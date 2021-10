4 de 12

La artista, que ha lanzado su nueva canción 'Tirando de carrete', demostró que no es nada supersticiosa apostando por un 'total look' en amarillo que le jugó una mala pasada. Escogió un vestido que sigue el patrón de una americana con grandes aberturas a los lados que tuvo que manejar con cuidado. Sin embargo, en un momento dado durante el posado en el 'photocall', una de las aberturas se abrió más de lo debido y llegó a mostrar su parte más íntima. Lo complementó con botas 'over the knee' en el mismo tono y anillos coloridos de inspiración infantil, que están muy en tendencia.