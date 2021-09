Desvelamos los apresurados planes de Andrea Duro y su nuevo novio, el deportista Alejandro Galán

La actriz Andrea Duro (29 años) está de nuevo enamorada. Tras su discreta ruptura con el modelo cubano Juan Betancourt (30), con quien estuvo dos años, la intérprete vuelve a sonreír y lo hace junto a un joven y exitoso deportista. Se trata del jugador profesional de pádel Alejandro Galán Romo (25), quien en la actualidad ocupa el número uno en el ranking World Padel Tour junto a su dupla en la pista, Juan Lebrón Chincoa (26).

Fue a mediados del pasado mes de agosto cuando empezó la rumorología del romance entre la que fuera protagonista de la mítica serie Física o química de Antena 3 y el jugador de pádel. Un idilio que finalmente se confirmó y que va "viento en popa y a toda vela", según ha podido confirmar JALEOS por fuentes cercanas a la actriz. Lo de Andrea Duro y Alejandro Galán va totalmente en serio.

Andrea Duro y Alejandro Galán en Roma.

A pesar de su juventud, ambos tienen las cosas muy claras y, tal y como ha podido averiguar este diario por fuentes próximas a la feliz pareja, la intérprete y el deportista tienen planes de formalizar lo suyo. Por el momento, nada de boda u otras oficialidades, pero tanto Duro como Galán sí que han hablado de mudarse a vivir juntos próximamente, algo que los mantiene ilusionados, pues están buscando un hogar en el que instalarse y empezar una vida común desde cero.

Unos planes, quizá algo apresurados para algunos por lo temprana de la relación, pero de los que ellos se sienten totalmente seguros por la solidez con la que han iniciado su historia de amor.

En un pequeño momento de break conjunto, aprovechando unos días libres en sus apretadas agendas, Andrea y Alejandro se han escapado a Roma, donde han pasado unas jornadas estivales. De la mano han paseado por las calles del Trastevere, la Plaza de España, la Fontana de Trevi o el Coliseo y han degustado impresionante pizzas artesanales y helados clásicos como el tartufo.

Como recuerdo, Andrea Duro ha publicado una pequeña galería de imágenes en sus redes sociales y en uno de los stories capturados por su novio afirmó: "Mazo de feliz".

El pasado 16 de agosto, Andrea Duro compartía una fotografía en los stories de su cuenta de Instagram con el rostro de Alejandro y un corazón amarillo dibujado encima. Pocas horas después de este paso al frente, la actriz daba salida a otras dos imágenes, en este caso suyas, en un entorno fácilmente reconocible: Menorca.

Este post en concreto era acompañado del siguiente título: "Las fotos de A". Una inicial que, acompañada a la polaroid anteriormente citada, conducían sin ningún tipo de duda a Alejandro Galán, algo que los seguidores de la pareja se apresuraron en averiguar.

Andrea Duro y Alejandro Galán en la bolera. Redes sociales

Efectivamente, antes de Roma, Andrea y Alejandro disfrutaron de las exóticas calas de Menorca. Fue Alejandro el que reveló la ubicación exacta, Cala Escorxada, en una imagen que le acompañaba el siguiente texto: "Qué bonita eres y qué guerra me has dado. Nunca he caminado tanto para llegar a una cala".

Estas palabras del deportista provocaron comentarios jocosos entre algunos de sus followers, que quisieron leerlo interpretarlo con cierto doble sentido: por la cala y por Andrea Duro. En esta publicación, de hecho, un agudo seguidor apuntó lo siguiente: "Está todo duro por ahí, ¿no?".

En estos días ya no son necesarias falsas pistas, mensajes ocultos o componer piezas de ningún puzzle: Andrea y Alejandro viven su amor felices y así lo transmiten en sus redes sociales. Este lunes por la noche gozaron de un romántico plan de cena y bolera.

