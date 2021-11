Primeras palabras de Andy McDougall, expareja de Pelayo Díaz, tras anunciarse su separación

Pelayo Díaz (35 años) y Andy McDougall han puesto fin a su relación. Así lo ha confirmado EL ESPAÑOL después de que este miércoles 17 de noviembre se publicara una información que desvelaba la ruptura entre ambos.

Este periódico ha hablado con el argentino, quien ha corroborado que es una noticia "triste". Según ha explicado Andy McDougall, entre él y Pelayo "no ha pasado nada malo". De hecho, a pesar de llevar vidas separadas, se encuentran bien. "Nos queremos mucho", ha confirmado el empresario, quien contrajo matrimonio con el estilista hace tres años. Este medio también se ha puesto en contacto con el de Oviedo, quien no dado ninguna respuesta.

Fue en septiembre de 2018, un año después de conocerse, cuando la expareja se dio el 'sí quiero, en el Palacio de Fresneda. Finca La Granjilla, El Escorial, rodeados de 200 invitados. Dulceida (32), Mónica Cruz (44), Hiba Abouk (35), Juana Acosta (44) o Gala González (35) fueron algunas de las asistentes a este enlace que estuvo lleno de sorpresas. Pelayo Díaz y Andy McDougall llegaron a su boda en helicóptero, con la banda sonora de Misión imposible de fondo y con mucho humo para dar intriga a su gran entrada. En la celebración no faltó ningún detalle. Incluso, el empresario argentino se tatuó la inicial de su marido en medio de una gran fiesta que tuvo lugar casi un año después de que el diseñador presentara a su novio.

Pelayo Díaz y Andy McDougall poco después de contraer matrimonio en 2018. Gtres

Su primer contacto fue a través de Instagram, red en la que, como un verdadero fan, Andy McDougall le enviaba mensajes de apoyo al estilista. Desde el momento en que recibió respuesta no dejaron de intercambiarse muestras de cariño. Su idilio, de hecho, llevó al empresario a salir de su Argentina natal. "Me vine a vivir a España por amor. Me mudé por Pelayo", comentó hace unos meses a este periódico tras presentar su marca, Malibu Outfitters, en nuestro país.

La pedida de mano ocurrió en Brasil, cuando en un conocido restaurante, Andy cogió una miga de pan a la que dio forma de anillo y se la puso en el dedo para preguntarle: "¿Te quieres casar conmigo?". Así lo contó el propio Pelayo después de este dulce momento del que ahora solo quedan recuerdos. Según la revista Lecturas, la ya expareja lleva haciendo vidas por separado desde el pasado mes de septiembre, cuando precisamente se cumplieron tres años de su inolvidable boda. Sin embargo, de momento, no han firmado el divorcio.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pelayo Díaz Zapico (@pelayodiaz)

Rumores

Poco después de celebrar su enlace, Pelayo Díaz y Andy McDougall sortearon sus primeros rumores de crisis. Pero entonces, solo eran comentarios falsos. "Que no veáis a Andy todo el tiempo en Instagram no significa que no estemos el uno al lado del otro. Vivimos, trabajamos y viajamos juntos todo el rato", explicó en su momento el diseñador, en medio de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram.

La última vez que se les vio juntos en la mencionada red social fue el pasado mes de agosto, cuando disfrutaron de sus habituales vacaciones en Ibiza y Formentera.

[Más información: Pelayo Díaz confiesa que le gustaría ser padre: "Soy muy pro hijos"]

Sigue los temas que te interesan