La discreta pero rentable vida de Mónica Cruz: sus rescates de animales, colaboraciones y una ilusión

Este domingo 27 de marzo los ojos de los españoles estaban puestos sobre Penélope Cruz (47 años) y Javier Bardem (53), que deslumbraban en la alfombra roja de la 94º edición de los premios Oscar. Finalmente, el matrimonio, que optaba a la estatuilla, no se llevó el galardón a casa, pero sí el orgullo de hacer historia con su doble nominación.

Hasta Los Ángeles se desplazó la pareja de actores, y junto a ellos voló Eduardo Cruz (37), hermano pequeño de la afamada actriz. En esta ocasión no les acompañó Mónica Cruz (45), quien a menudo ha acudido a la gran gala de Hollywood invitada por inseparable hermana. Este 2022, la también actriz y bailarina ha visto a Penélope y Bardem desde la calidez de su hogar en Madrid, a más de 9.300 kilómetros de distancia.

Esta misma semana, Mónica confesaba que no había volado hasta California con Pe porque tenía que cuidar de su hija, Antonella (8): "No ha podido ser esta vez porque tengo una niña, y la niña tiene deberes, colegio... el lunes me levanto a las siete de la mañana para llevarla a clase y hay mucho que hacer aquí".

Penélope y Mónica Cruz, en los premios Oscar del año 2007. Gtres

Frente al éxito mundial y la exposición planetaria que tiene la oscarizada actriz, su hermana lleva con discreción tanto su vida personal como la profesional. Desde que en mayo de 2013 cumplió su sueño de convertirse en madre -meta que tenía clara que iba a cumplir tuviera o no pareja, y de hecho lo hizo por inseminación artificial-, la que fuera protagonista de Un paso adelante se ha volcado en la maternidad y en alejarse de la fama más extrema que no le permitiera disfrutar del día a día con su pequeña.

Antonella ha heredado de su madre su pasión por la danza y toma clases de ballet, una disciplina que dio muchas alegrías a Mónica y le inculcó los valores de esfuerzo que posee. Pero además, la menor también acude a clases de tenis, pues su madre quería que el deporte formara parte de su vida desde bien joven. Cuando sus extraescolares se lo permiten, a la pequeña y a su madre les gusta juntarse con Penélope y sus hijos Luna (8) y Leo (11) en su chalet de Valdelagua, la lujosa urbanización de San Agustín de Guadalix.

Lejos flashes brillantes que apuntan a su hermana, Mónica continúa con su carrera de una manera más discreta. Sus últimos proyectos audiovisuales han sido en series de la cadena Telecinco, Madres y La que se avecina. Pero no todo son guiones y cámaras en su vida laboral, Cruz ha sabido reinventarse de forma muy ingeniosa gracias a las redes sociales. Con el respaldo de 257.000 seguidores y el cariño del público, la actriz se presenta como una influencer de gran potencial en la que confían decenas de marcas y empresas.

La actriz está volcada en el crecimiento y la educación de su hija, Antonella. Gtres

Las pruebas de su buen desempeño en las redes están disponibles en su Instagram, donde a menudo comparte contenido publicitario sobre todo dedicado al sector de la belleza y la alimentación saludable. La actriz acude a centros de estética a probar maquinaria revolucionaria, ofrece su testimonio de primera mano sobre cápsulas o tratamientos de cosméticos y prueba barritas sustitutivas para dar su opinión. De esta forma, Mónica, que tiene alta credibilidad en el panorama social, gana unos ingresos extra.

De hecho, sus publicaciones en colaboración con marcas le harían ganar entre 700 y 1.200 euros por post, según el cálculo habitual que realizan los expertos en Marketing y redes sociales teniendo en cuenta los parámetros más comunes. Sin embargo, como rostro público -y, más aún, como hermana de la actriz más internacional de España- la cifra monetaria que Mónica podría solicitar por colaboración es tan alta como la que ella desee y lo que la empresa esté dispuesta a pagar.

En sus redes sociales también se repiten un tipo de fotografías en las que sus mascotas son las auténticas protagonistas. Y es que Mónica tiene seis perros: Pandora, Robin, Mia, Raven, Bella y Dorotea. Todos son adoptados, y por ello siempre que puede reivindica públicamente la conciencia de ayudar a los perros abandonados, a los más vulnerables, y no comprarlos. Colabora además con asociaciones, ONGs y protectoras de animales que le piden ayuda para que de visibilidad a diferentes casos, a los difíciles rescates y que sus mensajes puedan llegar a más gente gracias a su altavoz como personaje mediático que es.

Mónica Cruz junto a sus seis perros adoptados. Instagram

Pero hay más. Una nueva ilusión profesional ha llegado recientemente a la vida de Mónica Cruz. La actriz participará en la secuela de la serie que la llevó al olimpo de la fama, Un paso adelante. Bajo el nombre de UPA Next, Atresplayer Premium prepara la vuelta de la ficción de la escuela de baile que unió en el pasado a Beatriz Luengo (39), Miguel Ángel Muñoz (38) y Pablo Puyol (46) con la hermana de Penélope.

Fue el pasado mes de diciembre de 2021 cuando la actriz dio la gran noticia a sus fans, quienes respondieron con felicidad y nostalgia: "¡¡Vuelve UPA!! Qué ganas tenía de poder compartir esta gran noticia con todos vosotros. Por fin ya es oficial y yo no puedo estar más feliz. ¡Volvemos!". Dos décadas después de su éxito más sonado, Mónica retoma su papel de Silvia que tanto enamoró a la audiencia cada noche de 2002.

