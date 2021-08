Andrea Duro y el deportista Alejandro Galán, ¿enamorados? La foto que demostraría su romance

La actriz Andrea Duro (29 años) no habría querido esconder por más tiempo su historia de amor, y ha elegido Instagram para colgar una emotiva imagen del jugador profesional de pádel Alejandro Galán (25). El hombre que le habría devuelto la ilusión. En las últimas horas, y coincidiendo con la confirmación oficial del romance entre Juan Betancourt (30) -su expareja- y la tenista Paula Badosa (23), la intérprete ha compartido una fotografía en sus Stories de esta red social, en la que sobre una imagen del deportista dibuja un significativo corazón.

Pocas horas después de este paso al frente en forma de post, Andrea publicaba otras dos fotografías de ella posando en bikini en un entorno costero de ensueño. El mismo enclave donde se encuentra Galán. Esta publicación la ha acompañado Duro del siguiente título, creando mayor cisma entre sus followers: "Las fotos de A". Una inicial que podría pertenecer al jugador de pádel, y que ha servido para que sus millones de seguidores hagan cábalas. Algunos medios ya dan por confirmada esta incipiente historia de amor que daría sus primeros, tímidos pero seguros, pasos en pleno verano.

El 'story' con el que Andrea Duro ha confirmado su relación con Alejandro Galán. Redes sociales

Y es que, todo apunta a que la pareja se encuentra disfrutando de una romántica estancia en Menorca. Ha sido Alejandro el que ha desvelado la ubicación concreta, pues hace unas horas publicaba un selfie añadiendo la etiqueta de Cala Escorxada, a la que apostillaba en forma de texto: "Qué bonita eres y qué guerra me has dado. Nunca he caminado tanto para llegar a una cala". Unas palabras en las que algunos de sus seguidores han visto un doble sentido, pensado que podrían estar dedicadas a la intérprete de Física o Química. También con agua turquesa de fondo, el deportista publicaba otro post en el que se puede observar su escultural figura.

En esta publicación, un perspicaz seguidor ya apuntaba sutilmente la noticia que muchos dan por verídica. "Está todo duro por ahí, ¿no?", comentaba este fan. Por su parte, Andrea se hacía eco de los efectos del sol y compartía una instantánea de su rostro enrojecido. "Pues me he quemado", escribía la actriz.

Según las pistas que ambos han dejado en sus redes sociales, la pareja se encuentra feliz en el paraíso balear iniciando un incipiente romance que llega en un momento de éxito absoluto tanto para Alejandro como para Andrea Duro. A sus 25 años, este madrileño ya ha alcanzado la cima de su deporte y actualmente posee el número uno del ránking 'Wold Pádel Tour'.

A nivel sentimental, Andrea mantuvo una sólida relación con el modelo Juan Betancourt (28), que se oficializó en 2019 y cuya estabilidad les llevó a adoptar un perro en común e, incluso, en cierto momento, se dispararon los rumores de embarazo y boda, extremos que la propia intérprete desmintió. Fue el pasado abril cuando se hizo pública la ruptura de la pareja y ahora se confirma que Andrea ha pasado página y habría iniciado una nueva etapa amorosa.

