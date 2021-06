María del Monte recuerda con cariño a su amiga Mila Ximénez: "Llegó a pedirme que me casara con ella"

Buena parte del Deluxe de este viernes fue un homenaje a Mila Ximénez, la gran colaboradora de televisión que falleció este pasado miércoles 23 de junio tras no superar el cáncer de pulmón que le diagnosticaron hace justo un año. Lo cierto es que la periodista puede estar orgullosa allá donde esté porque ha conseguido que todo el mundo hable bien de ella, algo que pocas personas consiguen.

En medio del homenaje, el programa dio paso a una llamada que sorprendió mucho a propios y extraños; se trataba de María del Monte (59 años), quien entraba en directo para hablar de su amiga Mila Ximénez: "La he visto siempre y voy a seguir viéndola como una persona visceral. Era como una candela de papel, la llama muy alta y luego se acababa muy pronto".

Mila Ximénez en una imagen de archivo. Gtres

Muy emocionada, la cantante aseguraba que la periodista era: "Atenta, cariñosa, respetuosa... y últimamente hemos hablado un poco más". Y es que, su relación de amistad se había consolidado en los últimos años y ahora María la recuerda más que nunca por este triste final.

El lazo que había entre ellas era tan fuerte que María del Monte confesaba, durante su llamada, que Mila le había pedido casarse con ella. Entre risas, la artista aseguraba lo que sigue: "La he sentido con sus cosas, cómo era, la gente especial es especial. Llegó a pedirme que me casara con ella, ¡te lo prometo! Fue mucho antes de la enfermedad. Le dije: 'Ya hablaremos'".

Para terminar su conversación, María decidió utilizar una frase de una de las canciones de Chiquetete para recordar así, por todo lo alto, a una de las grandes personas de la historia de la televisión, Mila Ximénez: "Te recuerdo en mi alegría, pero nunca en el dolor. Eso es lo que tú querías y así te recuerdo yo".

Mila Ximénez fallecía en la mañana del pasado miércoles 23 de junio. La periodista llevaba luchando contra el cáncer de pulmón desde el 16 de junio de 2020, día en que lo comunicó en el programa Sálvame. Lo cierto es que desde la semana pasada la salud de Mila Ximénez comenzó a preocupar, justo después de recibir su última alta hospitalaria y trasladarse a su casa junto a sus hermanos.

Entonces, su hija Alba también voló desde Ámsterdam para estar a su lado. Han sido días complicados y difíciles para la familia, la cual ha tenido que atender a los medios de comunicación. En concreto, ha sido el hermano de la periodista, Manolo, quien ha ejercido de portavoz. No ha querido entrar en ningún tipo de valoración sobre la salud de Mila, hasta que finalmente ha perdido la vida.

Alba: "Estoy orgullosa de ser su hija"

Alba Santana atendiendo a los medios de comunicación a la puertas del tanatorio. Gtres

El pasado jueves, Alba Santana también quiso recordar a su madre a las puertas del tanatorio: "Gracias por vuestra atención, por el cariño, por el respeto". Haciendo, de seguro, un ímprobo esfuerzo por no derrumbarse, Santana recordaba a su madre: "Sabéis que aunque a veces se enfadaba os quería mucho en el fondo. Me quedo con todos los buenos recuerdos de todo lo que me contaba de vosotros".

Emocionada pero muy entera, Alba confesaba sentirse "muy acompañada" en estos durísimos momentos: "No me quita la pena, pero me siento acompañada, incluso por el dolor de gente que ni siquiera la conocía". Y añadía: "Me gustaría que la recordarais riéndose, como era ella. Creo que ella era única. En eso estamos todos de acuerdo, no habrá otra igual para lo bueno y para lo malo, pero yo la recuerdo con una sonrisa, que era una sonrisa que nos cautivaba a muchos". En un momento dado, las lágrimas aparecieron en su rostro, y la voz se le entrecortó, cuando la prensa comentó lo orgullosa que estaba su madre de ella: "Y yo orgullosa de ser su hija. Espero continuar haciéndola lo más orgullosa posible el resto de mi vida. Me vais a permitir, pero me voy a despedir otra vez de ella, gracias".

