Todo lo que debes saber sobre la boda de Marta Lozano y Lorenzo Remohi: lugar, diseñador, invitados...

El 11 de julio de 2021, la influencer Marta Lozano (26 años) y su pareja, el doctor Lorenzo Remohi Martinez-Medina (32), anunciaron, felices, en sus redes sociales que se casaban tras cuatro años de relación.

"Porque crees en mí y me haces sentir que puedo con todo, solo tú consigues lo que ni yo misma creía que era capaz de hacer. Eres la persona que me hace reír hasta llorar y contigo siento que nada malo me puede pasar. Porque juntos somos uno, un equipo. Y aunque no seamos perfectos, sé que cuando mire al lado siempre vas a estar tú, en las buenas, en las no tanto y también en las malas", comenzaba el post de ella.

"Mi apoyo incondicional. En nuestro rincón favorito del mundo y con seguridad absoluta: ¡Sí, sí y sí! Casarme contigo es lo que más quiero en este mundo", escribía Lozano ante su casi millón de seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARTA LOZANO (@martalozanop)

Por su parte, él, con motivo del "sí, quiero" de su pareja dio salida a una carta que le había escrito en un vuelo que hicieron junto hacia Estambul. "Llevo un rato pensando qué escribir y tengo muchas ideas y cosas que contar pero ni idea de cómo empezar. Ahora estoy a tu lado volando hacia Estambul, que nos esperan unos días fantásticos con amigos en la Goleta, y te miro aquí sentada, a mi lado, superando tus miedos a volar, viendo una peli en el móvil y agarrándote al sillón como si no hubiera un mañana por cada pequeño movimiento del avión. Yo solo pienso '¡qué mona es... y qué valiente, y cuánto te quiero!'", empezaba la emotiva misiva.

Y proseguía: "La verdad es que a lo tonto llevamos ya unos cuantos años juntos y aunque han sido para mí los mejores, no podemos decir que haya sido un camino fácil, pero aquí estamos viviendo juntos y cada día más felices. Me encanta ver cómo hemos madurado como personas, y como pareja, y esa estabilidad y felicidad que hemos conseguido crear"

"Se puede decir que hemos recorrido mucho mundo juntos y lo mejor de cada uno de esos viajes era que estaba contigo. Pero siempre nuestra relación me recordará a Jávea, el lugar donde empezamos, donde pasamos los veranos, donde pasamos horas en el mar y donde quiero pedirte que te cases conmigo. Te quiero", concluía el doctor. El momento ya ha llegado y por ello EL ESPAÑOL recoge todos los datos que debes saber sobre la boda entre la influencer y el afamado odontólogo.

1. Fecha

La pareja siempre tuvo claro que quería una boda de primavera y así será. Marta Lozano y Lorenzo Remohi se darán el 'sí, quiero' este sábado, día 28 de mayo, en un lugar muy especial para ellos.

2. Lugar

Dado que ambos son de origen valenciano, Lozano y Remohi han elegido el que consideran su "rincón favorito del mundo", es decir, el municipio costero de Jávea. No sólo han pasado allí todos los veranos de su vida allí, sino que además fue donde nació su bonita historia de amor, hace ya cinco años.

"Al celebrarse en Jávea, va a ser una boda muy desenfadada. Habrá muchos espacios. Sin contar la iglesia, vamos a utilizar cuatro. Algunos están cubiertos, pero... ¡ojalá no llueva, por favor!, declaraba Lozano para la revista ¡HOLA! "La iglesia será la del pueblo, que es la que me acuerda más a Jávea", apunta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARTA LOZANO (@martalozanop)

3. Diseñador

Marta Lozano ha elegido al diseñador Lorenzo Caprile (54) para que le haga los tres vestidos de novia que lucirá en su gran día. La relación de Lozano y Caprile es muy estrecha y es la historia de un éxito. El verano pasado, Marta fue una de las invitadas al Festival de Cannes, la alfombra roja más exclusiva de Europa, y para la ocasión triunfó con un diseño rojo realizado por la prodigiosa aguja de Caprile. "Serán tres vestidos de novia y diseñados por Caprile, que es un máquina. El principal es clásico. [...] Los otros dos, si soy sincera, la comodidad no los describe. Con el tercero ni puedo respirar. No voy a poder bailar", apuntó Lozano en la entrevista con el citado medio.

4. Invitados

Marta Lozano y Lorenzo Remohi han citado exactamente a 290 personas. Cuentan que han tenido que reducir de manera exponencial la lista original, pues sólo con los invitados del doctor ya eran 200 personas. Finalmente, entre los dos, sin compromisos, reunirán a casi 300 personas en Jávea.

Entre las personas conocidas que serán testigos de su felicidad el próximo sábado se encuentran amigos como María Pombo (27) y su marido, Pablo Castellano (35), Laura Matamoros (29), Madame de Rosa (40) o Teresa Andrés Gonzalvo (28) y su pareja, Ignacio Ayllón (30), quienes, por cierto, celebrarán su boda el próximo 8 de julio después de diez años de sólida relación.

[Más información: Los tacones de Marta Lozano que convertirás en los protagonistas de tu 'look']

Sigue los temas que te interesan