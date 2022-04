Nieves Álvarez, la elegancia que impacta a Europa: su estilista revela los secretos de sus 'looks' más icónicos

Si hay un nombre que siempre se cuela -por méritos propios- en las listas de las mujeres mejores vestidas de cualquier alfombra roja ese es el de Nieves Álvarez (48 años). No hay gala o evento de etiqueta que se le resista, y es que por algo es uno de los rostros españoles más valorados del mundo de la moda, quien abandera la industria patria como nadie en el panorama internacional.

La top model madrileña es sinónimo de elegancia, y su estilo consigue incluso traspasar la pantalla en citas tan alejadas de las pasarelas como el Festival de Eurovisión, en el que durante los últimos cuatro años ha tenido un papel protagonista al ser la encargada de repartir los puntos de los españoles al resto de países participantes. Y este 2022 tendrá el mismo honor.

Nieves Álvarez junto a su estilista más reputado, Víctor Blanco. Instagram

Sus retransmisiones en el citado festival europeo de la canción consiguen al instante miles de tuits en los que los usuarios elogian su belleza y sus siempre espectaculares estilismos. Es cierto que Nieves brilla en cualquier entorno, pero existen tres apariciones estelares que ha protagonizado en eventos de gran repercusión que han quedado en la retina de los mayores expertos en moda y que coparon titulares a lo largo y ancho del planeta.

El artífice de los mayores hitos estilísticos de Nieves Álvarez es Víctor Blanco (37), el hombre que viste a las estrellas más aclamadas del mundo del cine, la moda y la música. El estilista y su musa han demostrado ser el tándem perfecto cuando en sus agendas aparece marcada en rojo una fecha en la que la modelo deba brillar especialmente.



EL ESPAÑOL ha podido conocer de la mano del prestigioso estilista los secretos mejor guardados de los tres looks que más han hecho historia en el repertorio estilístico de la top model. Víctor Blanco ha atendido a este medio y ha detallado cómo creó los estilismos y desvela la historia que hay detrás de cada uno de ellos.

Premios Goya 2013: un vestido icónico

La modelo debutó en los Goya en el año 2013 y no quiso pasar inadvertida. Gtres

"El traje es de Stéphane Rolland, de Alta Costura. Premios Goya 2013. La primera aparición de Nieves Álvarez en los Premios Goya, lo cual fue un antes y un después en la alfombra de los Goya, porque fue icónico. Incluso lo recogieron como uno de los looks más importantes del año en la edición estadounidense de Vanity Fair. Y gracias a ese look también la mencionaron en Red Carpet Fashion Awards, que es una web internacional donde están todas las celebrities más elegantes, como la mejor vestida de la década de los años 2010. Así que fue algo majestuoso, con joyas de alta joyería de Chopard y con accesorios de Christian Louboutin. Lo elegimos porque era una maravilla", comienza explicando el estilista Víctor Blanco.

Y revela cuál fue la primera reacción de Nieves Álvarez al ver el diseño: "Recuerdo que en esa época trabajábamos en Flash Moda y nos llegó el vestido un martes directamente al estudio y ella no tenía ni idea de que lo recibiríamos. Lo probamos y fue una sorpresa grandísima porque le sentaba de miedo. Era un espectáculo por cómo estaba de bien hecho, desde la flor, el cuerpo, el cinturón, todo. La verdad es que fue un momento sublime y lo único que queríamos transmitir realmente era su primera vez en los Goya y que fuera por todo lo alto, porque iba en representación de Televisión Española. Queríamos sobre todo impactar y que fuera un look espectacular".

Premios Goya 2019: piedras bordadas

La 'top model' deslumbró con su vestido de Elie Saab. Gtres

"El segundo look es de Elie Saab, de Alta Costura. También fue en los Goya y ese estilismo me gustaba mucho porque era la primera vez que los Goya se hacían fuera de Madrid. El diseño del vestido está inspirado en Gaudí, lo cual era todo un estilo un poco español. Me hacía muchísima ilusión que pudiera llevar algo inspirado en mi ciudad, Barcelona, porque además yo en esa época aún estaba en Los Ángeles y me hacía mucha ilusión que pudiera ir con una inspiración gaudiana a los premios Goya. Estuve persiguiendo el vestido durante semanas y durante meses, porque es verdad que esos vestidos casi siempre se suelen guardar para los Oscar y poderlo conseguir fue una auténtica maravilla", desvela el ilustre creativo.

En cuanto a los detalles artesanales del vestido, Blanco detalla la exquisitez con la que está creado: "Todo lo que ves bordado en color dorado, es bordado con piedras. Es súper arquitectónico, y la verdad es que a Nieves le sentaba de maravilla. Y también es una silueta completamente diferente a las que suele lucir ella. Solemos hacer mucho cuerpo sirena con cola y este vestido es muy princesa. Me hacía especialmente ilusión un vestido inspirado en Gaudí en los primeros Goya fuera de Madrid y conmigo en la distancia. Así que realmente fue maravilloso".

Festival de Cannes 2019: oro rosa

El estilista Víctor Blanco persiguió este diseño de Elie Saab hasta el fin. Gtres

"El tercer look lo lució en el Festival de Cannes y también es un Elie Saab de Alta Costura. Este me hizo especialmente ilusión porque yo me acababa de mudar de Estados Unidos a Madrid. Lo tuve que hacer en mi casa porque yo no tenía aún mi estudio aquí. No estaba aún asentado plenamente en Madrid y me hizo mucha ilusión porque además me ayudó mucho mi pareja. El vestido es una joya, el color oro rosa a mí me fascina. La silueta era súper sensual, todo transparente por arriba, presumiendo de pierna. Estaba elegante. El hecho de poner un zapato completamente diferente de PVC transparente con bolitas de colores fue increíble. Además, el maquillaje que lucía ese día era maravilloso, también el pelo... Fue un acierto brutal. Unido a las joyas de alta joyería que en ese caso eran Bulgari fueron otro plus espectacular", explica Víctor Blanco a este medio.

El estilista confiesa que vivió un auténtico flechazo con el vestido: "Le tengo mucho cariño porque era el primero que hacíamos juntos después de haber estado yo en Estados Unidos y siempre los hacíamos a distancia. Y en este sí que ya pude estar yo ahí con ella para poder ayudarla a vestirse, a prepararlo todo. Además, cuando yo me enamoro de un vestido me da igual de la temporada que sea, si es de la actual, si es de archivo, pero siempre suelo luchar mucho para poder conseguirlo, y es lo que pasó con este vestido. Lo vi y tuve la necesidad de conseguirlo e insistí mucho al equipo de Elie Saab, les dije: 'Por favor, mandádmelo que va a ser un momento maravilloso'. Y así fue, no falló".

Y una vez más, la modelo defendió el diseño con absoluta maestría: "Nieves tuvo una repercusión a nivel internacional maravillosa, como siempre ha tenido ya sea como modelo, como embajadora de firmas de lujo, como bueno, como personaje. Y la verdad es que eso es lo que hace que a día de hoy, con 48 años, ella siga siendo un icono y realmente una influencer y prescriptora de moda, de lujo y de lifestyle en el panorama español y en todo el planeta".

[Más información: Hablamos con el artífice de los aplaudidos 'looks' de Ana Mena en San Remo: "Ha sido su gran escaparate mundial"]

Sigue los temas que te interesan