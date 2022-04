Mina, exsuegra y azote de Christian Gálvez: reproches 'ocultos' en redes y el gesto que nunca perdonará de él

Christian Gálvez (41 años) y Almudena Cid (41) firmaron hace unos días su separación matrimonial, y ya son personas absolutamente libres.

Su matrimonio queda por siempre en el destierro y en el recuerdo de ambos. Hasta donde pudo conocer EL ESPAÑOL, el exmatrimonio firmó el divorcio de mutuo acuerdo y las condiciones de ambos quedaron satisfechas.

Cabe recordar que Gálvez cedió a su exmujer un loft -valorado en 225.000 euros-, dos plazas de garaje, un coche y una furgoneta. Cierto es que tras la decisión de romper las relaciones no fueron del todo cordiales y fluidas, mucho menos después de que el presentador volviera a recuperar la ilusión de la mano de Patricia Pardo (38).

Christian Gálvez y Almudena Cid en un evento público en junio de 2018. Gtres

Hubo tensión, pero parece que todo quedó disuelto. En todo momento, las informaciones sobre su maltrecha historia de amor -y los pormenores de su ruptura- llegaron por parte de su entorno. Ellos nunca han abordado su ruptura abiertamente y con luces y taquígrafos, más allá de circunloquios y expresiones genéricas.

No obstante, pese a su postura de cordialidad pública -este periódico pudo conocer que ambos habrían llegado a una suerte de acuerdo en ese sentido-, hay, en concreto, un miembro de la familia de Almudena Cid que no duda en expresar abiertamente su opinión sobre una de las rupturas del año.

Se trata de la madre de ella, Mina Tostado García. Desde que estalló la noticia de la separación primero, y la irrupción de Pardo en la vida de Christian después, Mina ha utilizado sus redes sociales para dar a conocer su punto de vista a golpe de reflexión, escrito velado, retuit o fotografía con mensaje filosófico.

En definitiva, mensajes directos o indirectos, pullas furtivas, según la opinión de algunos seguidores. Queda claro que Mina Tostado García es una madre que defiende el honor público de su hija, que entiende mancillado. Para ello, al tiempo que ensalza los valores y el talento de Cid, Mina utiliza tanto su Twitter como su Instagram para alzar la voz.

Apoya sin reservas la frase "si no sumas, no restes y no jodas" con un rotundo "pues claro". También ha retuiteado en este tiempo post del estilo y corte: "Christian Gálvez, te tenía de más serio y respetuoso con una persona que ha sido tu mujer durante tantos años. Vale que te has separado y estés enamorado, pero es innecesario... Con la D: Decepcionante. Paso palabra".

También defiende a pies juntillas, y le ha dado difusión en Twitter, a mensajes como el que sigue: "Qué pesadez con las rosas y los iños. Si yo fuera "Paty" estaría temblando, pues si tras 10 años de matrimonio trata así a la que llamaba el amor de su vida, cuando se le pase el calentón de la novedad...".

Gálvez y su pareja sentimental, Patricia Pardo, en una de sus primeras imágenes públicas por Madrid. Gtres

Aplaude Mina a todo aquel que reconozca la bondad de su hija: "La gran Víctoria de Almudena ha sido abrir los ojos ante esta especie". En definitiva, la madre de Almudena Cid lanza poderosos mensajes a través de sus redes sociales: "Mereces amor de sobra, no sobras de amor. Pasiño a pasiño. Dedicado a una persona muy especial".

Hace unos días, además, en su Instagram colgó "la anatomía de un manipulador emocional". Un sagaz seguidor le hizo ver: "Y sabemos de quién hablamos". Comentario al que Mina respondió, por toda respuesta, con dos iconos carcajeantes.

Ante estos mensajes, EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con el entorno de Almudena Cid y se reafirma en cada una de las manifestaciones de la madre de la exgimnasta y flamante actriz.

Los progenitores de Cid, como ya se ha publicado en diversos medios, están "dolidos". También tristes y decepcionados por cómo Christian ha gestionado esta separación, tanto de puertas para adentro como de cara a la galería pública.

Ellos, los padres de Almudena, fueron como "otros padres para Christian". Lo trataban "como un hijo más cuando iba a Vitoria". Allí, él tenía su casa, su segunda casa. Así se sentía y se comportaba. Y cuando decidió desgajarse emocionalmente de su mujer, también lo hizo de la familia de ésta. Gálvez "no se ha dignado a llamarlos ni a ir a Vitoria a dar explicaciones y dar la cara".

Su divorcio

Con respecto a la rúbrica de su separación, explica a este medio quien bien quiere a ambos que Christian ha actuado con una "generosidad tremenda". Tenía claro que lo último que deseaba era enzarzarse en guerras absurdas. Cid ha quedado "más que satisfecha, aunque esas cosas no se las pidió ella, salieron de él".

El exmatrimonio Gálvez-Cid en un evento público en octubre de 2015. Gtres

La fuente con la que se contacta sostenía hace unos días que hay una cuestión que le ha dolido especialmente a Christian en los últimos días: que se haya dicho que él pidió activar las cámaras de su casa para grabar la mudanza que realizó Almudena.

En ningún caso fue así. "Conociéndolo, y más o menos estando al tanto de las cosas, te digo que nunca llegaría a ese nivel la cosa. Eso no es verdad", se aseveró.

Por su parte, Christian "no sale de su asombro" ante las declaraciones que ha hecho la familia de Almudena en prensa. Por duras y, sobre todo, por injustas palabras que, según los que rodean al comunicador, no se ajustan del todo a la verdad.

En lo que respecta a Gálvez y a Patricia, se deslizó a este medio que él ha estado viviendo "de continuo" en su casa de Boadilla del Monte, y que últimamente ha pasado "más de una noche" en casa de Patricia. Eso sí, de momento seguirá haciendo vida en su casa.

