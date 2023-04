Millie Bobby Brown ('Stranger Things') se compromete a los 19 años con el hijo de Bon Jovi

Millie Bobby Brown (19 años) se casa. Así lo ha anunciado en sus redes sociales, donde ha compartido una fotografía en blanco y negro en la que muestra el anillo con el que ha sellado su compromiso con Jake Bongiovi (20), hijo del cantante Jon Bon Jovi.

Tras tres años de relación, la joven pareja ha decidido dar el gran paso y oficializar un amor que está más que consolidado. "Te he amado tres veranos, cariño, pero ahora los quiero todos", ha escrito la actriz en el post, haciendo suyo uno de los versos de la canción Lover, de Taylor Swift, que encaja perfectamente con su historia de amor.

Todas las miradas se han dirigido a su mano izquierda, en la que se puede apreciar un solitario con un gran brillante que destaca en su dedo anular. Jake, por su parte, ha preferido mostrar a sus followers el momento de la pedida y ha compartido dos instantáneas en las que se les puede ver en la playa. "Forever (para siempre)", ha escrito junto a ellas.

Si bien el grueso de los fans de la pareja han aprovechado la ocasión para felicitarles por la noticia, algunos de ellos han aprovechado para señalar que quizás son muy jóvenes para pasar por el altar. Mientras que Millie tiene 19 años, su novio soplará el próximo 7 de mayo 21 velas.

Siempre se han mostrado muy discretos en lo que respecta a su relación, fue en el verano de 2021, tras semanas de rumores, cuando confirmaron a través de varias publicaciones en las redes que lo suyo era algo más que una buena amistad. Pero para la confirmación oficial hubo que esperar un poco más. No fue hasta un año más tarde, en la gala de los BAFTA de 2022, celebrada en el Royal Albert Hall de Londres, cuando oficializaron su historia de amor posando juntos en la alfombra roja.

Desde entonces ya no han escondido su amor. Es en sus perfiles de Instagram donde plasman sus dedicatorias más especiales, como cualquier joven de su edad. Lo hacen con fotografías que están alejadas del esplendor dorado de Hollywood y que desbordan naturalidad. De vacaciones, en un concierto, bailando en pijama o durante una cena romántica... Así es como se muestran ante sus fans, dejando claro que por encima de la fama son una pareja joven que se divierte junta y tiene las ideas muy claras.

Estrella mundial

Pese a su corta edad, Millie Bobby Brown se ha convertido en una de las actrices más demandadas de la actualidad. Tras pasar buena parte de su infancia delante de las cámaras y haciendo cameos en series tan famosas como Anatomia de Grey o Modern Family, en el año 2016 llegó el proyecto que cambió su destino para siempre: Stranger Things.

Su papel como Once, la protagonista de la ficción, una niña con facultades telequinéticas y otros dones especiales, conquistó a la audiencia y a la crítica, llegando a ganar un total de once premios en la categoría de 'mejor actriz'. Entre ellos, el MTV Movie & TV Awards, el Premio Saturn o el Gold Derby TV Awards.

Si bien este fue su primer gran proyecto, el que le hizo saltar a la fama, no ha sido el único que le ha valido el aplauso. Millie también ha protagonizado éxitos como las películas Enola Holmes o Godzilla: King of the monsters. Actualmente está trabajando en Damsel, una cinta que se verá en Netflix a partir del próximo 13 de octubre.

