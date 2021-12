El discurso antivacunas de Paz Padilla, contagiada de Covid por segunda vez: "No sirven para nada"

A apenas unas horas de las Campanadas, Paz Padilla (52 años) se ha convertido en protagonista de titulares con su última confesión. La presentadora ha compartido una charla con Anne Igartiburu (52) y María del Monte (59 años) de cara al 31 de diciembre, pues las tres se encargarán, en distintas cadenas, de despedir el año. O al menos esa es su intención, pues durante la conversación la gaditana ha desvelado que acaba de pasar el coronavirus.

"No sé ni cómo ni dónde lo he pillado. Ha sido muy suavito solo he tenido dolor de cabeza y congestión nasal, con el "onicron" este no se pasa mal, es como un catarro. Lo he cogido dos veces, es que no se sabe, mira que estoy con cuidado tal...", se escucha decir a Paz, que además le cambia el nombre a la nueva variante, Ómicron.

"Ha sido muy triste. Ha sido un año muy triste ya que además faltaba mi madre y era un año que podíamos estar todos los hermanos juntos, ya que el año pasado separado por culpa del coronavirus. Pero este año otra vez. Pero es que encima yo sola, porque Anna no cogió el Covid y ella estaba con su chico y la familia. Yo estaba sola cenando. Fue muy triste", ha desvelado.

Pero, es a continuación cuando la de Sálvame hace un sorprendente alegato, un polémico discurso antivacunar que la ha puesto en el ojo del huracán: "Las vacunas no sirven para nada". Como era de esperar, el asombro entre sus seguidores ante esta afirmación ha sido mayúsculo, pues ella es un personaje público y su mensaje puede hacer más mal que bien. Así lo demuestran comentarios de usuarios de Twitter como este: "Es que ni dice el nombre bien. Me parece muy frustrante que gente pública haga este tipo de declaraciones porque la gente se las cree más a ellos que a los sanitarios".

Pese a todo, lo cierto es que Paz Padilla ya se encuentra bien y, en principio, estará al frente de las Campanadas de Telecinco. Una cita que tendrá lugar en la localidad gaditana de Vejer de la Frontera y en la que estará acompañada de Carlos Sobera, otra de las caras más visibles de la cadena privada.

Segundo contagio

El pasado mes de marzo, Paz Padilla desvelaba que había contraído la Covid-19 y que, como resultado, tenía que haber ingresado en el hospital. "Quiero decir que hoy hace catorce días que me infecté de Covid. Los primeros días, la verdad, es que fueron muy sencillos porque no tenía apenas síntomas, pero tengo que contaros que a partir del quinto día empecé con fiebre, me dolía todo el cuerpo y ya me costaba moverme del sofá, pero bueno", desvelaba en aquel momento

"Todo iba bien hasta que el día octavo empecé a sentir una opresión en el pecho y me costaba respirar", continuaba la andaluza, que finalmente necesito atención médica. "Me hicieron una placa y vieron que tenía unos niveles muy alterados y algunos problemas de coagulación. Entonces decidieron dejarme ingresada. He estado ingresada en la Unidad de covid, he estado tres días sola en la habitación", explicaba, mostrando así la cara más dura de esta enfermedad.

