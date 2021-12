‘Tu cara me suena’, la prueba de fuego de Helen Lindes en su formación como cantante

Cada semana el programa Tu cara me suena recibe algún invitado, ya sea para cantar junto con los concursantes en la casilla de ‘Trae a un amigo’ o bien para hacer una pequeña demostración de su arte de la imitación en una actuación fuera de concurso. Este viernes los espectadores se reencontrarán con Helen Lindes, la que fue la mujer más guapa de España hace dos décadas, y que ahora pasará por el clonador para emular a la australiana Kylie Minogue con la canción ‘In your eyes’.

Helen nació en Gerona en 1981, hija de padre andaluz y madre británica, y con cinco años la familia se traslada a vivir a Lanzarote. Fue representando a la Gran Canaria (Lanzarote pertenece a la provincia de Las Palmas) cuando se convirtió en la más guapa de nuestro país, pues ganó el concurso de Miss España en el año 2000, donde también logró otros títulos menores como Miss Internet o Miss Telegenia. La corona le abrió una importante camino en los medios de comunicación como modelo y también como actriz ocasional.

En el verano de ese mismo año Helen debutó en la serie Al salir de clase, en una etapa en la que todos los chicos de la pandilla se trasladan a trabajar a un club. Su personaje, Nines, era una chica pija de oscuras intenciones, y su novio era Rubén (Bernabé Fernández), quien luego saldría del armario y mantendría una relación con Santi (Alejo Sauras). El arco de Nines acabó de forma trágica, pues la asesinaron antes de terminar sus vacaciones.

El trabajo de Helen Lindes como actriz no llamó demasiado la atención, y por ello continuó centrándose en su carrera como modelo. Desfiló en Australia, París, Milán, Londres o Nueva York, y en televisión volvimos a verla en el programa ¡Más que baile! de Telecinco, el que ganó Belén Esteban.

Si bien nunca ha dejado de lado el mundo de la moda, este 2021 debutó también como escritora infantil, ya que publicó 'El caballo valiente y otros cuentos para leer en familia'. Un libro que fue inspirado por sus dos hijos, Alan y Aura, fruto de la relación que tiene con el jugador de baloncesto Rudy Fernández.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Helen Lindes Griffiths (@helenlindesgrif)

Estos cuentos los presentó en El Hormiguero el pasado mes de abril, y ahí ya advirtió que se estaba formando como cantante. “Estoy aprendiendo y la verdad es que ha sido una idea loca que hemos tenido mi representante que lleva años diciéndome 'es que tienes una voz muy bonita, deberías explotarla, deberías cantar', y yo, con esa timidez que me caracteriza, siempre he puesto barreras. Pues ahora he dicho voy a ser valiente, voy a lanzarme y he cogido al mejor profesor que se puede tener, Enrique Sequero, que es actor y es profesor de canto, y me tiene ahí horas y horas y disfruto muchísimo”. En aquella visita a Pablo Motos incluso se arrancó a cantar ‘Wonderwall’ de Oasis. Y quién sabe si el año que viene continúa por esa misma línea y hasta se convierte en concursante oficial de Tu cara me suena 10.

