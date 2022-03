Laura Vázquez, mujer de José Ramón de la Morena: "Nos dijeron que el niño podía venir ciego o sordo"

El pasado 11 de marzo de 2022 fue un día muy especial para Laura Vázquez (41 años), la flamante mujer del locutor de radio José Ramón de la Morena (65): anunciaba en sus redes sociales el lanzamiento de su primer libro, Viajar, vivir, amar.

Una exultante Laura desvelaba a sus seguidores que podían hacerse con el libro a partir del día 23 de marzo.

Un proyecto literario que le propuso el verano pasado la editorial Espasa, y que ella ni se lo pensó. Vértigo sintió, pero se "lanzó al vacío" y no se arrepiente.

José Ramón de la Morena y su mujer, Laura Vázquez, en un evento público. Gtres

Tres palabras -viajar, vivir y amar- que Vázquez conoce en profundidad. EL ESPAÑOL ha charlado con la mujer de De la Morena sobre este ilusionante proyecto que llega en un excelso momento personal, tras convertirse en madre y haber contraído matrimonio con José Ramón.

No sólo desvela Laura detalles de cómo se gestó este primer libro; también descubre pasajes inéditos de su relación sentimental, y del papel como padre entregado de José Ramón de la Morena.

¿Cómo surge la idea de escribir este libro?

Esto surge porque yo tenía un blog en la Fundación José Ramón de la Morena, la editorial Espasa lo vio un día y me ofreció el verano pasado convertir ese blog en un libro. Un libro de viajes que pensamos que podría ser un libro de crecimiento personal. Porque al final los viajes me han servido para evolucionar como persona. Ahí salió este libro.

¿Por qué Viajar, vivir, amar?

Son tres palabras que definen muy bien cómo veo yo la vida. Son cosas imprescindibles. Viajar te llena, te hace romper muchas barreras, muchos prejuicios. Te autosuperas en cada uno de ellos. Viajar como lo hacía yo, con la mochila y con un presupuesto de 25 euros. ¡En algún país me ha sobrado dinero! En India, por ejemplo, lo hacía con 12.

Vivir...

Vivir porque vamos con las pilas a tope todo el día y no nos damos cuenta de que las cosas más importantes están en las cosas más pequeñas. Vivirlo todo con intensidad. Y amar porque el amor es el motor de la vida. Amarte primero a ti mismo, que en el libro ya dejo claro que si no te amas a ti mismo no puedes amar a los demás, esa es la base. Y después amar a tu pareja, a tu familia, a tus amigos, hasta incluso a tus enemigos. Es decir, pon amor a todo lo que hagas. Por eso esas tres palabras eran fundamentales en este libro.

Usted está viviendo un buen momento personal, ¡cuando no el mejor!

Estoy en un momento muy tranquilo, con mucha serenidad. Eso, tranquilidad es lo que definiría cómo estoy ahora. Serena y aprendiendo, porque cuando eres madre todo vuelve a empezar de cero. Las cosas que creías que tenías superadas vuelven a aparecer, como, por ejemplo, la autoexigencia. Que crees que tienes que llegar a todo, y no se puede y no tienes por qué. Tu hijo te necesita feliz, no perfecta. Una frase muy típica, pero es real.

¿Se le han despertado los miedos al ser madre?

Miedo por lo que le pueda pasar a él. Yo antes no sentía miedo nunca. Incluso, en el libro ya lo digo. Con 37 ó 38 años, si mañana se acaba la vida, pues, bueno, estoy satisfecha con lo que he hecho y he vivido, pero al tener un hijo es al revés. Rollo 'no, no, cuídate'. Las prioridades cambian completamente.

¿Le dio José Ramón algún consejo para este libro?

Me dio un consejo y me dijo, simplemente, 'disfrútalo'. Que la historia que tenía que contar era bonita. Me ha costado porque es como desnudarte. Ahora la gente conoce cosas de mí que antes no conocía. Pues sí, soy la mujer de José Ramón, pero muchas personas no conocían esta faceta. Mucha gente se ha quedado como sorprendida.

Es un matrimonio muy discreto

Somos muy discretos. En el libro cuento cosas que nadie sabe. Somos muy herméticos los dos, muy celosos de nuestra intimidad. Nos gusta mucho preservar nuestra parcela íntima. No nos gusta exhibirnos mucho, vivimos la relación para nosotros, no para nadie más.

Tanto que se casaron hace unos meses y nadie se enteró

No era ningún secreto, nos hemos casado en la intimidad. Lo que pasa es que lo mantuvimos muy a lo privado. Fue súper bonito, los dos queríamos hacer una cosa para nosotros. No era para compartirlo con la gente; nosotros ya lo compartimos con la gente que queremos. Era una cosa para nosotros y para nuestro hijo. Fue bonito e íntimo.

¿Cómo es José Ramón como padre?

Ahora el ser padre le ha pillado en otro momento de su vida, y dedicándole tiempo. Es que el tiempo marca una diferencia abismal. Antes tenía el tiempo que tenía y ahora lo está disfrutando cada momento. Se va a ver la gallinitas, lo mete en la piscina todos los días... Montan en bicicleta también. Está creando un vínculo súper bonito. Con un año que tiene el niño está todo el día diciendo 'papá, papá'. Se le cae la baba, vamos. Y a mí viéndolos a ellos dos.

¿Cómo es su día a día? Es directora de proyectos en la fundación de José Ramón

Sí, soy la directora. José Ramón tiene una fundación y llevamos a cabo diferentes proyectos, tanto deportivos como sociales. Yo llevo más que nada la parte social, pero lo deportivo también. Por ejemplo, este fin de semana hemos hecho el torneo de la liga promises. Hemos hecho el torneo 25, el internacional. Lo hemos hecho en Maspalomas. Todas esas gestiones de la organización con la liga las he llevado yo. Mi día a día es un poco a caballo de José Ramón siempre. Es ir mirando más su agenda y en función de eso yo voy organizando lo mío. A mí no me importa porque yo me adapto muy bien a todo y soy bastante camaleónica. Soy una muy buena número dos. Me siento muy cómoda en esa posición.

El flamante matrimonio en una imagen de sus redes sociales.

Está en un segundo plano por decisión propia

Me siento muy cómoda, no me importa. Yo a José Ramón lo admiro muchísimo, por su profesión y como es él como persona. Nuestra relación del día a día es de igual a igual. En el plano personal yo sé cuál es su posición y cuál es la mía. Él te diría ahora mismo que no, que yo estoy por encima de él, que él me sigue a mí... Pero, no: estamos de igual a igual.

¿Cómo van las ventas del libro?

Si te digo la verdad, yo este libro lo he hecho para quien quiera leerlo y lo disfrute, pero sin afán de que sea el más vendido. Lo he hecho más por mí. Y si algún día mi hijo lo quiere leer, y pueda aprender de algunas cosas que ha pasado su madre, pues mejor. Porque las cosas dichas no quedan tanto como las escritas.

Durante su embarazo, se temió que su hijo sufriera un problema de salud. De hecho, José Ramón habló que su retirada de la radio se vio motivada por ello. ¿Cómo está el niño?

Está todo bien. Eso fue durante un mes del embarazo. En el sexto-séptimo mes, que nos comunicaron que yo me había infectado. En el libro lo cuento, no quiero hacer spoiler. Que el niño podía venir ciego o sordo o con algún problema motriz. Estuvimos así un mes hasta que vieron que yo me había infectado, pero que el niño no. Que no había llegado al niño. Estuvimos un mes pensando que sí. Vas a querer igualmente a tu hijo, pero te cambia todo totalmente. Por eso ahí se sensibilizó José Ramón conmigo y le hizo ver las cosas de manera diferente. Está todo perfecto, el niño está muy sano y muy feliz, porque se ríe muchísimo.

Para terminar, ¿cree que José Ramón se ha retirado para siempre?

Él siempre lo comenta: que el que es periodista lo es siempre. Él lo lleva ahí. Proyectos le pueden ir saliendo. Sólo tiene que ver que le guste y que le venga bien. Tiene que ser algo que le apetezca, y que no le quite demasiado tiempo. Cosas le pueden seguir ofreciendo. La sociedad lo agradecería.

