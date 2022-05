Helen Lindes llora la muerte de su madre días después de despedir a su suegro

El domingo 22 de mayo, Helen Lindes (40 años) sufría un duro revés: su madre, Norma fallecía en Lanzarote a la edad de 83, un adiós que la dejó totalmente abatida. Ha sido su representante quien ha dado a conocer la noticia a través de un comunicado: "Helen lamenta profundamente el fallecimiento de su madre. Sus familiares quieren expresar su agradecimiento por todas las muestras de cariño que está recibiendo. Siempre estará con nosotros. Descansa en paz". Por el momento la modelo mantiene silencio y vive este momento doloroso en la intimidad junto a su marido y sus dos hijos.

La noticia llega en un momento en que tanto ella como Rudy Fernández (37) aún están recuperándose del último golpe: la muerte del padre del jugador de baloncesto, que ocurría el pasado 13 de mayo. Rodolfo Fernández fallecía a los 66 años a causa de una enfermedad que la familia mantuvo en la más estricta privacidad en todo momento. Entonces, la ex Miss España escribía en sus redes sociales unas preciosas palabras que reflejaban la especial relación que mantenía con su suegro.

"La vida es difícil. Te pone barreras, te lleva al límite y te hace sufrir. Pero cada día es un regalo y está dentro de nosotros aprovecharlo al máximo. Disfrutar de las pequeñas cosas y valorar lo que tenemos y a las personas que queremos. Esta semana ha sido dura y hemos tenido que despedirnos de alguien muy especial. Allá donde esté, seguro que se encuentra en un lugar muy parecido a este", aseguraba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Helen Lindes Griffiths (@helenlindesgrif)

Con su madre siempre ha tenido una relación perfecta y hace un tiempo le dedicaba un emotivo post, en el que posaba con ella y con su hija Aura (2). "Sólo cuando eres madre llegas a entender muchas cosas de tu propia personalidad. Muchos gestos, palabras y pensamientos empiezan a parecerse muchísimos a los de mi propia madre. Y a pesar de que la tengo lejos y no pueda compartir con ella cada paso del camino sé que todo lo que ella me enseñó y me sigue enseñando se quedará siempre dentro de mí y se lo pasaré a mis hijos. Gracias, mamá, por tanto, y gracias por hacer el gran esfuerzo de venir a vernos siempre que puedes", le decía a modo de homenaje.

Ahora le toca enfrentarse a lo más difícil, aprender a vivir con la ausencia de los seres queridos, algo que la pareja hará apoyándose mutuamente. Como reflexionaba recientemente Rudy Fernández en su cuenta de Instagram: "No maduramos con los años, sino con los daños; cada experiencia es una nueva lección".

