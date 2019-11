Mónica Cruz confiesa que vive 'con miedo' el paso del tiempo

Mónica Cruz (42 años) ha acudido a la presentación de la nueva colección de joyas Majórica, de la que es embajadora desde hace años, y no ha dudado en atender a los medios allí congregados. La actriz ha confesado lo feliz que se encuentra con su hija Antonella y qué planes tiene para las próximas navidades.

Para la ocasión, la hermana de Penélope Cruz (45) ha acudido luciendo un traje de chaqueta de dos piezas, en color negro, que ha conjuntado con una blusa lencera oscura.

¿Cómo se encuentra?

Bien, gracias.

Mónica Cruz conocerá a su sobrino en Navidades

¿Qué se verá en esta colección?

Es una colección muy especial. Me han dado la oportunidad de hacer algo que me gustaba mucho cómo es esto de la maternidad.

¿Cómo lo han hecho a la hora de diseñar?

Trabajando con el equipo y en la fábrica, para un bebé hay que buscar cosas más cómodas, que la parte de atrás sea más de silicona. A Antonella le encanta.

¿Le ha costado encontrar cosas para su bebé?

No le hice los pendientes al nacer. Esperé a que le tuvieran que operar de unas amígdalas y ya que estaba anestesiada se los hice, y le encantan. Ya le empiezan a llamar la atención.

Mónica Cruz ha confesado que le hizo los pendientes a su hija cuando le operaron las amigdalas.

Imagino que compartirán muchas cosas.

Sí, todo, ya está tan grande...

¿Cómo la ve?

Bien, muy bien. Es una niña muy feliz, está muy sana y eso es lo más importante para mí.

¿Está siguiendo sus pasos como bailarina o como actriz?

Le gusta todo, los niños están creando todo el rato y eso hay que potenciarlo. Todo lo que ve le gusta, no sé por dónde saldrá.

Dijo en su día que quería ampliar la familia. ¿En qué punto se encuentra?

En el mismo, me lo preguntan tres veces al mes, es algo que siempre he dicho, no lo descarto, pero ahora mismo no puedo.

¿Tiene nuevos proyectos entre manos?

Acabo de terminar hace unos meses Madre y un episodio de El Pueblo, y para principios de año tengo otra cosa que no puedo contar.

Está sin parar...

Sí y en el día a día con otros trabajos.

Mónica Cruz ha asegurado que pasará las navidades en familia.

¿Cómo va a pasar las navidades?

En familia, tranquila y disfrutando mucho de mi enana.

¿Estarán los tres hermanos juntos y con el nuevo bebé?

Voy a ir a conocer ahora al bebé. En Navidades no estaremos juntos porque es muy pequeño para viajar.

¿Le acompañara Antonella?

Sí, claro que sí, va conmigo por delante.

¿Cómo está su hermano como padre?

Feliz.

¿Le da consejos?

No me gusta dar consejos, me cuenta su día a día, le digo que hay que tener paciencia.

¿Qué le pide al 2020?

Yo siempre pido lo mismo, mucha salud y el resto cada uno se ocupa de seguir luchando y hacer el camino.

¿Y qué balance hace del 2019?

Un año muy bueno, pero cada vez pasa más rápido, ha sido un año muy bueno pero a ver si se para el tiempo que da mal rollo que pase tan deprisa.

