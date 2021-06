Encarna, la hermana periodista de Mila Ximénez que lo dejó todo para estar con ella: este es su trabajo

Este pasado miércoles 23 de junio los hermanos de la colaboradora Mila Ximénez le tomaron la mano por última vez. Mila fallecía a los 69 años víctima del cáncer de pulmón, enfermedad que en las últimas semanas se le complicó demasiado y nada se pudo hacer. A su lado, incondicionalmente, sus tres hermanos: Manolo, Concha y Encarna, Nani para los suyos. Han estado a su lado, día y noche, hasta su último hálito de vida. Las últimas semanas de Ximénez fueron muy complicadas y sus hermanos ni lo dudaron: lo aparcaron todo en su vida para mudarse con su hermana a su céntrica casa de Madrid.

De los tres hermanos de la colaboradora de Sálvame, Manolo Ximénez es el más conocido a nivel mediático. De hecho, ha estado en varios platós de televisión y es el hombre en el que Mila se ha apoyado en sus últimos años. No obstante, la sevillana no era la única que ejercía de periodista en la familia. Su hermana Encarna estudió la carrera y se dedica al periodismo en la actualidad. Siempre a la sombra de su hermana, en un discreto segundo plano -ha accedido aparecer en prensa en contadísimas ocasiones-, Encarna cuenta con un insigne currículum profesional.

Encarna Ximénez de Cisneros junto a su hermano Manolo saliendo de la casa de Mila. Gtres

Sevillana de nacimiento, pronto comenzó a dibujar su vida en Granada. El amor la trasladó allí. Y echó raíces. De hecho, según ha podido conocer JALEOS a través de una fuente bien informada, Nani es una persona "tremendamente querida". Allí, en su ámbito laboral, tiene un nombre y un prestigio labrado en el tiempo. Respeto y admiración. Ximénez de Cisneros, que estudió Ciencias de la Información en la Complutense de Madrid, hizo un máster de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Granada. No solo esto; pronto comenzó a interesarse en la comunicación, la imagen y el protocolo.

Tanto, y tan a fondo, que se convirtió en directora de Asesoría de Comunicación, Imagen y Protocolo online, ocupación que sigue vigente en la actualidad. Gracias a esta especialidad, dio el salto a la docencia y es profesora de Comunicación, Imagen y Protocolo, además de organizadora de cursos. Cuenta a este medio una persona, que fue alumna suya, que guarda de Encarna "un excelente recuerdo". Es una profesional "con una grandísima vocación". De los maestros de la vieja escuela.

Encarna junto a sus hermanos Manolo y Concha llegando al tanatorio. Gtres

Algo muy parecido a lo que se puede leer en su LinkedIn: "Ximénez es un valor seguro, una apuesta por la profesionalidad y el buen hacer. Si a todo eso le sumas su valía como persona el resultado solo puede ser de 10. Yo no tengo duda cuando quiero las cosas bien hechas: Encarna Ximénez siempre". También en recomendaciones recibidas se puede leer: "Encarna es una profesional excelente en todos los campos que toca". Es presidenta de la Asociación de la Prensa de Granada y de la Asociación Granadina de Industrias Culturales, también es miembro del Comité Ejecutivo de la Confederación Granadina de Empresarios y del Consejo Social de la Universidad de Granada.

Por si todo esto no fuera lo suficientemente polifacético, Encarna Ximénez de Cisneros es colaboradora en la sección La Mirilla del periódico Ideal de Granada y pregonera de la Hermandad de los Dolores. Es una gran seguidora de la Semana Santa. En 2015, fichó como directora de Comunicación y Relaciones Externas del bufete Lemat Abogados. Mención aparte se merece los premios que ha recibido a lo largo de su dilatada trayectoria. Por el lado, recogió el galardón 'A la mejor labor como periodista', que le concedió la Asociación Española de Directores de Hoteles en Granada en 2009.

Encarna Ximénez de Cisneros en una imagen corporativa. Lemat Abogados.

También consiguió, por su labor profesional, la Cruz al Mérito Militar con Distintivo Blanco; la Distinción de la Asociación Provincial de Mayores de Granada y la Distinción de la Guardia Civil y del Cuerpo de Bomberos del ayuntamiento de Granada. Sea como fuere, lo que parece innegable es que Encarna es una profesional avalada por los años y siempre en la sombra de su hermana, la televisiva Mila. Junto a sus hermanos Manolo y Concha, Encarna ha demostrado en estos días tan duros la discreción de la que siempre ha hecho gala.

No solamente le ha tocado a Encarna estar al quite con su hermana Mila hasta su final. La historia tan solo se repetía. También cuidó y se ocupó y preocupó de Manolo y Concha, quienes en el pasado se vieron aquejados por el cáncer, aunque con mayor fortuna. En el año 2015, Concha, hermana de Mila, recibía el mismo diagnóstico que ella encajó hace un año. Tenía cáncer. "Quiero que todos pensemos que ganaremos a este bicho que se llama cáncer. Cada día me doy cuenta de lo importante que sois en mi vida", comentaba la colaboradora con una foto de ella junto a sus hermanos.

Mila Ximénez junto a sus hermanos en una imagen de redes sociales.

Tan solo un año después, en 2016, era su hermano Manolo, su gran apoyo y la persona que ha vivido junto a ella largas temporadas en Madrid, quien sufría esta maldita enfermedad. En un acto de extrema generosidad, Manolo guardó en secreto que estaba enfermo y decidió posponer su operación para no alterar los planes de su hermana Mila y su participación en Supervivientes. Afortunadamente, ambos han vencido, ahora están sanos y han sido uno de los grandes apoyos de su hermana pequeña, Mila, hasta el último de sus días. Ahora, tras la triste muerte de su hermana, Encarna y todos podrán, poco a poco, retomar sus vidas. Ese punto de partida que siempre se comienza cuando un ser querido se va.

