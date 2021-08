La discreta reaparición de Paloma Cuevas en Marbella: momento incómodo y 'plantón' a la prensa

El evento benéfico más importante del año se ha celebrado este pasado domingo 8 de agosto: la célebre gala Starlite de Marbella. En su XII edición, se han recaudado más de tres millones de euros en una noche épica e irrepetible. Como maestros de ceremonia, Sandra García-Sanjuán y Antonio Banderas (60 años). La gala estuvo plagada de momentos inéditos y reveladores, como el de Georgina Rodríguez (27) cantando junto a Beret (25) la canción Si por mí fuera.

Eso sí, sobre todo hubo mucho espacio, como no podía ser de otro modo, para los premios solidarios. Fueron varias las figuras del panorama nacional que recibieron su galardón, como agradecimiento por su labor humanitaria y filantrópica. Con el permiso del resto de famosos patrios, en la noche de este domingo había una expectación particular sobrevolando el ambiente marbellí. No en vano, era la noche en que Paloma Cuevas (48) reaparecía ante los medios de comunicación tras su sonada y televisada separación oficial de Enrique Ponce (49). Su primer evento social.

Paloma Cuevas junto a Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuan en Starlite. Europa Press

Todos los medios de comunicación se afanaban por tomar su primera fotografía pública tras un año intenso y con una separación de ida y vuelta. No solo imagen, también se anhelaba alguna declaración. Hasta el mismo arranque de la gala, solo se conocía su asistencia en familia, ningún pormenor más. Tampoco estaba claro que Paloma Cuevas posara en el photocall. Finalmente, no lo hizo. Cuevas optó por evitar, así, preguntas incómodas de la prensa, siendo fiel a su discreción perpetua. La misma que ha demostrado durante este aciago mediático año. La empresaria entró por otro acceso para no ser vista.

Tampoco estaba en su ánimo desvirtuar el interés real del evento con otras cuestiones de índole personal. Eso sí, pese a que no concedió declaraciones y solo se la pudo ver directamente sobre el escenario, Paloma Cuevas sí ha arrojado detalles de su vestido en su red social Instagram. Allí, ha dejado patente que se trata de un diseño ideado por ella misma, dentro del marco de su nueva aventura empresarial junto a Rosa Clará. Al lado de la afamada diseñadora, sabido es que Cuevas inicia el próximo diciembre una nueva andadura confeccionando su primera colección de fiesta. También ha querido la hija de Victoriano Valencia agradecer el resultado final a sus maquilladores de confianza.

Los dos momentos que ha compartido Paloma en sus redes sociales.

Paloma Cuevas es miembro del consejo de la Fundación Starlite y también altamente comprometida con la infancia a través de Niños en alegría, con la que ha visitado en varias ocasiones las escuelas construidas en México. También ha recibido en su finca a algunos becados que la Fundación Starlite ha traído a España. Cabe puntualizar que durante su discurso, según se ha explicado en Es la mañana de Federico, hubo un momento un tanto tenso. Se emitió un vídeo previo al premio que acudió a recoger, mostrando a su, Enrique Ponce, en unas imágenes de galas pasadas, de la que la pareja siempre ha sido habitual en sus años de historia.

"Duró dos segundos, pero se oyó un suspiro", que recorrió todo el auditorio, según las palabras de la periodista Beatriz Cortázar. Todos quedaron en silencio. Esta misma profesional ha explicado otra razón por la que Paloma no se habría expuesto ante los medios y las cámaras: los problemas de movilidad de su padre, "de modo que Paloma no se iba a poner en alfombra roja con ellos. Sabiendo las preguntas que le iban a hacer sobre Enrique Ponce, y optó por entrar de una manera discreta, y dentro ya estuvo sentada con Banderas, Georgina y demás".

Paloma, mudanza y viaje

Paloma Cuevas en un evento público en 2018. Gtres

"Ha pasado un año difícil. Complicado. No solo por el tema Enrique, sino también volcada en su padre, que ha estado achacoso", se informó a JALEOS desde su entorno tras la firma del divorcio. Todo está volviendo a su orden. También existen dos intenciones más que Paloma Cuevas quiere realizar en su vida a medio plazo. Por un lado, se hace ver la necesidad de un cambio de residencia. El deseo de mudarse de casa, de Pintor Rosales a la urbanización La Finca -creada la casa sobre un terreno que les regaló Victoriano al ya exmatrimonio-, es antiguo, pero ya está el "camino despejado". En La Finca, Paloma tendrá más espacio para el cuidado de sus padres. Se trata de una casa con unas condiciones más óptimas para personas mayores y con más comodidades y prestaciones. Ese es el principal motivo, junto a la mayor privacidad de la que dispone la selecta urbanización. Otro de los planes, por no llamarlo sueño, que tiene la empresaria es vivir un tiempo lejos de España. Mejor dicho: acompañar a sus hijas "a Estados Unidos" un curso académico para que "vean mundo y perfeccionen el inglés".

Tal y como se cuenta, Paloma ya tiene una casa "mirada", una vivienda de alquiler. Según esta información, todo apunta a que será en el nuevo curso cuando madre e hijas inicien una nueva aventura. De nuevo, la fecha exacta de partida dependerá de la salud de sus padres, en concreto de Victoriano, que acaba de cumplir 90 años.

