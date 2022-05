Hablamos con el 'personal trainer' de Patricia Pardo: su actitud en el gym y la parte corporal que busca mejorar

Patricia Pardo (38 años) ha vivido en los últimos meses una etapa de cambios muy importantes tanto en su vida personal como en la profesional. Fue el pasado verano cuando se conoció la separación de la presentadora del policía Fran Márquez tras siete años de matrimonio; y en noviembre se enfrentó a la enfermedad de su 'jefa', Ana Rosa Quintana (66), quien abandonó el programa para recuperarse y cedió su silla a su compañera gallega. Además, en febrero, la propia Pardo se convertía en noticia por su relación con Christian Gálvez (41).

La periodista de Santiago de Compostela ha pasado por muchos cambios y por decisiones relevantes que han afectado a su vida, y para desconectar de su bulliciosa rutina siempre ha tenido dos trucos: refugiarse en el cariño de sus hijas, Aurora (6) y Sofía (3); y desahogarse en el gimnasio. De este último punto sabe mucho su entrenador personal, Moisés Benavente Miana.

Patricia lleva años ligada a la vida sana y el deporte, unos hábitos que han producido una evolución en su cuerpo que se ha ido percibiendo en la pantalla temporada tras temporada. Sus brazos y sus piernas se muestran cada vez más tonificados, al igual que los ángulos de su figura. Todo ello es gracias a su constancia y al gran trabajo de su personal trainer, al que se alió hace ya tres años. Él ha logrado la mejor versión de la presentadora mediante ejercicios dinámicos. Se ven al mediodía, justo después de que termine la emisión de El programa de Ana Rosa, y entrenan alrededor de una hora. No hay trucos, solo trabajo. Y así lo desvela el propio Moisés en su conversación con EL ESPAÑOL.

Patricia Pardo con su entrenador personal Moisés Benavente en su gimnasio. Cedida

Se acerca el verano y todos vamos contrarreloj para ponernos a punto para las vacaciones. Usted como entrenador de varios rostros conocidos, ¿nota también que ellos apuran los últimos meses para lucir su mejor versión en verano?

No, tengo la suerte de llevar unos cuantos años trabajando con ellos y a verano llegan con los deberes hechos, aunque he de decir que el objetivo no es sólo verano, es estar todo el año bien, usando dos herramientas claves, ejercicio y un estilo de vida activo.

Entre sus clientes vip se encuentra Patricia Pardo, una de las presentadoras más queridas de la televisión. ¿Cómo es ella en las distancias cortas?

Patricia es una persona con la que trabajo muy a gusto, es simpática, divertida y siempre tiene curiosidad por aprender. Como se dice en su tierra, es riquiña.

¿Patricia es de las que pide mucha 'caña' en sus entrenamientos o prefiere ir poco a poco?

Sabemos que para conseguir los objetivos tiene que haber intensidad y debemos esforzarnos, hay días que viene a tope y algún día que por trabajo y madrugar tanto viene algo más cansada, pero para mí estos días son importantes, son los que ayudan a construir hábitos ganadores.

¿Qué tipo de entrenamientos realiza con ella? ¿Las sesiones de cuánto tiempo suelen ser?

Principalmente el trabajo va enfocado a mejorar sus niveles de fuerza, que debería ser algo que todo el mundo tuviese como objetivo y mejorar su condición física, las sesiones suelen ser de una hora a veces un poco más.

¿Entrena por la mañana, por la tarde o por la noche?

Entrenamos cuando acaba su jornada en la tele, a la hora de comer normalmente.

¿Le ha pedido Patricia que centre sus entrenamientos en alguna parte del cuerpo en particular, alguna que quiera potenciar especialmente?

Cuando empezamos a trabajar los brazos era una zona que quería en la que hiciéramos hincapié, pero nunca centré los entrenamientos en trabajar los brazos única y exclusivamente, el aspecto de una zona del cuerpo mejora cuando mejoramos nuestros hábitos de ejercicio y nutrición y eso lo hemos conseguido.

¿Cuál es el entrenamiento que 'menos' le gusta?

Con mi manera de trabajar busco que mi cliente disfrute y se lo pase bien entrenando, eso hace más fácil el proceso, si tuviese que decir algo imagino que las series que hacemos en la Air Bike -bicicleta de crossfit-, pero tampoco conozco a nadie que le encante hacerlas.

La presentadora presume de una figura tonificada que ha ido evolucionando a lo largo de los años que lleva en televisión. Instagram

¿Le ha aconsejado alguna dieta especial para combinarla con los entrenamientos?

No soy nutricionista, pero no soy partidario de la palabra dieta, ya que conlleva una connotación temporal, restrictiva y normalmente poco atractiva, yo entiendo que lo mejor es tratar de tener buenos hábitos nutricionales y Patricia los tiene, le he recomendado algunos perfiles donde aprender más sobre nutrición.

¿Diría que Patricia es una buena 'alumna' o rebelde?

Es muy buena alumna.

¿Desde cuándo es su personal trainer? ¿Cómo se conocieron?

Desde 2019, nos conocimos en El programa de Ana Rosa ya que he ido a participar a Telecinco en varias ocasiones y porque también trabajo con compañeros suyos del programa y de Mediaset y todos ellos le hablaron bien de mí.

¿A qué otros personajes famosos entrena o ha entrenado?

Llevo trabajando 15 años como entrenador personal y he trabajado con bastantes personas que son famosas por su trabajo en televisión, cine y diferentes deportes.

