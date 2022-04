Gema, la madre del hijo con autismo de Dioni (Camela): "Recibí amenazas de muerte al decir que él era el padre"

Hace unas semanas, una revista desveló en exclusiva uno de los grandes secretos del mundo del corazón: Dionisio Martin Lobato (51 años), más conocido como Dioni, componente del grupo Camela, tuvo un hijo en su juventud del que nada se sabía hasta ahora.

Ha sido Gema Moreno, la madre del joven, de 31 años y llamado Daniel, quien a través de una entrevista ha desvelado todos los detalles de aquel idilio que vivió en su juventud con Dioni Martín. Ella tenía 16 años; él, 20. Su historia duró sólo unos meses, pero el tiempo suficiente para que naciera Daniel.

Ese embarazo supuso todo un tsunami en ambas familias, como sostiene Gema en conversación con EL ESPAÑOL. Dioni, siempre según la versión de ella, se desentendió del niño, no quiso hacerse cargo.

Gema Moreno junto a su hijo Daniel en una imagen facilitada a EL ESPAÑOL.

Ella dio a luz, el tiempo pasó y Gema presentó una demanda de paternidad tras agotar -de acuerdo con su relato- todas las vías posibles de comunicación con el padre de su hijo, aquejado de autismo. Esa prueba de ADN adjudicó la paternidad a Dioni, quien tuvo que pasar una manutención. 30 años después del nacimiento de Daniel, la relación paternofilial es inexistente y Gema sólo quiere hacer justicia.

En medio de este revuelo mediático, Dioni emitió hace unos días un comunicado, donde sostuvo, entre otras cosas, lo que sigue: "Recibí la demanda de paternidad en 1999, sometiéndome a las pruebas voluntariamente. Después tuvimos una única conversación telefónica poco agradable, lo reconozco. (...)".

Y añade: "Nunca hubo el menor intento de acercamiento personal por su parte. Durante muchos años nada supe del día a día de Dani. (...) Es cierto que en la peor época de la crisis no pude hacer frente a la totalidad del pago acordado cada mensualidad". La versión de Gema Moreno, en cambio, dista mucho de la del cantante.

¿Cómo empieza vuestra historia?

Yo conozco a Dioni en septiembre de 1990. Lo conozco en un pub de mi barrio, en Villaverde bajo. Yo, la verdad, es que no me había fijado en él, para qué te voy a engañar. Empezó a acercarse y empezamos a hablar. Sí es verdad que él me dijo que tenía un niño con otra chica, pero que no se veía con ella y que esa relación ya no existía. Empezó a camelarme, y ya cuando llevábamos un par de meses juntos me dijo que estaba esperando otro niño con esa chica.

¿Cuánto duró la relación?

Estuvimos nueve meses y, bueno, yo era una niña. Tenía 16 años. Mis reglas eran muy descontroladas; había meses que me bajaba y otros que no. Yo no tenía ningún síntoma, pero es verdad que podría surgir la posibilidad de que me quedara embarazada.

¿Le llegó a insinuar el embarazo?

Recuerdo que una vez se lo comenté. Me dijo que si eso llegase a ser verdad que no se me ocurriera decir nada en mi casa. Que si lo hacía le iba a decir a mis padres que me había acostado con todo el barrio. Que eso no era el problema porque yo en ese momento era libre y podría haber hecho lo que me hubiese dado la gana. Pero la traición... ¡que me estaba vendiendo todo súper bonito y a la hora de la verdad me dio una patada en el culo!

Quedó embarazada.

Efectivamente, estaba embarazada. Mi madre dijo de llevarme al médico. La pobre mía me llevó pensando que tenía algo, ya no malo, pero otro tipo de patología y la sorpresa fue que estaba de siete meses y pico.

Gema Moreno junto a su hijo en una imagen facilitada a EL ESPAÑOL.

¿No notó nada hasta entonces?

Nada, es que ni engordé. ¡Tenía 16 años! Ahí es cuando mi madre se entera de que estaba embarazada, pero no le digo quién es el padre. Yo era una niña y él me dio a entender que no se iba a hacer cargo. Encima él tenía dos niños más. ¡Yo qué sé, 20.000 historias que se me pasaron por la cabeza! No dije nada y este señor se cercioró de que yo no había dicho nada en mi casa.

¿Cómo lo sabe?

Teníamos amigos en común. Yo vivía enfrente de un parque y este señor paraba todos los días allí. Yo no te digo que fuera una forma de desafiar ni nada, pero, simplemente, que le gustaba esa zona y ahí paraba todos los días. Yo vivía allí y encima existía este niño.

¿Qué pasó cuando nació Daniel?

Mi hijo nació en diciembre. Esos dos meses fueron de asimilar. Más que pensar en el embarazo, pensé en lo que mis padres estaban sufriendo. No me di cuenta de que iba a traer un niño al mundo en nada de tiempo y encima tener que ver todos los días a este señor. Todavía no era conocido. De forma oficial, aún no existía Camela.

Además, Daniel tiene autismo.

A los tres añitos le detectaron esta discapacidad, pero él seguía parando enfrente de mi casa. Empezó a ser todo muy duro y muy complicado. Mi vida se paró en todos los sentidos. Tenía que mentalizarme de que el niño tenía una discapacidad que iba ser para siempre. Yo empecé a trabajar unos años hasta que en el año 1994 llevé a mi niño al hospital Niño Jesús y ahí sí que tuve que dejar de trabajar. Porque era todos los días, autobuses...

Sus padres la han ayudado económicamente, ¿no?

Siempre, siempre. Gracias a ellos salimos adelante.

¿Cuándo da el paso de presentar la prueba de paternidad?

Antes de presentar esta prueba de paternidad, en el año 96 él empezó a hacerse un poco famoso y yo no sé quién dio la voz de alarma, pero se presentaron en mi casa muchos familiares suyos amenazándome de muerte. Me decían que yo estaba llamando a su casa diciendo que tenía un hijo con él, cosa que era mentira, porque ni mis padres lo sabían.

¿Qué le dijeron?

Me dijeron que, como él se estaba haciendo famoso, que aprovechaba para decir que tenía un hijo suyo. Lo que ellos no sabían cuando llegaron a mi casa es que ese niño existía. Ahí fue cuando mis padres se enteraron de quién era el padre de mi hijo.

¿Denunció aquello?

Yo puse una denuncia de amenazas. Al día siguiente, llamaron para saber qué iba a pasar con esa denuncia y les dije que se quitaba siempre y cuando ese señor dejara de parar enfrente de mi casa y así fue.

¿En qué momento llega la prueba de ADN?

Yo seguí llevando a mi hijo al Niño Jesús y ya cuando le dieron el alta -estuvo unos cinco años allí-, me dijeron que mi hijo iba a necesitar una terapia de por vida, y no vi justo que mis padres tuvieran que correr con todos los gastos. Antes de solicitar la prueba, me puse en contacto con él. Me dijo que no iba a hacer nada y que yo le daba pena. Le dijo a la policía que a mí no me conocía de nada. Cuando se enteró de la demanda, me llamó y me amenazó. Me dijo que no me deseaba ningún mal, pero que si había que sacar las pistolas se sacaban. Él ha explicado hace poco que sólo era una frase coloquial.

Dioni se presenta a las pruebas.

Él se presenta a las pruebas porque era famoso, pero sabía que era el padre desde el minuto cero. Él se presenta voluntariamente, esa es la verdad. Dio el máximo: 99,997 por ciento. El juicio con sentencia sale en 2004, nos presentamos a juicio. Cuando llegué me dijo 'bueno, estarás contenta, ¿no?'. Jamás se ha preocupado de él. Ya en esa demanda ponía los problemas de discapacidad que tenía mi hijo.

¿Cumple todos los meses con la manutención?

No, hubo un tiempo, en el 2014, que deja de pagarme y yo le mando una carta a su casa. Me llama y me dice que no puede, que hay mucha crisis. Mi hijo come todos los días, al igual que los otros dos. Le demandé y nos volvimos a presentar a juicio.

Daniel ha querido conocer a su padre en estos años, ¿verdad?

Mi hijo ha tenido en muchos momentos de su vida necesidad de conocerle. Hace 15 años yo necesitaba volver a ser madre, sentir mi embarazo desde el primer día, tener a mi pareja al lado. Me puse en tratamiento psicológico porque estaba tomando medicación y quería dejarla para poder tener otro hijo. Entonces, mi hijo pasó una mala racha de adolescencia e insistió mucho en conocer a su padre. Me puse en contacto con él y me dijo que no estaba preparado para conocer a Dani.

Explique el momento en que le desvela a Daniel quién es su padre.

Un día saliendo del colegio me pregunta por qué tenía sólo mis apellidos. Para mi hijo quien ha hecho de padre ha sido mi padre. Se lo dije, que él tenía su papá de verdad. Cuando se lo dije, me dijo '¿de verdad?'. Mi hijo no se impresionó porque fuera famoso, sino por el hecho de que 'leche, tengo padre'. En muchas ocasiones me ha pedido verlo.

¿Qué sintió usted al confesárselo?

Yo no quería que le preguntaran o que lo pasara mal. Sentía vergüenza, la verdad. De ser tan gilipollas de haber caído en sus mentiras. Cuando él empezó a ser famoso fue la época más difícil de mi vida; cuando llevaba al Niño Jesús a mi hijo y veía sus carteles por la calle.

Usted lo ha pasado muy mal.

Lo he pasado muy mal. Hasta hace un año no fui capaz de decirle a mi nuevo psicólogo quién era el padre de mi hijo. Era el señor equis. Empecé a tomar más medicación y no me hacía nada. Me dijo que si quería ponerme bien dependía de mí, de afrontar ese miedo y esa culpabilidad. Si no se hubiera hecho famoso... pero me duele. Cuando habla de sus dos hijos...

Esto era un secreto a voces, según usted.

¡En su entorno todo el mundo lo sabía! En mi barrio, se está poniendo en contacto conmigo gente que me dice que para lo que necesite, que si los necesito como testigo, ahí estarán. En el barrio todos sabían que tenía un niño conmigo. Fue mi primer novio, mi primer amor. En ese momento sentí miedo. Mis padres sufrieron mucho.

¿Qué pasos le esperan ahora?

Me gustaría que tuviera más repercusión, que se me escuche más. No quiero hacer de esto un circo, pero necesito algo más.

¿Daniel qué le dice de todo esto?

Hablé con mi hijo antes de dar el paso y me dijo 'mamá, ya era hora'. Le pregunté que qué pensaba, y me dijo: 'Yo sé que es mi padre, pero nunca le voy a llamar padre. Le voy a llamar Dioni. Sí me gustaría que me pidiera perdón'. Eso lo dice un niño con autismo. Yo sé que mi hijo es feliz, y con eso me basta.

