Madame de Rosa convierte el estilo ‘gentleman’ en la tendencia más atrevida de la temporada

Ángela Rozas (38 años), más conocida en redes por su apodo Madame de Rosa, ha cautivado a sus seguidores con uno de sus últimos estilismos. Tras pasar unos meses con malestar muscular y fiebre a causa del coronavirus, la influencer ha vuelto con la energía renovada tras su negativo.

El estilo de Madame de Rosa es peculiar; no entra dentro de una clasificación concreta. Tal vez, por este motivo, sus looks cautivan tanto a sus seguidores. La influencer combina toda clase de prendas, independientemente de las texturas o de la gama cromática a la que pertenezcan. Así sus outfits rompen la regla de lo común, de lo corriente, siendo únicos. Y esto, precisamente, es lo que ha hecho en una de sus últimas publicaciones donde no solo ha renovado el estilo gentleman sino que lo ha convertido en una tendencia de lo más atrevida.

El estilo gentleman, que se convirtió en tendencia hará unos cuatro o cinco años, consiste en lucir prendas que habían sido ideadas para el sexo masculino – como los trajes chaqueta – adaptándolas al cuerpo femenino. De hecho, es una moda que, a lo largo de este año, ya ha lucido en más de una ocasión. Por ejemplo, en la Semana de la Moda de Milán se la pudo ver lucir un traje oversize en una viva tonalidad amarilla.

Madame de Rosa y Dulceida durante la Semana de la Moda de Milán. @madamederosa

Sin embargo, ahora, adopta esa vieja tendencia renovándola. Madame de Rosa ha posado con un traje de tres piezas (pantalón, chaleco y chaqueta) estilo dad en tonos azulados de la marca Asos.

La chaqueta de hombreras y con una ligera caída (74, 99 euros), el chaleco con botones marrones que lleva a modo de parte superior – aportándole un toque femenino al estilismo – se encuentra agotado (pero su precio era de 38, 99 euros) y el pantalón con mucha caída y perneras anchas, también se encuentra fuera de stock y tenía un precio de 44, 99 euros.

Eso sí, como ya se ha dicho, Madame de Rosa es conocida por mezclar diferentes estilos en un único outfit y en este no iba a ocurrir lo contrario. Combina estas prendas de estilo gentleman con unas zapatillas de la marca Vans de cuadros blancos y verde neón, aportándole al estilismo un toque más informal. Además, optaba por un peinado desenfadado con dos pequeñas trenzas medio deshechas en la parte frontal. Confiriéndole al look su pequeña huella.

Así, la influencer ha creado un estilismo que oscila entre lo elegante y lo informal. Un atuendo que, a pesar de perder su clásica etiqueta se convierte en el look perfecto para salir a cenar con amigas, muy pocas se atreverían a lucir en su día a día.

