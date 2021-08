Ivana Icardi abandona el hospital tras dar a luz a su primera hija con Hugo Sierra: "Está siendo difícil"

La noche del pasado viernes 6 de agosto, Ivana Icardi (25 años) y Hugo Sierra (46) vivieron uno de los momentos más felices de sus vidas. Su primera hija, Giorgia, llegaba al mundo con "52 centímetros y medio y 4 kilos de puro amor" como publicó la orgullosa madre. Tres días después, este 9 de agosto, la dichosa pareja ha abandonado el hospital con muchas ganas de presentar al nuevo miembro de la familia y comenzar esta nueva etapa como padres.

Ivana, radiante con su pequeña en brazos, ha asegurado que se encuentra "todo muy bien, súper felices" y que había tenido un parto "rápido y bueno gracias a Dios". Sin embargo, entre tanta felicidad y frases de cortesía que se pronuncian en estas situaciones, la argentina ha terminado realizando una sincera declaración. "Es difícil ser madre", ha confesado visiblemente abatida y dejando escapar un suspiro de resignación.

Ivana Icardi, con la pequeña Giorgia en brazos. A su lado, Hugo Sierra arrastrando una maleta. Gtres

La hermana del conocido futbolista es consciente de que solo lleva tres días ejerciendo como madre y que le queda un largo aprendizaje por delante. No obstante, ante la vorágine de momentos felices y nuevos que le esperan, Ivanna ha recuperado la sonrisa y con un gran sentido del humor ha asegurado que la niña se parece "al padre, por ahora, al padre". Por su parte, Hugo ha reafirmado las palabras de su novia asegurando que en la familia "están felices".

La modelo ha escogido un vaporoso y cómodo vestido largo de verano para su salida del hospital. Ha complementado esta prenda con unas daddy sandals completamente planas y ha recogido su melena en un moño alto, dejando dos mechones sueltos en la parte frontal. A su lado el flamante papá ha estado en todo momento pendiente de la reciente mamá y de la recién nacida.

Atrás queda el gran susto que sufrió la argentina algunos días atrás. Un fuerte sangrado provocó que, asustada, acudiera al hospital. Más tarde era ella misma la que contó cómo procedieron los sanitarios: "Me monitorizaron un buen rato y me explicaron que el sangrado pudo deberse a una fuerte contracción durante la noche. Me asustó porque la sangre era superroja, como cuando te cortas", explicó la modelo.

Hugo Sierra e Ivana Icardi, a la salida del hospital. Gtres

La pareja comunicaba la buena nueva a través de sus perfiles sociales el pasado 5 de agosto. Junto al nombre elegido para la pequeña, aparecía la fecha y la hora de su nacimiento. Así, se pudo conocer que, concretamente, la pequeña llegó al mundo a las 22.45 horas.

Esta niña es la primogénita de la modelo argentina, mientras que es el tercero para el feliz papá. Hugo cuenta con una hija de 16 años fruto de su relación con Leslie Graf y un niño llamado Martín junto a la televisiva Adara Molinero (28).

