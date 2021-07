El look 'beauty' de Marta Lozano en el Festival de Cannes que copiarán todas las invitadas de verano

La influencer Marta Lozano ha acudido a la 74ª edición del Festival de Cannes con motivo del estreno de la película The Story of My Wife de la cineasta húngara Ildikó Enyedi. La presencia de la española ya viene siendo habitual en la alfombra roja del certamen cinematográfico y en esta edición tampoco ha pasado desapercibida, ni con su estilismo ni con su maquillaje. Esta vez, Marta Lozano se ha decantado por un espectacular vestido rojo de Lorenzo Caprile a juego con sandalias de Giuseppe Zanotti y joyas de Messika.

Sin embargo, ha sido su maquillaje el rasgo de su estilismo que más ha destacado sobre la alfombra roja sin dejar indiferente a nadie, especialmente a las invitadas a eventos de verano que quieran apostar por un make-up atemporal que potencie el bronceado, aporte luminosidad a la piel y genere un efecto jugoso. En ese sentido, la influencer valenciana se ha puesto en manos de Junior Cedeño, maquillador internacional de Dior Make-up, para epatar en Cannes.

Uno de los secretos de alfombra roja para que el rostro se mantenga intacto por más tiempo, es preparar la piel antes de aplicar el maquillaje. En el caso de Lozano se ha hidratado su piel con el sérum Capture Total Super Potent y se ha aplicado la prebase Dior Backstage Face & Body Primer 001 Universal para conseguir que el fondo de maquillaje quede más fijo y uniforme. Marta Lozano tiende a lucir maquillajes en tonos neutros en los que la clave es el efecto de la piel, por eso, en esta ocasión se ha recurrido a la base de maquillaje Diorskin Forever Natural Nude 3N Neutral para unificar el tono de su cutis y disimular cualquier tipo de imperfección o rojez.

La clave del make-up de la influencer se ha basado en potenciar su bronceado, intensificando su efecto con los polvos de sol Diorskin Forever Natural Bronze 04 Tan Bronze y marcando, como contrapunto, los puntos de luz para aportar vitalidad al rostro. En esta ocasión sobre la zona 'T' del rostro, la punta de la nariz o el párpado móvil se ha aplicado el iluminador Dior Backstage Glow Powder 001 Universal. ¿El broche final de la piel? Un ruborizante. Se ha dado color y luminosidad a las mejillas aplicando ligeramente el colorete Rouge Blush 047 Miss.

Para trabajar la mirada se ha apostado por un ahumado natural en tonos terráceos. Cedeño ha optado por enfatizar el maquillaje de la española con la paleta de sombras Diorshow 5 Couleurs Summer Dune 669 Mirage de edición limitada y por alargarla con el eye-liner Diorshow Colour Graphist Summer Dune 001 Black/Gold. Las pestañas también juegan un papel importante en este maquillaje de alfombra roja, así que han sido hidratadas y preparadas con el pre-sérum Diorshow Maximizer 3D antes de la aplicación final de la máscara Diorshow Iconic Overcurl 090 Black, producto encargado de curvar y dar volumen a las pestañas de Marta Lozano. El resultado son unos ojos intensos, protagonistas e hipnóticos.

Con un ahumado así, los labios solo podían ser discretos -¡y de efecto glossy!-. Por ello, se ha optado por hidratarlos y reavivar su tono natural con la barra Dior Addict Lip Glow 000 Universal Clear y añadir un punto de color y jugosidad con el labial Rouge Dior Forever Liquid 100 Forever Nude.

