Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi vuelven a darse el 'sí, quiero' cuatro meses después de su boda secreta: los detalles

Este sábado, 21 de septiembre, hay una pareja especialmente feliz, nerviosa y emocionada: la formada por la inolvidable actriz de Stranger Things Millie Bobby Brown (20 años) y su pareja sentimental, Jake Bongiovi (22). La intérprete y el hijo de Jon Bon Jovi (62) han decidido volver a darse el 'sí, quiero' este día 21, cuatro meses después de su boda secreta.

Fue el pasado mes de mayo cuando la dupla formalizó su relación en una ceremonia íntima, a la que tan sólo asistieron sus familiares y amigos, en Estados Unidos. No obstante, este fin de semana el ya matrimonio ha decidido pasar de nuevo por el altar. En esta ocasión, el enclave que han elegido Millie y Jake ha sido Florencia, en Italia.

The Sun ha avanzado la feliz noticia. Esta suerte de segundas nupcias, de acuerdo al citado tabloide, comenzaron el pasado jueves, 19 de septiembre, en Londres, cuando alquilaron el restaurante Sheesh para una cena previa a la boda. Una fuente confió al periódico: "Alquilaron un área en Sheesh para cenar con su familia, incluidos los padres de Millie, Kelly y Robert".



[Millie Bobby Brown ('Stranger Things') se compromete a los 19 años con el hijo de Bon Jovi]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown)

Esta nueva boda será por todo lo alto, un magno y multitudinario festejo que contará con una recepción espectacular y la actuación sorpresa de un cantante británico de moda. "Están muy emocionados porque es uno de los hombres más importantes de la industria musical de este año", ha añadido la citada fuente a The Sun.

Como no podía ser de otro modo, a Florencia se han desplazado invitados de gran renombre y reconocimiento. De entrada, compañeros de profesión de Millie Bobby Brown, como los emblemáticos actores de Stranger Things Joseph Quinn (30), Gaten Matarazzo (22) y Dacre Montgomery (29). También hará acto de presencia el presentador deportivo Mark Wright (37).

Por supuesto, como no podía ser de otro modo, amén de los propios novios, habrá una presencia que suscitará gran atención: la de la estrella del rock Jon Bon Jovi (62), padre del flamante novio. En otro orden de cosas, hay crónicas que apuntan que la pareja ha estado ocupada planeando el día de su segunda boda durante más de un año.

Millie fue vista probándose vestidos de novia en una exclusiva boutique nupcial, Galia Lahav, en la ciudad de Nueva York, el pasado mes de julio. "Ella parecía abrumada por la emoción mientras se miraba a través del espejo, ataviada con un vestido sin tirantes, cubierto de miles de cristales brillantes", informa el mencionado tabloide.

La pareja, feliz, anunciando su primera boda en redes sociales.

Millie y Jake siempre se han mostrado muy discretos en lo que respecta a su relación. Fue en el verano de 2021, tras semanas de rumores, cuando confirmaron a través de varias publicaciones en las redes que lo suyo era algo más que una buena amistad. Pero para la confirmación oficial hubo que esperar un poco más.

No fue hasta un año más tarde, en la gala de los BAFTA de 2022, celebrada en el Royal Albert Hall de Londres, cuando oficializaron su historia de amor posando juntos en la alfombra roja.

Desde entonces ya no han escondido su amor. Es en sus perfiles de Instagram donde plasman sus dedicatorias más especiales. Lo hacen con fotografías que están alejadas del esplendor dorado de Hollywood y que desbordan naturalidad. De vacaciones, en un concierto, bailando en pijama o durante una cena romántica... Así es como se muestran ante sus fans, dejando claro que por encima de la fama son una pareja joven que se divierte junta y tiene las ideas muy claras.

La pedida de mano fue muy original, como relató la actriz en una entrevista con Jimmy Fallon (50): "Estábamos a muchos metros de profundidad, en el mar, y Jake me dio una concha. Le doy la vuelta y había un anillo. Me lo pone en el dedo y cuando se lo voy a enseñar se escurre y empieza a hundirse".

Fulgurante carrera

Millie Bobby Brown se ha convertido en una de las actrices más demandadas de la actualidad. Tras pasar buena parte de su infancia delante de las cámaras y haciendo cameos en series tan famosas como Anatomia de Grey o Modern Family, en el año 2016 llegó el proyecto que cambió su destino para siempre: Stranger Things.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi, mirándose enamorados.

Su papel como Once, la protagonista de la ficción, una niña con facultades telequinéticas y otros dones especiales, conquistó a la audiencia y a la crítica, llegando a ganar un total de once premios en la categoría de 'mejor actriz'. Entre ellos, el MTV Movie & TV Awards, el Premio Saturn o el Gold Derby TV Awards.

Si bien este fue su primer gran proyecto, el que le hizo saltar a la fama, no ha sido el único que le ha valido el aplauso. Millie también ha protagonizado éxitos como las películas Enola Holmes o Godzilla: King of the monsters. Más tarde, ya en este 2024, se la ha podido ver en trabajos como The Electric State y Damsel.