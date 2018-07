Mónica Cruz no descarta volver a ser madre

Una de las grandes protagonistas de la fiesta del décimo aniversario de Bambú Producciones fue Mónica Cruz (41 años), las actriz trabaja actualmente con la productora gen la grabación de la serie Velvet Colección en la que interpreta a Carmela Cortés "La Emperatriz". Mónica acaparó todas las miradas luciendo un impresionante vestido escotado de Hannibal Laguna en color violeta.

Durante la fiesta Mónica aseguró que está deseando pasar unos días de vacaciones en Cádiz junto a su niña, su perro y la familia, pero antes debe acabar de grabar las última temporada de la serie: "A finales de julio, en cuento termine todo pues nos iremos unos días". Y es que a la actriz le encanta pasar tiempo con su pequeña Antonella (4), a la que poco a poco está mostrando sus andaduras en televisión: "Hace poco empecé a ver UPA con ella, pero todavía es chiquitita, me hace ilusión ir enseñándole cosas, todos con mucha naturalidad y sobre todo de baile que le gusta".

Mónica Cruz en la fiesta de aniversario de Bambú Producciones. GTRES.

Su hija parece querer seguir los pasos de su madre, pues a sus cinco añitos es una amante del baile y le encanta ver a Mónica bailando: "Le gusta verme bailar, me gusta llevarla a algún ensayo para que vea el trabajo de su madre y lo que ha sido en mi vida pero poco a poco".

Mónica también confesó que tiene pensado hacerle un hueco durante las vacaciones de verano a su hermana Penélope Cruz (44), a la que dice verá cuando esté en Madrid. Ambas suelen verse muy poco por problemas de agenda pero como viven cerca coinciden muchas veces: "Cada uno tenemos nuestros planes pero al final somos vecinas".

Pese a que Mónica es completamente feliz con su vida, su pequeña y su trabajo, parece que el deseo de ser mamá está volviendo a llamar a su puerta: "Es algo que no descarto pero ahora mismo no me planteo ni me puedo plantear por trabajo, no me quiero meter presión, no losé, lo que la vida me sorprenda". Quizás el empujón que le hace falta es encontrar el amor ya que, como confesó en una entrevista el mes pasado, está abierta a encontrarlo.

