Claudia Osborne da a luz a su hija, Micaela: primeras palabras de un emocionado Bertín

Claudia Osborne (años) se ha convertido en madre primeriza. La coach ha dado a luz a su primera hija junto a su marido, José Entrecanales. Así lo ha confirmado a EL ESPAÑOL el orgulloso abuelo Bertín Osborne (67): "Sí, ha dado a luz a una niña que está estupenda". Estas han sido las primeras palabras del cantante y presentador, que se muestra emocionado por la llegada al mundo de otro bebé a su familia.

El nacimiento de la primogénita de Claudia y José ha tenido lugar este jueves 30 de junio en Madrid. Fue el pasado diciembre, dos meses después de su boda con el hijo mayor del presidente ejecutivo de Acciona en Jerez de la Frontera, cuando Claudia anunció a través de una publicación de Instagram su embarazo Lo hizo con un vídeo en el que se podía escuchar el latido de su pequeño. "El sonido más mágico que he oído en mi vida. Agradecidos por poder compartir con todos vosotros la maravillosa noticia de que tenemos un bebé en camino", revelaba entonces emocionada.

Meses más tarde, de nuevo a través de sus redes sociales, Claudia desvelaba el sexo de su primer bebé, una niña muy deseada cuyo nombre quisieron mantener en secreto. Sin embargo, un descuido de su hermana Eugenia Osborne (36) reveló que la hija que estaba esperando se llamaría Micaela. Un nombre con un significado muy especial, ya que como señalaba orgulloso el propio Bertín su hija se llama Claudia Micaela, y, de ahí que la coach haya decidido continuar con la tradición llamando a su primogénita como ella.

El nacimiento de la pequeña llega en un momento muy dulce para Claudia, pues sus sentimientos por crear una familia son muy fuertes, tal y como desveló en una carta dirigida precisamente a su hija hace justo un mes. "Eres un sueño hecho realidad para los dos. Eres la bebé más deseada del mundo entero y nos sentimos todos los días de nuestras vidas unos privilegiados", comenzaba su escrito.

En las líneas siguientes, la coach quiso adelantarse a lo que ocurrirá en la vida que compartan juntas y le quiso pedir perdón por si en algún momento no sabe estar a su lado. En ese mismo sentido, le ofrece un consejo vital muy importante: "Cuando la vida se ponga difícil, recuerda que todo pasa. Hasta las situaciones más complicadas se resuelven", expresó en su carta.

En el último fragmento de su texto compartido en las redes sociales semanas antes de dar a luz a Micaela, la hija de Bertín Osborne hizo hincapié en el paso del tiempo y en el hecho de que los padres no siempre podrán estar con sus hijos en el futuro: "Probablemente papá y yo intentaremos ayudarte, pero eventualmente tú serás la responsable de dar con ello. Nosotros confiamos plenamente en que así será. Has nacido para hacer algo hermoso con tu vida, así que no desesperes", reflexiona la coach en su carta dirigida a la recién nacida.

Pero ahora toca disfrutar de la pequeña. Su vida acaba de comenzar y sus felices padres y el resto de la familia Entrecanales Osborne celebra este viernes la llegada de un miembro más a su hogar.

