Geraldine Larrosa (Innocence) comparte su premonitoria despedida con Carlos Marín

La muerte de Carlos Marín, la voz española del grupo Il Divo, dejó con el corazón roto a millones de personas. Además de a sus seguidores, que muy pronto podrán disfrutar del homenaje musical que han preparado sus compañeros de grupo, es su entorno más cercano quien acusa su pérdida. Especialmente Geraldine Larrosa (43 años), conocida artísticamente como Innocence y quien era el gran amor de su vida. La pareja había dado una segunda oportunidad a su amor y estaba lista para emprender un 2022 cargado de aventuras en el que incluso sonaba la palabra boda.

Por desgracia, el barítono fallecía el pasado 19 diciembre a consecuencia del coronavirus y Geraldine se quedaba abatida. Desde entonces, ha convertido sus redes sociales en un constante homenaje a Carlos, donde rescata vídeos y fotografías del pasado cargados de sentimiento y amor con los que además descubre nuevos detalles de la personalidad de Marín.

De todas ellas, su última publicación es una de las más especiales pues ha compartido cómo fue su última despedida, tras la cual no volvieron a abrazarse nunca más y que, según explica, fue premonitoria. "¡Me he reído contigo toda mi vida! Así era y así es Carlos Marín, el hombre más bondadoso que he conocido y más gracioso", comienza escribiendo Larrosa junto a un video en el que aparecen juntos, abrazándose y bromeando hasta reírse a carcajadas.

"Cuando fue a Londres le abracé y empecé a llorar en sus brazos y me dijo: '¡Pero Gerarda! ¿Por qué lloras? ¡Si vuelvo el 23 de diciembre!'. Le dije que no sabía porqué. ¡Quizás mi intuición del futuro me avisaba de esta tragedia! Nos abrazamos y se fue con su maleta de siempre y su jersey encima de los hombros", narra.

"Le dije: ¡Te quiero! Y él me respondió: '¡Tronca, me vas a hacer llorar!'. Y nos reímos. 'Si vuelvo pronto y ya verás, nos iremos a México y a Japón de gira otra vez todos juntos, con mi Scarlett, ¡con todos! ¡Venga, ala! Tranquila que ya vuelve nuestra vida siempre. Te quiero'. Y se dio la vuelta y se marchó".

Innocence está compartiendo su dolor con sus seguidores con textos tan desgarradores como este: "Ahora soy una huérfana en la vida y en los escenarios. Qué gran vacío tengo y que gran tristeza tengo. Cada día es más triste...".

Carlos Marín falleció el pasado 15 de diciembre a causa del coronavirus. Gtres

Fue el pasado 15 de diciembre cuando este periódico informó en primicia del grave estado de salud en el que se encontraba Carlos Marín. De acuerdo con la información a la que tuvo acceso EL ESPAÑOL, el vocalista permanecía ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Manchester.

Allí, Carlos Marín tenía su oxígeno comprometido y permaneció entubado y en coma inducido desde principios del mes de diciembre. Nada se pudo hacer, en cambio, por salvar su vida. 11 días después de su inesperado fallecimiento los restos mortales de Carlos Marín, la voz española del grupo Il Divo, fueron enterrados en una emotiva ceremonia en la más estricta intimidad en el madrileño Cementerio de La Almudena junto a los restos mortales de su padre, como era el deseo del cantante.

