Gala Starlite 2021: una noche mágica y solidaria en Marbella plagada de 'celebrities'

Doce galas y diez festivales merecían una celebración por todo lo alto. Y así ocurrió este domingo en la Gala Starlite. Bajo la mirada de los dos anfitriones, Sandra García-Sanjuán y Antonio Banderas, el auditorio de La Cantera de Nagüeles estuvo repleto de celebrities para recordar la importancia de ayudar a quienes más lo necesitan.

La gala, uno de los momentos más esperados en los veranos de la Costa del Sol, es la precursora del Festival Starlite. En estos 12 años de galas, la Fundación ha recaudado más de 3 millones de euros gracias al apoyo de numerosos corazones solidarios.

El proyecto social del grupo Starlite, la Fundación Starlite, reafirma cada año el compromiso adquirido desde sus inicios con la Fundación Lágrimas y Favores, de la que es presidente Antonio Banderas y director su hermano, Javier Banderas, que fue uno de los premiados, por su gran labor al frente de la fundación, en los premios Starlite Gala 2021.





"12 años, Sandra. Si lo hubiésemos pensado esa mañana que viniste a mi casa de Los Ángeles a proponérmelo no lo habríamos creído. Sabíamos que necesitábamos subvención para nuestros objetivos fundacionales, pero todo lo que nos marcamos saltó por los aires cuando estalló la Covid-19, ¿qué podíamos hacer con los fondos? Empezamos a trabajar con los sanitarios, que no tenían equipos de protección. No digo esto para ponerme medallas, sino para que sepáis que las aportaciones que hacéis sirven para algo. Somos un granito de arena que se puede convertir en contagioso", decía Antonio Banderas antes de dar paso a su hermano Javier, que ha ganado la Copa del Rey de vela, algo por lo que Antonio decía sentirse "muy orgulloso".



Javier Banderas, por su parte, resaltó su agradecimiento "a Sandra García-Sanjuán y a la Fundación Starlite. No estoy acostumbrado a recoger premios, más bien estoy acostumbrado a recoger los premios de Antonio o de vela".



También en el capítulo de premiados se encontraron Georgina Rodríguez, nombre clave por su implicación humanitaria en la Fundación Nuevo Futuro, para la que ha donado mascarillas, regalado juguetes y apoyado campañas de sensibilización sobre la importancia de que la infancia desfavorecida tenga oportunidad de vivir en un entorno seguro; o Paloma Cuevas, miembro del consejo de la Fundación Starlite y también altamente comprometida con la infancia a través de Niños en alegría, con la que ha visitado en varias ocasiones las escuelas construidas en México y recibido en su finca a algunos becados que la Fundación Starlite ha traído a España.



Georgina recogió el premio de manos de Antonio Banderas y Sandra García-Sanjuán, tras lo que declaró: "Es un honor estar aquí, sobre todo recogiendo un premio solidario. Todos juntos podemos hacer un mundo mejor".



En cuanto a Paloma Cuevas, expresó su agradecimiento "tanto a Antonio como a Sandra por su encomiable labor social y todo lo que han ayudado a tantísimas personas. Es maravilloso ver cómo con tan poco se puede conseguir la sonrisa de un niño y son ellos los que deberían recibir hoy este premio".



Susanna Griso fue otra de las galardonadas, por su implicación con la labor de empoderamiento de la mujer llevado a cabo por la Fundación Vicente Ferrer en la India rural, fundación de la que es madrina; o Rosa Clará, a quien se le reconoció por su ingente trabajo en la misma línea, para empoderar a mujeres vulnerables de todo el mundo.



"Hace años que creo en el poder de la acción, el poder de las personas, pero en cuanto pude viajar a la India, donde trabaja la Fundación Vicente Ferrer para cambiar el mundo, me di cuenta de que aquí tenemos muchos desheredados y pensé que son los extutelados, los conocidos como MENA, que al cumplir 18 años son expulsados a la calle y muchas veces abocados a la delincuencia. Pero creo que puede ser una apuesta de futuro y que los saquemos de la marginalidad", explicaba Susanna Griso con su premio entre las manos.



De la misma manera, Rosa Clará expresó al recoger su premio: "He pensado siempre que debemos devolverle a la sociedad las muchísimas cosas que nos da y durante muchos años he intentado hacerlo con todo mi sentimiento".

Asimismo, entre los premiados también se encontraron Bertín Osborne y el doctor Iván Mañero, ambos galardonados por el increíble e incansable trabajo que desarrollan a diario, sin titubeos, desde sus propias fundaciones, para orientar a las familias de niños con discapacidad en el caso de la Fundación Bertín Osborne y para mejorar las condiciones de vida de las personas más necesitadas, en el de la Fundación Iván Mañero.



Iván Mañero recogía el premio de manos de Elsa Anka y Paloma Cuevas, antes de contar que "estas cosas no las hacemos por los premios, obviamente. Yo nací en una familia muy humilde y desde aquí voy a hacer un homenaje a mi madre, que preparaba mi bocadillo para el colegio y me decía, hijo si ves a alguien que no tiene bocadillo parte el tuyo por la mitad y dásela, eso es solidaridad. No te lo comas y cuando ya no quieras más se lo des, porque eso es caridad. Así me enseñó a diferenciar solidaridad de caridad y a querer que mi bocadillo sea gigante para que esa mitad llegue a mucha gente".



Bertín Osborne aprovechaba los micrófonos para sacar su lado más reivindicativo. "Nuestras fundaciones existen porque los políticos no hacen su trabajo. Las fundaciones no deberían de existir si ellos se gastaran el dinero en lo que tienen que gastárselo y no en las mamarrachadas que tenemos que escuchar y que leer un día sí y otro también".



En esta ocasión, la nota artística la pusieron tanto José Mercé (que cantó unas malagueñas) como Marta Sánchez, Beret (que cantó con el inesperado acompañamiento de Georgina), Carolina Cerezuela y Jaime Anglada, Bertín Osborne y el cantante francés Frédéric Lerner -novio de Barbara Kimpel-, que con sus actuaciones musicales amenizaron la velada dotándola de un cariz cultural incalculable, donado solidariamente a la Fundación Starlite.

Punto de encuentro

Entre las celebrities que acudieron a la llamada solidaria de Starlite Gala se encontraban rostros conocidos como el de Ana Fernández y Adrián Roma, Carla Pereyra, Clarissa Molina, Fiona Ferrer, Fernando Sanz e Íngrid Asensio, Irene Villa, Marta y Jaime Martínez Bordiú, Julián Gil, Raquel Flores, María Zurita, María Casado con su novia Martina, Olivia de Borbón y Julián Porras, Remedios Cervantes y Carmen Lomana, entre otras muchas.



En el capítulo de autoridades, la Gala contó con el apoyo de personalidades de diferentes instituciones como la ministra de Turismo, Reyes Maroto, el viceconsejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Alejandro Cardenete, el alcalde de Málaga, Paco de la Torre, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz y la delegada de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy.



La Starlite Gala, cuyo objetivo es recaudar fondos que se destinan a los proyectos solidarios de Fundación Starlite y de Fundación Lágrimas y Favores, contó con importantísimos objetos y experiencias a disposición de los asistentes a través de la trepidante subasta en directo.



Un viaje por encima de la atmósfera ofrecido por EOS-X Space -que estuvo verdaderamente reñido por lo exclusivo del paquete que incluye estancia en Dubái y tratamiento de rejuvenecimiento celular-, dos entradas para la masquerade ball de Venecia con dos noches de alojamiento incluidas; un retrato que el artista Mr. Dripping creará en directo para el ganador de la puja, un año de tratamientos en TACHA Beauty & Wellness o un capote pintado a mano por el torero Sebastián Castella propiciaron algunos de los momentos más imponentes de la velada solidaria.

