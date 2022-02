Hablamos con el artífice de los aplaudidos 'looks' de Ana Mena en San Remo: "Ha sido su gran escaparate mundial"

Ana Mena (24 años) ha vivido una de las semanas más importantes de toda su carrera. El nombre de la cantante malagueña se coló con fuerza hace ya más de tres años en el mercado musical italiano y desde entonces no ha parado de cosechar éxitos en el país transalpino. Sin embargo, este fin de semana no ha conseguido la acogida esperada en el Festival de San Remo.

La artista participó en el majestuoso show del que saldría el próximo representante de Italia en Eurovisión. Se presentaron 24 canciones y finalmente la propuesta de Ana quedó penúltima, pero este resultado está muy lejos de ser un fracaso. Todo lo contrario. El tema de la cantante de Estepona no solo es de los más escuchados del momento en el país mediterráneo, sino que su puesta en escena en las diversas galas del festival, sus looks y su elegante imagen han acaparado decenas de titulares en medios de comunicación internacionales.

Ana Mena se ha consolidado en Italia y teniendo el respaldo del gran imperio Armani. La firma de lujo vistió a la cantante en todas sus apariciones estelares sobre el escenario y su propuesta estilística no pasó desapercibida para nadie. El artífice que gestó los looks más aplaudidos de la artista es Víctor Blanco (37), un reconocido estilista que tiene en su cartera de clientes algunos de los rostros más ilustres del panorama artístico mundial.

Ana Mena junto a su estilista Víctor Blanco. Cedida

EL ESPAÑOL ha podido charlar con el experto en moda, quien ha desgranado los secretos de los estilismos de Ana Mena de los que medio planeta está hablando en estos momentos.

Lo primero, enhorabuena por su trabajo junto a Ana Mena, no solo por los looks de San Remo sino también por todas las veces que la ha acompañado exitosamente en su carrera. ¿Hace cuánto que trabaja con Ana Mena? ¿Cómo surgió trabajar con ella?

Justo va a hacer un año que comenzamos a trabajar juntos, fue en febrero del año pasado. Llevábamos ya unos meses hablando y surgió la oportunidad de hacer varias cositas para su gira y para unos premios, así como para una editorial de un medio internacional, y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos. También conozco mucho a su equipo de prensa y al final se dieron varios factores para unirnos.

Seguro que ya conoce a la perfección los gustos de Ana y lo que más le favorece. ¿Qué estilo es el favorito de Ana? ¿Y qué (silueta/prenda) cree usted que le favorece más?

Con Ana lo que tenemos muy claro es que nos gusta que no se encasille en un estilo en particular, que sea bastante camaleónica. Además, como cualquier artista, un disco puede estar ligado a determinado estilo y el siguiente a otro diferente. Me gusta seguir una línea sesentera/setentera, porque además ese ambiente va muy bien con ella -como hemos hecho en el tema Música ligera-, vestidos más ceñidos a la cintura y la falda con vuelo, o las cintas en el pelo y coletas... Todo eso a ella le encaja mucho porque tiene una imagen muy limpia, muy fina y a la vez chic y elegante, todo ello con un toque de dulzura. Y la verdad es que le encajan todo tipo de escotes, de estructuras... la fórmula de vestidos cortos que favorezcan las piernas combinado con unas botas altas es como ella más arrasa.

En cuanto a su participación en San Remo, ¿cómo prepararon sus looks? Creo que lució nada menos que seis diseños de Armani...

Hemos optado, efectivamente, por looks de Armani. Para la gran final optamos por un vestido de Giorgio Armani y todos los demás han sido de Emporio Armani; calzado de Le Silla, y joyas de alta joyería de Bulgari, que la verdad es que nos han dejado escoger todo lo que quisiéramos.

Ana ha lucido un traje color crema, otro traje negro, un mini vestido rojo, un dos piezas de lentejuelas negro, un mini vestido blanco y el espectacular vestido rojo largo para su última actuación. Coménteme un poco de cada diseño o por qué fueron los escogidos.

Lo que era muy importante de los looks que hemos escogido es que tenía que ser bastante 'estilo Ana', porque aunque en Italia la conocen, esto iba a ser un escaparate muy grande para ella. Por lo tanto, sabiendo que Armani es una marca más sobria, más elegante, no es tan estridente, sí hemos querido optar por colores como el rojo, porque representa mucho el mundo español y latino, y en el videoclip de la canción Duocentomila Ore con la que se presentaba al festival, el color rojo también tenía un peso relevante. Así que queríamos empezar y acabar con ese color -que la primera y última gala vistiese de rojo-.

Luego también queríamos que todo fuera muy juvenil, botas altas, sandalias de tacones infinitos, crop tops y faldas cortas... queríamos jugar un poco con una versión de Ana elegante-chic pero a la vez moderna y joven.

¿Tenían claro que tenía que ser Armani la firma elegida? ¿Por qué?

Por el toque fashion que queríamos y que puede proporcionar una casa como Giorgio Armani que es una casa royalty en Italia; por tanto, entrar a este país, a una gala de San Remo vestida de Armani te abre muchas puertas.

Ana Mena, con un 'look' de Emporio Armani para su primera actuación en San Remo. Redes sociales

Pero la verdad es que tuvimos muchas propuestas, porque a mí la moda italiana me encanta y a Ana le encaja bien. Ana lleva además varios años triunfando en Italia y muchas marcas estaban muy interesadas en trabajar con ella. Junto a Bulgari, que es casa romana, queríamos sobre todo apoyar todo el mercado italiano, y hacer el mayor guiño a la música italiana en su festival más importante, que lo ven más de 11 millones de personas.

¿Estuvo usted en Italia junto a Ana estos días o el trabajo se dejó completamente preparado previamente?

Preparamos un fitting en Italia con los equipos allí, yo por motivos laborales no he podido desplazarme hasta allí porque tengo mucho trabajo con otros clientes. He trabajado desde aquí con un estilista italiano in situ con Ana que me ha estado ayudando con el tema de todos los looks y poderlos gestionar y demás, porque él ya había trabajado en el Festival de San Remo. Lo que hemos hecho es que, bajo mi supervisión de todo, él me iba ayudando con todo, porque yo ya había mandado desde España todos los zapatos, los complementos... Y los vestidos allí con webcam y con vídeos y fotos hemos podido ir haciendo fittings y ajustando los trajes, para poder cerrar la planificación estilística del día a día.

¿Cómo es una jornada de trabajo junto a Ana Mena para preparar este tipo de espectáculos?

Pueden ser fittings de 3 o 4 horas. Por ejemplo, ahora estamos preparando Idol Kids, hemos grabado unos cuantos programas y ahora cuando ella regrese de San Remo seguiremos. Así que para esas jornadas de preparación nos podemos estar muchas horas, porque hay que probar muchos looks, luego siempre tiene videoclips, actos de prensa... Son maratones. Es que con Ana nunca se para, tiene semanas que puede necesitar más de 10 o 15 estilismos diferentes.

¿Ana se implica mucho en la elección de los looks o confía en usted al 100%?

Ella se implica muchísimo, le encanta la moda y sabe muy bien lo que le gusta y lo que sirve para encima del escenario o para entrevistas; pero también es verdad que confía en los profesionales, tanto en maquillaje/peluquería como estilismo. Confía muchísimo en el punto de vista que le den. Y en mi caso particular ya son muchos años trabajando con artistas de grandes niveles y todo lo que yo pueda aportar le da a ella esa tranquilidad de saber que lo que le voy a ofrecer o proponer son cosas de última tendencia y lo mejor de lo mejor. Por lo tanto, ella es muy partícipe pero también muy abierta a escuchar y a dejar trabajar a los creativos.

La artista malagueña derrochó elegancia y saber estar sobre el escenario. Cedida

¿Qué repercusión ha notado tras la presencia de Ana Mena en San Remo? Sin duda sus looks han copado titulares tanto en España como en Italia, así que enhorabuena por su trabajo.

Lo que he notado es que en sobre todo en España se la ha apoyado mucho a nivel de moda. Pero lo más importante es lo que ella iba a hacer sobre ese escenario, que su canción es actualmente de las más escuchadas y descargadas del mercado de Italia, está en el top 5. Lo relevante es eso, que ella se presentara ante los italianos con una imagen impoluta, perfecta, además se ha ido superando noche a noche, ha brillado. Y ahora lo más deseado es que a partir de aquí puedan surgir más cosas, porque su trabajo ha tenido muchísima repercusión.

Usted ha trabajado con decenas de artistas y celebrities internacionales. ¿Cuál es la que más ilusión le ha hecho vestir?

Ya son 17 años trabajando en el mundo de la moda, y la verdad es que tras haber trabajado 4 años en Hollywood, allí he cumplido grandes sueños como vestir a Patricia Clackson (62) para los Globos de Oro -que además ganó, y para mí fue un hito a nivel mundial- y también para los Oscar. Y mi momento estelar en mi vida fueron los Goya en 2013 con Nieves Álvarez (47) que fueron sus primeros Goya y arrasó con un Stefan rolan de alta costura maravilloso. Y la verdad es que estoy muy contento, trabajo actualmente para Ester Expósito (22), Alejandro Speitzer (27), David Bisbal (42)... y tengo la suerte de que con los artistas que trabajo son la mayoría números uno en su industria, entonces para mí es un honor que confíen en mí y poderles ayudar y ofrecerles lo mejor de mí para que brillen. Y nunca dejo de soñar, eso es lo importante, no perder la pasión nunca.

