El bañador más futurista de Madame de Rosa que necesitas este verano

Ángela Rozas (38 años) o Madame de Rosa, como es conocida en las redes sociales, lleva meses sufriendo por culpa del coronavirus ya que ha tenido que permanecer en cuarentena y con los síntomas de fiebre y malestar muscular durante más de 60 días. Pero ya ha dado negativo y ha querido celebrarlo con una jornada en la piscina.

Además para ello se ha vestido con 'sus mejores galas' y lejos de coger un traje de baño cualquier para pasar rato en su solarium y darse un chapuzón, la influencer ha apostado por un bañador muy especial.

Ángela ha mostrado en sus redes sociales su pieza de baño favorita. Se trata de un one-piece plateado de la firma inglesa Moeva London.

Ver esta publicación en Instagram Silver for my pool Una publicación compartida de Ángela Rozas Saiz (@madamederosa) el 1 Jun, 2020 a las 8:05 PDT

El diseño lleva el nombre de Jackie, y la firma explica detalladamente el porqué de esa denominación: "¡El traje de baño Jackie está aquí para decirte que Studio 54 se mantiene vivo! Inspirado en la legendaria discoteca y el aspecto deslumbrante de sus asistentes a la fiesta, este traje de baño presenta un escote alto, espalda abierta con cierre de broche chapado en oro y un detalle de frente torcido. ¡Deja que tu diva disco interior salga y brille con Jackie!".

Por tanto no hay duda de que para ser la reina de estos próximos festejos de verano existe el traje de baño perfecto para la ocasión. Su color plateado, su corte en la cintura y su detalle en la cadera lo convierte en una pieza muy llamativa que hará las delicias de tus jornadas en el mar o la piscina.

Captura de la página web de Moeva en el momento de la compra del bañador.

Si el color plata no es tu preferido o crees que no favorece a tu tipo de piel, has de saber que la firma posee el mismo diseño Jackie en otras tonalidades: blanco, rojo, negro y con un estampado tropical en blanco y negro.

Este bañador es una pieza tan demandada cada año que Moeva la lanza cada víspera de periodo estival para que sus clientas siempre tenga ocasión de comprarla. Lo único que cambia son las opciones de colores. Así que corre a por él porque todavía tienes todas las tallas disponibles. Eso sí, la marca londinense no es precisamente low cost. Es precio de este traje de baño es de 320 euros. Pero su alto valor se debe a la calidad del producto, al mimo en su producción y al exclusivo diseño. Serás la envidia del verano.

