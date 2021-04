El talento oculto de Helen Lindes, la exmiss que visita 'El Hormiguero' este lunes

Helen Lindes visita este lunes El Hormiguero para presentar la obra con la que se estrena como escritora, el libro de cuentos infantiles El caballo valiente y otros cuentos para leer en familia. La ex Miss España, que recientemente ha retomado su carrera como modelo internacional, charlará con Pablo Motos sobre sus distintas facetas profesionales, aunque está por ver si se atreve a deleitar a los espectadores con uno de sus talentos ocultos que nada tiene que ver con las pasarelas.

Y es que, además de lanzarse a la aventura de publicar su primer libro, la modelo ha compartido con sus seguidores en las redes sociales una habilidad que ha decidido explotar, apuntándose a clases para mejorar la técnica.

"Hace unos meses decidí empezar a tomar clases de canto, algo que siempre había querido hacer", publicaba el pasado 9 de marzo en su perfil de Instagram. "Empezar algo nuevo siempre crea miedos e inseguridades, pero también te hace salir de tu zona de confort y te llena de ilusión", confesaba.

Un mes después, la exmiss ha decidido mostrar los avances de su formación, compartiendo un vídeo en el que se la puede ver cantando el tema Eternal flame de The Bangles. La pieza audiovisual se colaba este lunes en la sección 'Protagonistas' del programa Aruser@s en laSexta, compartiendo ranking con personajes como Heidi Klum o Paula Echevarría.

"Esto me va gustando cada vez más. Con paciencia y esfuerzo poco a poco vamos mejorando", escribía Helen. "Espero que os guste, aunque aún me falta mucho por aprender. Gracias por el apoyo en el post que publiqué hace un par de semanas y en las historias que he ido poniendo, sois los mejores".

A sus 39 años, la modelo puede presumir de tener una amplia trayectoria a sus espaldas. En el año 2000 fue coronada Miss España, certamen en el que también recibió los títulos de Miss Internet, Miss Glamour, Miss Telegenia, Miss Pepe Jeans y Miss Fotogenia. Ese mismo año sería la segunda clasificada en Miss Universo, donde obtuvo el reconocimiento como Miss Fotogenia Universal.

Desde entonces, Lindes ha aparecido en campañas publicitarias y editoriales alrededor del mundo. Una carrera que ha retomado recientemente tras ser intervenida de una antigua lesión de rodilla que la apartó temporalmente de las pasarelas. De todo ello se espera que hable este lunes con Pablo Motos y sus hormigas.

Esta será la tercera vez que Helen Lindes vaya a divertirse a El Hormiguero. La modelo visitó por primera vez el programa en 2012 y confesó que se había enganchado al baloncesto por culpa de su marido, el jugador del Real Madrid Rudy Fernández.

Dos años después, Helen Lindes volvía al plató de las hormigas y confesaba algunas de sus anécdotas más divertidas, como el día que le dio un rodillazo en sus partes íntimas al actor Hugh Laurie.