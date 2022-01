Así es Steven LaBrie, el mexicano que 'sustituye' a Carlos Marín en 'Il Divo'

La inesperada muerte de Carlos Marín, la voz española del grupo internacional Il Divo, el pasado 19 de diciembre, es todavía inasumible para aquellos que disfrutaron de su compañía y de su gran voz. Además de sus familiares y amigos, sus compañeros de grupo, Urs Bühler (50 años), David Miller (48) y Sébastien Izambard (48), siguen haciéndose a la idea de su triste pérdida.

Tras un año sin muchas actuaciones a causa del coronavirus, enfermedad que terminó con la vida del cantante, el grupo tenía prevista una gran gira de cara al 2022 llamada For once in my life con la que volverían a inundar los escenarios con sus grandes voces. El fallecimiento de Marín ha trastocado estos planes de futuro que, sin embargo, siguen adelante reconvertidos en un homenaje muy especial. Así lo han anunciado ellos mismos a través de sus redes sociales, donde además han desvelado una gran sorpresa: el nombre del nuevo miembro del cuarteto.

"Tras el trágico fallecimiento de Carlos Marín de Il Divo, los miembros restantes del grupo multinacional continuarán su gira en homenaje a Marín. La gira, anteriormente, For Once in My Life Tour, continuará como una gira de grandes éxitos e incluirá a un vocalista invitado especial, el barítono mexicoamericano Steven LaBrie. Estará llena de éxitos de Il Divo, de su vasto catálogo de canciones con una increíble producción escénica", se podía leer en el comunicado.

Desde entonces, todas las miradas se han fijado en Steven LaBrie, el hombre encargado de 'sustituir' a Carlos y llevar este homenaje a lo más alto. Pese a tener más de 10.000 seguidores en su perfil de Instagram -una cifra que no deja de aumentar-, Steven es un desconocido para la gran mayoría de los seguidores de la formación, pues hasta la fecha no había participado en un proyecto internacional de tal calibre. Sin embargo, gracias a sus redes sociales, donde comparte buena parte de su día a día y de su trabajo, es más fácil conocerle.

De ascendencia mexicana, LaBrie no es solo cantante, también ha hecho sus pinitos como actor. Sin embargo, donde mejor se desenvuelve es en la música, donde destaca en la ópera lírica gracias a su voz de barítono, la misma que tenía Carlos Marín.

La música es una pasión que Steven comparte además con su pareja, el estadounidense Adam Nielsen, con quien lleva más de seis años de amor y quien es conocido por ser músico en la Ópera del Met y Director Artístico Asociado de Artes Vocales en la prestigiosa escuela Juilliard. Juntos protagonizan muchas de las fotografías de sus redes sociales, en las que además hay espacio para sus aficiones: el deporte, los viajes y su mascota, un gato de color gris y ojos verdes.

Más allá de tener una interesante vida personal, es su profesión de artista lo que le ha convertido en el fichaje perfecto para Il Divo. De hecho, fue nombrado como uno de los cinco barítonos más prometedores por Opera News. También obtuvo el premio Top Prize en el año 2016 y una codiciada beca para seguir con su formación por parte de la George London Music Foundation. Su pasión por este género comenzó cuando era muy pequeño, al igual que le sucedió al español, y con apenas 10 años ya despuntaba en la música lírica. Muchos puntos en común que le convierten en la mejor incorporación para la gira más emocionante de la historia de Il Divo, aunque de momento se desconoce si será una incorporación a largo plazo o se trata de algo temporal.

Fue el pasado 15 de diciembre cuando este periódico informó en primicia del grave estado de salud en el que se encontraba el cantante. De acuerdo con la información a la que tuvo acceso EL ESPAÑOL, el vocalista permanecía ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital de Manchester.

Allí, Carlos Marín tenía su oxígeno comprometido y permaneció entubado y en coma inducido desde principios del mes de diciembre. Nada se pudo hacer, en cambio, por salvar su vida. 11 días después de su inesperado fallecimiento los restos mortales de Carlos Marín, la voz española del grupo Il Divo, fueron enterrados en una emotiva ceremonia en la más estricta intimidad en el madrileño Cementerio de La Almudena junto a los restos mortales de su padre, como era el deseo del cantante.

