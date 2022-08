Mar Saura triunfa en Ibiza con el 'look' del verano que querrás lucir

A sus 47 años, Mar Saura (46 años) luce más radiante que nunca. Siendo una de las figuras más notables dentro del campo de la moda nacional debido a su larga trayectoria y a su facilidad para verse siempre increíble, la actriz nos ha dejado una nueva estampa con la que volver a alabar su estilo.

Con la ocasión de la presentación de sus nuevos cosméticos de la línea Ocean by Mar Saura, en la idílica Ibiza, la modelo ha optado por un look adlib en tonos amarillos firmado por Charo Ruiz. De carácter artesanal, los exquisitos bordados y volantes se unen a una silueta marcada al cuerpo que resalta su increíble figura.

Para darle el toque final al conjunto, Mar Saura lo ha rematado con los perfectos accesorios de Joyas Antiguas Sardinero: unos pendientes XL en dorado en forma de lágrima, y un brazalete envolvente también en tamaño grande y en el mismo tono.

La firma de moda ibicenca Charo Ruiz no deja de estar en boca de todos gracias a las numerosas celebrities que la escogen para sus looks más inspiracionales. La última en hacerlo ha sido, ni más ni menos, la reina Letizia (49) en una de sus apariciones en Mallorca. Ana Milán (48), Paula Echevarría (45), Ana Obregón (67), Sydney Sweeney (24) o Anna Ferrer (25) se han sumado asimismo a la fiebre adlib con diseños para recordar.

Charo Ruiz deja huella y renombre en la moda artesanal española e internacional, y sus múltiples apariciones son sólo un ejemplo. El blanco y negro son sus colores más esenciales, pero también apuesta por otros tonos como el amarillo o el azul intenso con diseños de mucho vuelo, volantes, bordados y nidos de abeja que convierten la prenda en una pieza llamativa e inigualable.

En cuanto a las joyas escogidas, no podían ser de otra forma, pues un conjunto con tanta personalidad necesita accesorios finos y sencillos que no recarguen. Para cualquier look este verano, estas piezas resultan básicas y de lo más funcionales. Y, si además ofrecen una historia de valor detrás, contaremos con la joya perfecta.

El 'look' que ha lucido la actriz en Ibiza.

Esta firma de joyería antigua rescata joyas de hasta el siglo XVIII con una vida y una historia propias que las dotan de gran personalidad y mucho valor. De oro, platino, con brillantes o piedras preciosas, los diseños y opciones son infinitas. Eso sí, siempre de la mejor calidad para que puedan vestir los momentos más especiales.

Mar Saura no es la única celebrity en confiar en Joyas Antiguas Sardinero para sus eventos de categoría, pues personalidades icónicas en el panorama nacional como Obregón, Eva González (41), Teresa Andrés Gonzalvo, Marta Lozano (26) o Victoria Federica (21) no dudan en ponerse en las manos de esta joyería de lujo para coronar sus outfits.

Diamantes, esmeraldas y oro o plata de la mejor calidad en infinitas formas y diseños para acertar siempre con la mejor opción y lucir una joya única e irrepetible.

Ya sea en Ibiza, en Madrid o en cualquier otro rincón, apostar por Joyas Antiguas Sardinero siempre es sinónimo de estilismo triunfante. Y Mar Saura lo sabe mejor que nadie.

