Así es Telfar, la marca de bolsos asequibles con la que Beyoncé destrona a los de lujo

La reina ha vuelto. El pasado 29 de julio, Beyoncé (40 años) regresaba por la puerta gran al mundo de la música con Renaissance tras seis años sin publicar un disco en solitario. Si bien es cierto, en este tiempo no ha estado en silencio.

A sus fans les ha brindado un disco conjunto con Jay-Z (52), llamado Everything is love, una película musical titulada Black is King con una banda sonora original inspirada en el remake de El rey león y su proyecto más ambicioso hasta la fecha: Homecoming, el impresionante e histórico concierto que dio en abril de 2018 en el festival de Coachella, donde fue cabeza de cartel durante dos semanas, convirtiéndose en la primera mujer afroamericana en conseguirlo.

Si existe un elemento importante en los trabajos de Queen B, además de la música, sus letras y ahora también los samples, son los visuales. La autora de Crazy in love da suma importancia a su imagen y para ello sus estilistas tienen carta blanca para contactar con los diseñadores más afamados del mundo, todos ellos ávidos de querer vestirla, pues saben el impacto y conocen perfectamente la repercusión.

[Vuelve Beyoncé, la diva de otro planeta: derroche de poderío en un disco rompepistas]

Beyoncé en Los Hamptons con bolso de la marca americana Telfar. Redes sociales

Como ella misma canta en Summer Renaissance, la joya de la corona de su álbum, con el que cierra el mismo: Versace, Bottega, Prada, Balenciaga, Vuitton, Dior, Givenchy, collect your coins, Beyoncé. Firmas de lujo que ella ha lucido a lo largo de sus casi tres décadas de trayectoria profesional en la industria, aunque existe otra marca que ella misma pronuncia y que tiene visos de destronar, de alguna manera, a las poderosas y prohibitivas casas globales: Telfar.

This Telfar bag imported, Birkins, them shits in storage, pronuncia Beyoncé poniendo por delante los asequibles bolsos de Telfar por delante de los exclusivos Birkin de Hermès.

En el verano de 2021, cuando Beyoncé se encontraba en plena composición y producción de este álbum, que ya es número uno mundial al igual que su primer single, Break my soul, la artista disfrutaba de unas vacaciones de lujo en los Hamptons junto a su familia y decidía lucir una pieza de Telfar. Ahora todo tiene sentido.

[Beyoncé y Jay-Z, vacaciones de lujo sólo para dos en Los Hamptons: reloj de 50.000 euros, vino de 450...]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @telfarglobal

De su brazo colgaba este complemento unisex que tenía un precio de 250 dólares (210 euros) y que el fundador de la marca comentó que "fue, es y seguirá" teniendo el mismo valor para el público, a pesar del revuelo global que supuso que una estrella del calibre de Beyoncé llevase la pieza. "No vamos a cambiar el precio. No por ti, sino por todos. Fijamos el precio en función de lo que un DJ puede esperar ganar en una noche. Porque si mis amigos no pueden pagar mis productos, ¿quién los usará?", afirmo Telfar.

Telfar es una marca creada en el año 2005 por el diseñador Telfar Clemens. Nacido en el neoyorquino barrio de Queens, el joven, de procedencia liberiana y abiertamente gay, creó su empresa con sumo esfuerzo. Hoy es una de las marcas más punteras gracias también a la ayuda de personas como Beyoncé cuya publicidad en su canción es literalmente impagable.

Estos bolsos salen a la venta en la web de Telfar y, automáticamente, se agotan. Como curiosidad, están decorados con el logo, que lleva las iniciales del diseñador dibujadas por su profesora de preescolar. Además, están realizados en piel vegana, por lo que Beyoncé, como otra reina, la nuestra, Letizia (49), apuesta por la moda sostenible y ecológica.

Sigue los temas que te interesan