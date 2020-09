Nieves Álvarez y su secreto mejor guardado para transformar la etiqueta de cualquier 'look' @officialnievesa

Nieves Álvarez (46 años) es sinónimo de elegancia. Una afirmación que, con cada atuendo o estilismo que exhibe, se confirma. La modelo española posee un estilo muy definido, acorde a las etiquetas del evento o del momento. Así, sobre la alfombra roja se la puede ver posar siempre con un look espectacular.

Como hizo hace apenas unos días en el Festival de Cine de Venecia donde posó con un vestido largo y ceñido en color rojo de la firma de Alberta Ferretti (70), que pertenecía a la colección del año 2007 y con la que intentaba concienciar de lo importante que es comprometerse con el medio ambiente (como hizo también Cate Blanchett (51)).

No obstante, cuando no está sobre la alfombra o en algún evento, sigue sin perder ese toque, ese matiz, elegante en todos sus estilismos. De hecho, en una de sus últimas publicaciones compartidas en redes sociales se la puede ver lucir un look, en primera instancia, de lo más casual.

Un moño desenfadado, gafas de sol, pantalón blanco de cintura media de la marca J.Brand y una camisa de Versace con un estampado tropical anudada, lo conforman. Sin embargo, pese a que se podría catalogar como un outfit informal, no se desprende de la etiqueta de elegante. El secreto está en el calzado.

El calzado es el encargado de renovar el estilismo de Nieves Álvarez. Aquazzurra

Nieves Álvarez optó por llevar unas sandalias planas de la firma Aquazzura de tiras finas. En una tonalidad clara que, lejos de ser llamativa, pasa desapercibida; transformando por completo la etiqueta de su atuendo.

Estas sandalias -que parecen haberse convertido en uno de sus calzados estrella- ya las lució en uno de sus últimos estilismos del festival veneciano hace unos días. Y, curiosamente, tenían el mismo efecto.

Nieves Álvarez combinó las sandalias con un conjunto de Alberta Ferretti. Gtres

Para esta ocasión, la influencer optó por un traje blanco corto de dos piezas de Alberta Ferretti de rayas rojizas y un top negro como parte superior. Un atuendo que podría catalogarse como informal, pero que con las sandalias se transforma, potenciando y estilizando su figura. Con estos dos estilismos, Nievez Álvarez deja patente la idea de que un outfit cambia por completo con el tipo de calzado que lleves.

