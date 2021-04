Malibu Outfitters, la firma que triunfa en Argentina llega a España con la aprobación de Pelayo Díaz

El pasado 5 de abril, Pelayo Díaz (34 años) enviaba una alerta a sus seguidores. A través de una publicación de Instagram, mostraba una nueva marca que conoce muy de cerca. Se trata de Malibu Outfitters, una firma creada por su marido, Andy McDougall, que triunfa desde hace varios años en Argentina y que ahora pretende posicionarse dentro del mercado de la moda masculina de España.

Para conocer los detalles de la marca, EL ESTILO se ha puesto en contacto con su fundador, quien está ilusionado por volver a comenzar con su proyecto de moda en nuestro país. A la vez, la marca sigue funcionando en Argentina, donde se encuentra todo el equipo y desde donde se llevan a cabo todas las propuestas. Su éxito en Latinoamérica se debe, en parte, al trabajo que han hecho con reconocidas personalidades. Una estrategia que también pretenden llevar a cabo en España, de la mano de influencers.

La marca se ha inspirado en el verano, la playa y la libertad. Malibu Outfitters

¿Cómo ha sido el comienzo de la marca?

La marca la fundé en 2014 en Argentina, con mi hermana y mi madre. Cuando me vine a vivir a España por amor, que me mudé por Pelayo, quería continuarla. Así, empecé en 2018 importando 12 modelos de camisas que funcionaron súper bien. A pesar de que hubo algún inconveniente, fue exitoso en cuanto a ventas. El año pasado por la Covid, la producción quedó en Argentina y la terminamos vendiendo allá, que tenemos un público muy grande. Finalmente, hemos decidido apostar con todo en España y hacer una colección mucho más grande para tener mayor presencia en el mercado.

¿Lo calificaría como un relanzamiento?

Yo lo veo como un lanzamiento más fuerte, porque lo que hicimos en un principio fue una prueba.

¿Cómo está siendo el proceso?

Estamos muy contentos. Sabemos que hay un nicho que no está explotado y si bien la competencia es fuerte, hay gente que le gusta comprar marcas independientes.

¿Cuáles son los materiales y los elementos que predominan en sus prendas?

Nos inspiramos en el mar, la playa y la libertad. Sobre todo, después del 2020 que pasamos mucho tiempo encerrados. Así, hemos hecho prendas con lino, fibrana y flamé. Nuestras piezas invitan a gozar el verano. Las camisas, por ejemplo, son estampadas, sueltas y livianas. Apuntamos también a la moda oversize.

¿Tiene pensado hacer una colección de invierno?

Sí, ya estamos trabajando en ello. Pero lo que hagamos va a depender de quiénes son nuestros clientes, qué buscan y qué les gusta. Vamos a ir probando y viendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pelayo Díaz (@pelayodiaz)

¿Lo ha ayudado Pelayo Díaz en los diseños y estilismos?

Sí, a él le consulto todo. Además de que es mi pareja, entiendo que sabe muchísimo del tema. Yo trabajo mucho a distancia, porque mi equipo, de momento, está en Argentina. Me van enviando las muestras de tela, diseños, ropa y todo se lo consulto a Pelayo. Hay veces que no coincidimos, pero yo termino haciendo lo que me dice él. Así que por ese lado me ayuda. También me apoya al momento de elegir un modelo, una foto... Al final, él tiene una visión más artística y yo, como soy más comercial, pienso más en el negocio.

Hace unos días, de hecho, él mismo posó con uno de los diseños a través de su cuenta de Instagram. ¿Ha tenido algún tipo de repercusión?

Sí. Con la publicación de Pelayo el interés en la marca dio un repunte inesperado. De hecho, en pocos días, la camisa que lució en su cuenta de Instagram casi se agotó en su totalidad.

¿Cómo define al hombre que viste de Malibu?

Como una persona cool, a la moda y que le gusta mirar tendencias para saber qué es lo que se usa. Apuntamos a los hombres que les gusta vestir en todo momento, incluso para ir a la playa.

¿Tiene pensado incluir artículos para mujer?

Sí, me encantaría. Tengo una amiga que me ha sugerido hacer fotos con nuestras camisas para mostrar cómo lucen en una mujer. También quiero trabajar en eso, porque yo creo que la ropa es de quien se la quiera comprar, sin pensar que tiene corte de hombre. Si bien apuntamos a un público masculino, estamos encantados si alguna mujer quiere comprar y lucir una de nuestras propuestas.

¿Las piezas de Malibu solo se pueden comprar por Internet o también están presentes en tiendas físicas?

Por ahora, solo online.

[Más información: Eñaut, el diseñador que crea conciencia: "El hombre está arriesgando más"]