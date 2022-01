Il Divo ya tiene fecha para el homenaje a Carlos Marín: cuándo y dónde

Cinco semanas después de la muerte de Carlos Marín, la voz española del grupo Il Divo, la formación internacional ha comenzado a preparar su regreso a los escenarios. Una vuelta al trabajo de lo más dura para los otros tres integrantes originales, el estadounidense David Miller (48 años), el francés Sebastien Izambard (48) y el suizo Urs Bühler, (50), que tienen ante sí una nueva etapa profesional marcada por la gran ausencia de su compañero y amigo.

Tras un 2021 sin muchas actuaciones a causa del coronavirus, enfermedad que terminó con la vida del cantante, la banda tenía previsto una gran gira de cara al 2022 llamada For once in my life con la que volverían a inundar los escenarios con sus grandes voces. El fallecimiento de Marín trastocaba estos planes de futuro que, sin embargo, los tres integrantes decidían convertir en un tributo. Una vuelta muy especial que tendrá lugar el próximo 2 de febrero en San José, California, donde ofrecerán el primero de los muchos conciertos dedicados a la memoria del español.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Il Divo (@ildivo)

Bajo el nombre de Greatest Hits Tour, el grupo recorrerá diferentes ciudades de Estados Unidos así como de Brasil, Chile, Argentina, Austria, Portugal, Rusia y un largo etcétera entre los que está, por supuesto, España. Esta será una de las partes más emocionantes de toda la gira, pues se acercarán a los orígenes de Carlos Marín, recordándole en nada menos que ocho citas que les llevará a Valencia, Granada, Benidorm, Barcelona, Marbella, Cádiz, La Coruña y Sevilla durante el verano de 2022.

Junto a Urs, David y Sébastien estará la última incorporación de la banda, el mexicoamericano Steven LaBrie, un invitado muy especial para poder llevar a cabo esta gira en la que los grandes temas del cuarteto serán los protagonistas.

Fue a comienzos de año cuando Il Divo anunciaba en un comunicado la incorporación, de momento temporal, de Steven, el hombre encargado de 'sustituir' a Carlos y llevar este homenaje a lo más alto. Pese a tener más de 12.000 seguidores en su perfil de Instagram -una cifra que no deja de aumentar-, Steven es un desconocido para la gran mayoría de los seguidores de la formación, pues hasta la fecha no había participado en un proyecto internacional de tal calibre. De ascendencia mexicana, LaBrie no es solo cantante, también ha hecho sus pinitos como actor. Sin embargo, donde mejor se desenvuelve es en la música, donde destaca en la ópera lírica gracias a su voz de barítono, la misma que tenía Carlos Marín.

Carlos Marín falleció el pasado 15 de diciembre a causa del coronavirus. Gtres

Fue el pasado 15 de diciembre cuando este periódico informó en primicia del grave estado de salud en el que se encontraba Carlos Marín. De acuerdo con la información a la que tuvo acceso EL ESPAÑOL, el vocalista permanecía ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Manchester.

Allí, Carlos Marín tenía su oxígeno comprometido y permaneció entubado y en coma inducido desde principios del mes de diciembre. Nada se pudo hacer, en cambio, por salvar su vida. 11 días después de su inesperado fallecimiento los restos mortales de Carlos Marín, la voz española del grupo Il Divo, fueron enterrados en una emotiva ceremonia en la más estricta intimidad en el madrileño Cementerio de La Almudena junto a los restos mortales de su padre, como era el deseo del cantante.

[Más información: Así es Steven LaBrie, el mexicano que 'sustituye' a Carlos Marín en 'Il Divo']

Sigue los temas que te interesan