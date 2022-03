El conmovedor mensaje de Geraldine Larrosa, exmujer de Carlos Marín (Il Divo): "Mi tristeza estará siempre"

El próximo 19 de marzo se cumplirán tres meses de la muerte de Carlos Marín, vocalista de Il Divo, tras varios días ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Royal Manchester Hospital. Un duro desenlace que conmovió al mundo entero, pero sobre todo a quienes formaron parte de su día a día. Entre ellos su exmujer, Geraldine Larrosa (44 años), conocida en el mundo artístico como Innocence. Desde entonces, la cantante se ha enfrentado a un triste duelo del que no podrá reponerse jamás, pero que, sin embargo, está intentado sobrellevar. Así lo ha acaba de demostrar en sus redes sociales.

"Poco a poco volviendo a mi vida nueva con fuerza. Mi tristeza estará siempre y seguiré brillando con mi mentor, amor y compañero de mi vida. Siempre, para siempre", ha escrito Geraldine Larrosa este miércoles 2 de marzo de 2022, junto a una imagen suya, colgada en sus stories de Instagram. Para finalizar el mensaje, le ha dedicado un "Te quiero" a Carlos Marín, haciendo mención a su cuenta oficial.

El mensaje que ha colgado Geraldine Larrosa en sus 'stories' de Instagram. Redes sociales

Para Geraldine Larrosa, la enfermedad del vocalista y su posterior fallecimiento ha sido más que trágico. Tal y como pudo saber EL ESPAÑOL, fue ella una de las personas que permaneció al lado del cantante en sus horas más críticas. Y es que si bien llevaban 12 años separados, de acuerdo con la información que manejaba este periódico, tenían muy buena sintonía. Innocence y Carlos Marín mantuvieron una relación sentimental de 17 años, de los cuales siete estuvieron casados. Sin embargo, su matrimonio acabó en divorcio porque, según comentó el cantante en alguna ocasión, eran tan amigos "que lo mejor era seguir siendo eso".

Geraldine Larrosa y Carlos Marín se dieron su último abrazo antes de que el vocalista se marchara a la capital británica para iniciar una gira con Il Divo que, por desgracia, no pudo terminar. "Cuando fue a Londres le abracé y empecé a llorar en sus brazos y me dijo: '¡Pero Gerarda! ¿Por qué lloras? ¡Si vuelvo el 23 de diciembre!' Le dije que no sabía porqué Quizás mi intuición del futuro me avisaba de esta tragedia. Nos abrazamos y se fue con su maleta de siempre y su jersey encima de los hombros", expresó la cantante, quien se ha propuesto retomar su rutina. Eso sí, con el eterno recuerdo del que fuera su marido y padrino de su hija, Scarlett.

El vocalista de Il Divo falleció el 19 de diciembre de 2021, cuatro días después de que este periódico informara en exclusiva de su estado de gravedad. Llevaba 11 días ingresado en la UCI, tenía el oxígeno comprometido, permanecía entubado, en coma inducido y a la espera de los próximos pasos de su equipo médico. Sin embargo, su salud era crítica y nada se pudo hacer.

El regreso de Il Divo

El pasado 25 de febrero, Il Divo se subió por primera vez a los escenarios tras la muerte de Carlos Marín, quien durante el show, ofrecido en Tampa, Florida, estuvo muy presente. Aunque aquel espectáculo marcó el estreno de Steven LaBrie (33), los otros tres integrantes originales, David Miller (48 años), Sebastien Izambard (48) y Urs Bühler (50), no se olvidaron del fallecido vocalista en ningún momento.

El instante más emotivo se dio cuando interpretaron uno de sus himnos, Aleluya. Bajo las notas de esta canción, Carlos Marín 'regresó' al escenario con sus compañeros. Los tres integrantes originales de Il Divo dejaron una silla vacía, que debió ocupar el músico español, y 'cantaron' con él. David, Sebastien y Urs guardaron un solemne silencio en las partes del vocalista y provocaron la emoción del público.

