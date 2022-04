Miguel Ángel Cabrera, expianista de Camela, a su hijo fallecido: "Mi cabeza no cree ni creerá que no estás"

El pasado 4 de febrero, Miguel Ángel Cabrera (50 años), expianista de Camela, perdió a su hijo, Rafael, de 18 años, a causa de un accidente de coche que tuvo lugar el 28 de diciembre de 2021 en Aranjuez, Madrid. Así lo desveló el músico este lunes 4 de abril, cuando se cumplieron dos meses de aquel fatídico desenlace que dejó una gran pena en quienes le conocieron.

A raíz de su doloroso testimonio, Miguel ha utilizado su cuenta de Instagram -la misma donde hizo pública la noticia- para dedicarle emotivos mensajes a su primogénito, quien permaneció en la UCI durante cuatro o cinco días y estuvo ingresado por varias semanas hasta su fallecimiento.

Ha sido en la madrugada de este miércoles 6 de abril cuando el exteclista de Camela recurrió una vez a sus redes sociales para escribir, a modo de 'alivio', unas emotivas para Rafael. "Cariño mío, cada noche escribiéndote me desahogo, me alivia un poquito el corazón. Te pongo tu canción del Parrita porque te encantaba tu Parrita, y ojalá te cante allí arriba y lo veas", comienza el desgarrador texto de Miguel Ángel, publicado en sus stories de Instagram.

El desgarrador mensaje que ha compartido Miguel Ángel Cabrera. Instagram

"Cada segundo que pasa me acuerdo de ti, hijo mío, y solo me alivia escribirte y ponerte tus canciones, amor mío, mi gordo, mi rey, mi Parrita", continúa el músico antes de disculparse públicamente por un momento de discordia que tuvo con su hijo y del que ahora se lamenta: "Que te regañé porque te escapaste y no me levantaste la voz. Que pena tengo cariño mío por aquello, no me lo quito de la cabeza".

Para Miguel Ángel Cabrera, como para cualquier padre, la muerte de su hijo es un dolor insuperable. Si bien intentará sobrellevarlo a través de la escritura y la música, es consciente que el duelo no mermará.

"Cuando pueda ver tus fotos no voy a dejar de besarte, de ponerte, de dedicarte cosas para que seas el rey del cielo, porque te puedo asegurar que no asimilo que te haya pasado esto, rey mío. Cuando me llamabas con tu amigo Adri para contarme chistes sin gracia y te reías un montón. No puedo recordar eso, amor mío", ha expresado.

"Tengo que desahogarme de esta manera, escribiendo, y creer que tú lo lees, porque mi cabeza no se cree ni lo creerá que no estás. Y solo sé que Dios te ha llevado con él porque se ha enamorado de tu corazón. Te amo, amor mío, te amo", ha finalizado el expianista de Camela, quien se ha vuelto a 'unir' con sus excompañeros, Dioni Martín (51) y Ángeles Muñoz (47) para dedicarle una canción a Rafael.

Miguel Ángel Cabrera y sus dos hijos. Instagram

Miguel Ángel ha comentado que en un futuro le gustaría escribir una canción para su hijo y "si no ocurre nada extraordinario", seguramente la canten los integrantes del que fuera su grupo de música. Una bonita iniciativa a la que ya han respondido Dioni y Ángeles, quienes han confirmado a través de las redes que interpretarán el sencillo cuando esté listo. "Por supuesto que cantaremos esa canción cuando la tengas. Te lo dijimos. No hay prisa. Cuando puedas hacerla", dijo la vocalista. El cantante, por su parte, expresó: "Será la canción más bonita que jamás hayas escrito. Ánimo, Miguel".

