La vida de la maestra Anabel Conde, la mujer que quedó segunda en Eurovisión y a la que Chanel no logró superar

El triunfo de Chanel Terrero (31 años) en el Festival de Eurovisión 2022 es incuestionable. Su voz, su puesta en escena, su coreografía, su outfit de Palomo Spain cuajado de cristales de Swarovski, su fuerza a la hora de pisar las tablas... Todos estos ingredientes han dado como resultado un cóctel perfecto con el que la artista ha logrado para España un muy digno tercer puesto.

Un lugar en el ranking de los 25 países participantes que no se lograba desde 1995, hace 27 años. Pero ¿quién fue la persona que rompió en su momento todos los récords en Eurovisión y a la que Chanel no ha logrado superar? ¿Qué fue de Anabel Conde, la representante de España hace casi tres décadas y de la que ahora casi nadie sabe?

El 13 de mayo de 1995, Anabel Conde, natural de Fuengirola, Málaga, a la temprana edad de 19 años, se ponía frente a 200 millones de espectadores en Dublín, Irlanda, para entonar su famoso Vuelve conmigo. Su canción logró una medalla de plata, el mejor puesto para nuestro país en los últimos 40 años, que le dio un golpe masivo de fama y popularidad no sólo en España, sino en todo el Viejo Continente.

Pero pronto Conde decidió no seguir en el mundo de la música, vio el lado oscuro del éxito y optó por escuchar a su corazón y empezar a trabajar como maestra en un colegio. 27 años después, España no olvida que con ella casi se acaricia la victoria, en anhelado primer puesto.

Así lo recordó Anabel Conde en una entrevista relativamente reciente con Televisión Española. "Para mí, Eurovisión significó algo increíble porque yo nunca había hecho nada. Era muy jovencita, sólo había cantado en Fuengirola y, de repente, ver que me iban a ver más de 200 millones de personas fue una responsabilidad increíble. Nunca pensé que iba a tener ese segundo puesto", expresó.

"Mi carrera siguió bien, pero luego tuve problemas con mi discográfica y la gente que me rodeaba y decidí apartarme de la música. En ocasiones te agobia la fama. De ser una persona anónima a que todo el mundo te mire por la calle, se peguen codazos... De todas maneras, yo no fui tan famosa y aún así se inventaron cien mil historias sobre mí", declaró.

Por todo ello, Anabel quiso dedicarse a lo que verdaderamente le hacía feliz:la docencia en un colegio de su patria chica, Andalucía. "Decidí pasar a ser docente porque siempre me había hecho ilusión, desde pequeñita, siempre me han gustado los niños. Muchas veces les he cantado Vuelve conmigo, me piden que les ponga el vídeo. Nunca he desconectado del todo de la música".

De hecho, en febrero de 2020, Anabel Conde presentó junto a Serafín Zubiri (58), otro de los representantes de España en Eurovisión el musical Festiband, un repaso a muchas de las grandes canciones que participaron en la historia del famoso certamen, acompañados por la Banda Municipal de Bilbao. "Cantamos en ocho idiomas y repasamos las canciones desde la década de los 60 hasta hoy. Estoy muy feliz ahora mismo y no cambiaría nada", apuntó la cantante, dejando claro que prefiere mantenerse en un perfil bajo.

Conde no es muy activa en sus redes sociales, pero aprovechó el pasado 13 de mayo, el día antes de que Chanel se subiera al escenario del PalaOlímpico de Turín, para recordar su actuación y para dedicar unas palabras de ánimo a nuestra representante de este año.

"Tal día como hoy estaba en Dublín a punto de cantar. Y hoy, 27 años después, estoy pensando en mañana... ¿Lograremos ver un Chanelazo? Estoy segura de que si no nos traemos el triunfo estaremos muy cerca. Mucha mierda, Chanel", escribía en un claro guiño de apoyo a la intérprete de SloMo.

