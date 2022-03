Lourdes Ornelas, la madre de Camilín, toma las riendas del museo de Alcoy y solicita una orden de alejamiento

Camilo Blanes Ornelas (38 años) es un hombre nuevo. Su entorno tiene claro que su grave ingreso hospitalario de hace unos meses fue el gran punto de inflexión en su vida.

Camilín desea empezar de cero y lo está consiguiendo. De entrada, ha pedido a su madre, Lourdes Ornelas, que tome las riendas de su vida económica. Fuera tentaciones.

No sólo figura Ornelas ya como administradora única de la sociedad Torrepeñote S.L -la que creó el autor de Vivir así es morir de amor en 1990 para "actividades de grabación de sonido y edición musical"-, también gestiona el dinero que gasta su hijo en el día a día, como informan a EL ESPAÑOL. Así lo decidió Camilo hijo, y su madre acató, orgullosa.

Camilo Blanes Ornelas a las puertas de su casa de Torrelodones en 2019. Gtres

Han sido muchas las veces que Lourdes ha puesto el grito en el cielo, argumentando que la mala vida de su hijo, y las nefastas compañías que frecuentaba a horas intempestivas, iban a provocar su ruina. También esto ha querido limpiarlo el único hijo del legendario Sesto. Según se explica a este periódico, Camilín "ha borrado de su teléfono", y de su vida, a esas personas nocivas.

Ese pasado de descontrol está bloqueado y desterrado. Su madre, además, ha dado un paso al frente: solicitó hace unas semanas una orden de alejamiento contra esas personas. "Ella sabe quiénes son, los conoce y ha dado sus nombres. No pueden acercarse ni a Camilo ni a la casa de Torrelodones donde vive", se informa.

Camilo sólo quiere y desea tranquilidad y una vida saludable y corriente. Camina mucho por los alrededores de su casa para recuperar masa muscular y, por fin, desde que salió del hospital, "ha recuperado algo de peso, aunque le cuesta". La fuente con la que se contacta explica que Ornelas sólo ha tomado las riendas de todo de forma "puntual" y momentánea.

Es decir, en cuanto su hijo recobre y retome su vida, en todos los sentidos, se pondrá al timón de sus obligaciones. Desliza este informante que Camilo hijo ha pedido a su madre, además, que se preocupe y ocupe de los pormenores del museo en memoria de su padre, que se abrirá en Alcoy. Hasta su última recaída, era él quien estaba en conversaciones con el Ayuntamiento y los organizadores, pero ahora es Lourdes Ornelas.

De hecho, este medio ha podido confirmar que hace unas semanas ella se desplazó a Alcoy para cerrar flecos y hacer gestiones, como avanza la propia Lourdes en la revista Pronto esta semana. Cabe recordar que Camilín mantiene una relación cordial y fluida con Eduardo Guervós y Cristóbal Hueto, los hombres de confianza de su padre. Al principio, tras su muerte, hubo discrepancias varias, pero todo eso quedó en el pasado. Hay buena comunicación, tanto con él como con Ornelas, según se explica.

El museo, para el que se ha contado con la colaboración de la familia del artista, reunirá objetos personales, premios, reconocimientos, archivos musicales y vestimenta de diferentes épocas, con el objetivo de convertirse en un espacio de recuerdos y proyección de su figura capaz de acoger a sus miles de seguidores de todo el mundo.

Lourdes Ornelas en Madrid días después del fallecimiento de Camilo Sesto. Gtres

Según puede confirmar este periódico, además de las piezas donadas por el hijo de Camilo Sesto, que suman 798 objetos, uno de sus sobrinos, Óscar Francés Blanes, ha entregado generosamente un DNI de cuando el artista tenía 14 años. No sólo esto: Francés Blanes ha legado un póster original de la obra Jesucristo Superstar y seis postales de los años 70 y 80.

El edificio del antiguo asilo de San José de Alcoy, provincia de Alicante, albergará, tras su remodelación, el esperado museo dedicado a Camilo Sesto en su población natal. Camilo Sesto legó en su testamento una serie de objetos para un museo post-mortem.

Para ello, nombró como albacea a Cristóbal Hueto, uno de sus hombres de confianza. Más allá del museo, desliza quien bien lo sabe que Ornelas también está supervisando una ruta temática que seguirá en Alcoy los pasos de su artista más internacional.

María, un pilar importante

Lourdes no está sola en el cuidado de Camilín: cuenta con la inestimable ayuda de la que ha sido su nuera, María. Ya no lo es, su nuera, porque Camilo Blanes y María han roto su relación recientemente, según informó una fuente de total solvencia a este medio. Ambos habían pasado por graves crisis -como deslizó este periódico tiempo atrás-, y se encontraban sorteando la última cuando Camilo sufrió su accidente de bicicleta que lo llevó al hospital. Todo quedó en stand by.

María fue la primera en advertir que las compañías de Camilín no eran muy aconsejables. Según narró un informante hace tiempo, "esas personas aconsejaron malamente a Camilo y lo pusieron, incluso, en contra de su madre. Dicen que ella solo quiere el dinero y dejarlo a él sin nada". Habladurías que se han desmentido con el paso inexorable del tiempo.

Camilo Blanes Ornelas se recupera satisfactoriamente y va camino de la recuperación total. Era el 25 de noviembre de 2021 cuando Camilo era ingresado de urgencia en el citado centro médico tras celebrar su cumpleaños en su casa de Torrelodones y pasar, presuntamente, varios días de fiesta. Otros medios de comunicación afirmaron que el verdadero motivo de su hospitalización fue una aparatosa caída con su bicicleta.

Pasado un tiempo, y una vez que esté completamente repuesto, en el ánimo de Camilo también estaría recuperar su carrera musical y cuidar el legado de su padre: "Poco a poco tendrá que retomar su carrera musical. Tiene que ilusionarse de nuevo con la vida", se sostiene con gran esperanza y entusiasmo.

