Si conduces, no escuches estas canciones: la lista con las que provocan más accidentes

¿Quién no ha sentido alguna vez la necesidad de subir el volumen de la radio del coche al sonar el We Will Rock You, de Queen? ¿Quién no se ha desgañitado cantando el Livin' On a Prayer, de Bon Jovi, en plena carretera? Son algunas de las canciones con las que más disfrutamos al volante. Pero, ojo, también son temas que, según un estudio reciente, aumentan la probabilidad de que suframos un accidente de tráfico.

Y no, no es que las letras de estos dos grupos de música inciten a despistarse o a estrellarse con la primera señal que se cruce en el camino. Más bien tiene que ver con el ritmo que imprimen a sus canciones. Lamentablemente para los rockeros, la gran mayoría de pistas de este género están metidas en el saco. Pero algunas de rap, reguetón, e incluso, pop también podrían provocar el mismo efecto -Tres de los 10 primeros éxitos que encabezan la lista de Los 40 en España, también-.

A varios investigadores de la Universidad Politécnica de Hong Kong y de la Universidad de Tecnología del Sur de China se les ocurrió hace meses una inusual idea: someter a varios conductores a una prueba de conducción mientras escuchaban diversas canciones, con el objetivo de analizar si la música afectaba a la forma de conducir.

Música ligera VS música rock

Veinte personas de diferentes condiciones accedieron a participar en el estudio. 12 hombres y ocho mujeres, de edades comprendidas entre los 22 y los 27 años, con más de tres años de experiencia. Cada uno de ellos tuvo que conducir en tres ocasiones, en intervalos de 20 minutos. Lo que supuso un total de 60 pruebas de las que extraer información.

Desde un simulador, podían conducir como lo harían normalmente mientras escuchaban música. Se escogieron para la prueba 10 canciones que iban desde géneros más ligeros hasta el género rock. "Estos son los dos géneros musicales más populares entre los conductores chinos", aclara el estudio. Estas fueron las canciones seleccionadas para el experimento:

Canción Artista África Toto Mr Brightside The Killers Don’t let me down The Chainsmokers Under the Bridge Red Hot Chili Peppers Stairway to Heaven Led Zeppelin God’s Plan Drake Born to run Bruce Springsteen Party in the USA Miley Cyrus Location Khalid American Idiot Green Day



Una vez arrancados los motores, se recogieron datos sobre los excesos de velocidad, la frecuencia con la que cambiaban de carril, la carga de trabajo mental y sobre sus frecuencias cardíacas.

Los investigadores quedaron sorprendidos con los resultados. Mientras que con las canciones más tranquilas (o en ausencia de música) cambiaron de carril un promedio de 70 veces, con canciones más agresivas lo hicieron el doble, unas 140. Además, circularon a 16 kilómetros por hora más rápido cuando escuchaban algunas canciones de rock.

"La carga de trabajo mental, la desviación estándar de la velocidad y la frecuencia de cruce de carriles fueron más altos cuando conducían bajo la influencia de la música rock que cuando conducía bajo la influencia de la música ligera o la ausencia de música", explicó el estudio.

Aunque no siempre se cumplía la regla. Si bien la canción que calificaron como más peligrosa fue la de American Idiot, del conocido grupo de rock Green Day, otras no tan rockeras, como Party in the USA, de Miley Cyrus, también inquietaron más a los participantes.

Canciones que representaron mayor peligro:

- American Idiot (Green Day)

- Party in the USA (Miley Cyrus)

- Mr Brightside (The Killers)

- Don’t let me down (The Chainsmokers)

- Born to run (Bruce Springsteen)

Canciones que representaron menor peligro:

- Stairway to Heaven (Led Zeppelin)

- Under the Bridge (Red Hot Chili Peppers)

- God’s Plan (Drake)

- África (Toto)

- Location (Khalid)

Y sin embargo, un himno del rock como lo es la conocida Escalera al cielo, de Led Zeppelin, fue incluida entre las canciones que menos riesgos hacían tomar a los conductores. Por supuesto, tampoco podía faltar el relajante África, de Toto.

Entonces, ¿a qué se puede achacar que las canciones alteren a los conductores de este experimento, si no es al género? Según ellos, a las pulsaciones por minuto (Beats per minute o BPM).

120 Pulsaciones por minuto

Partiendo desde esta hipótesis, los investigadores seleccionaron canciones con distintos BPM a propósito. Los Beats per minute es una unidad empleada para medir el ritmo de la música. Se calcula dividiendo las pulsaciones que tenga una canción (generalmente marcadas por la batería) entre la duración de la canción. Recurriendo a uno de los muchos calculadores de BPM que se pueden encontrar en la red, se puede comprobar cómo American Idiot llega hasta los 186 BPM, mientras que Stairway to Heaven no pasa de 82.

Estas pulsaciones serían las que, sumadas a la subida del volumen, las que provocarían que los conductores sufriesen un aumento de la frecuencia cardíaca y, por consiguiente, adoptaran un estilo de conducción algo más agresivo.

Los mismos responsables del estudio señalan en las conclusiones que su propio estudio tiene algunas limitaciones, como que no se ha realizado en entornos reales o que no se han analizado más géneros musicales. Por todo ello -indican-, no se pueden generalizar sus resultados.

Pero, ¿y si lo hiciéramos? ¿Qué pasaría si aplicásemos esta fórmula a las canciones que más escuchamos?

Canciones favoritas de los españoles

Otro estudio, pero esta vez elaborado por la compañía de alquiler de vehículos Avis, trató de recopilar las canciones que más se escuchan en el coche, tanto a nivel europeo como a nivel nacional.

Más de 14.000 conductores de varios países, (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, Portugal, Holanda, Bélgica, Polonia, Austria, Suiza, Noruega, Dinamarca y Suecia) elaboraron sus particulares listas de temas preferidos.

Al presentar los datos, se constató que nos separan pocas diferencias de nuestros vecinos. Mientras que en Europa gusta más el motivador Ojo del Tigre que sonaba mientras Rocky Balboa entrenaba (Eye of the Tiger, Survivor), en España preferimos el Cadillac Solitario de Loquillo. Pero en ambas, ni Fredie Mercury ni Jon Bon Jovi faltan a la cita.

Estas son las diez canciones que más escuchan al volante, según Avis, y recopilados por el diario especializado El Motor.

Sometiéndolas al filtro de los BPM, se obtiene que la primera -Bohemian Rapsody, de Queen- tiene partes en las que sobrepasa las 140 pulsaciones por minuto. El We Will Rock You, también interpretado por la misma banda, más de 120. Pero el que se lleva la palma, irónicamente, es el mismo grupo que durante el estudio obtuvo la calificación de canción más relajante -Led Zeppelin-.

Canción BPM Bohemian Rhapsody (Queen) 140* We Will Rock You (Queen) 128 Runaway (Bon Jovi) 152 Ticket to Ride (The Beatles) 123 24K Magic (Bruno Mars) 106 Cadillac solitario (Loquillo y los Trogloditas) 116 Rock and Roll (Led Zeppelin) 168 Shut Up and Drive (Rihanna) 133 Sleeping in My Car (Roxette) 135 Can’t Stop the Feeling (Justin Timberlake) 113

Viendo las pulsaciones estimadas, solamente pasarían el corte de los 120 Bruno Mars, Justin Timberlake y nuestro Loquillo. 'Loco' que, por cierto, también es rockero.