Karmele Marchante vende parte de su armario entre sus vecinos: "Será casi a precio de ganga"

El nombre de Karmele Marchante (75 años) es uno de los más conocidos en el mundo de la prensa rosa. La catalana ha formado parte de algunos de los programas de entretenimiento más conocidos de las últimas décadas como Tómbola, en el que trabajó desde 1997 a 2004, o Sálvame, donde ocupó una silla entre los años 2009 y 2016.

Retirada de la pequeña pantalla -salvo excepciones- tras su salida del espacio de Telecinco, a día de hoy Karmele está dedicada a su faceta como escritora y es que ha publicado un total de tres libros. Además, ejerce de presidenta de honor y fundadora de 'El club de las 25', un colectivo feminista formado por mujeres de todos los ámbitos.

A todo esto se dedica desde su vivienda madrileña. Un pequeño apartamento tipo dúplex situado en el Ensanche de Vallecas en el que reside desde hace más de un lustro junto a su gata, Poppy. Tras verse obligada a vender su casa del centro de la capital por culpa de las malas inversiones de su exmarido, Marchante recaló en este piso de 40 metros cuadrados.

Karmele Marchante en un acto de noviembre de 2019.

En él recogió los muebles y objetos de más valor sentimental para ella, además de su extenso armario. Bolsos, vestidos, blusas, pantalones o zapatos de las mejores firmas de las que ahora, sin embargo, ha decidido deshacerse. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la periodista ha decidido desprenderse de esas prendas que ya no usa y que no entran en su casa, dándoles así una segunda vida y, de paso, conseguir unos ingresos extra.

Un 'mercadillo vecinal' que Karmele Marchante tiene pensando organizar para finales de junio y en el que pondrá a la venta una amplia selección de su vestidor. Se trata de artículos usados que se encuentran en "perfecto estado", según ha podido saber este medio.

De todo ello, lo más codiciado seguro serán los zapatos y bolsos y es que la comunicadora ha acumulado complementos de las mejores de marcas a lo largo de su vida. Prada, Miu Miu, Marc Jacobs o Dolce & Gabbana son algunas de esas firmas que se verán en la venta de Karmele Marchante.

Para conocer más detalles, este medio se ha puesto en contacto con Karmele Marchante, que además de confirmar la noticia ha asegurado que todo tendrá precios muy asequibles. "Serán casi a precio de ganga y hay auténticas joyas", asegura la periodista, que todavía no tiene claro qué día de finales de junio tendrá lugar la venta.

El lugar tampoco está fijado, pues si bien tiene como opción organizarlo todo en uno de los locales disponibles en su urbanización, no descarta hacerlo en un lugar más céntrico. Eso sí, siempre en su barrio, pues es un mercadillo dirigido a sus vecinos.

La marcha de Karmele Marchante de Sálvame fue silenciosa y para siempre. No se despidió de sus compañeros ni del público. Como ella misma aseguró en una entrevista para EL ESPAÑOL este programa fue uno de los peores errores de su vida: "Estuve más de siete años formando parte de la parrilla de colaboradores del espacio diario de Telecinco y dije adiós para no volver nunca más a un formato como ese. Fue un error mió entrar ahí. Un programa que, me ha machacado y del que no quiero ni hablar. Es una cadena que lo hace todo por la audiencia y le da lo mismo ser machistas o acosadores... Lo he sufrido trabajando allí y lo he denunciado". Ahora vive feliz en su pequeño piso del barrio madrileño y manteniendo un perfil bajo de cara a medios de comunicación.

