Hugo Sierra, emocionado al recordar la mala relación que tiene con su hija mayor

Este martes Hugo Sierra (46 años) ha vivido uno de sus momentos más emotivos en Supervivientes al enfrentarse al puente de las emociones en Tierra de Nadie. Una prueba que le obligaba a plantar cara a sus errores del pasado y tras la que ha terminado reconociendo, entre lágrimas, que se siente culpable por haber "fracasado teniendo hijos pequeños".

El concursante ha roto a llorar cuando ha recordaba la nula relación que mantiene con su hija mayor, Micaela, un problema que incluso le quita el sueño: "No tengo mucha relación con ella. Por suerte la separación con su madre no fue dramática porque no hubo terceras personas de por medio. Dejé a mi niña con un año y medio, por ser sincero y decir que ya no había más sentimientos por mi parte. Me duele mucho pero ella es una niña feliz y no tuvo ninguna historia rara".

Hugo Sierra se ha roto a llorar al hablar de la mala relación que tiene con su hija mayor.

Hugo ha aprovechado la presencia de las cámaras para mostrar su arrepentimiento y disculparse con ella públicamente: "Le pido perdón si en algún momento le fallé en algo o si le hice daño. Es muy difícil esto. Le digo que la quiero mucho y que me quedo con el abrazo que le di la última vez que nos vimos. Nunca imaginé que me sucediera esto a mí".

Este último encuentro con Micaela al que se aferra ahora Hugo tuvo lugar en Budapest durante una competición deportiva. "Ella es una gran deportista afincada en Miami. La última vez que la vi fui a Budapest porque estaba jugando un mundial de natación y la vi dos minutos, muy poquito. Me tuve que esconder porque no quería desconcentrarla, y evidentemente no le avisé de que iba, me conformaba con verla de lejos".

Hugo Sierra ha asegurado que quiere mejorar su relación con Adara por su hijo.

Tras la competición, Hugo finalmente pudo despedirse de ella en un adiós agridulce en el que se fundieron en un fuerte abrazo: "El último día la vi de espaldas y sin verle la cara sabía que era ella y la esperé. Nos dimos un abrazo muy bonito y con eso me quedo".

Esta mala relación con Micaela le ha hecho pensar además en Martín, el hijo que tiene con Adara (27). Sierra ha confesado que no quiere distanciarse también del pequeño por lo que va a intentar mejorar su relación con su expareja: "Haré todo lo posible porque no suceda, ese niño lo es todo para mí".

Ivana pide perdón

Ivana Icardi (24) también se ha enfrentado este martes al puente de las emociones en Supervivientes, donde ha tenido que plantar cara a sus sentimientos de culpa, arrepentimiento, distanciamiento y perdón.

Uno de los momentos más emotivos para la concursante del reality fue la ruptura de su relación con su hermano, el futbolista Mauro Icardi (27). La joven ha asegurado que fue algo doloroso y que espera reconciliarse con él y con su cuñada.

Ivana ha señalado que quiere recuperar la relación con su familia.

"Siempre he tenido esta palabra en mi mente porque muchas veces me he sentido culpable de discusiones en mi familia que he creado tratando de solucionar cosas que no están a mi alcance. A veces aunque tengas la mejor intención las cosas no salen como uno quiere y terminas embarrando las cosas más. Quería unir a mi madre con mi hermano y al final como yo me peleo con mi hermano y meto a mi madre en medio", ha explicado Ivana, profundamente emocionada.

De estos problemas familiares, ha señalado que la relación con su cuñada es especialmente complicada: "Cuando no entiendo algo me machaco a pensar. No termino de entenderlo. A veces lo achaco al carácter de su mujer. Yo me he peleado mucho con ella y a lo mejor es el momento de que el amor por mi hermano le gane a esas ganas de estar peleándome constantemente", ha asegurado.

"Pienso y pienso y no creo que participar en un reality sea un motivo para alejarte de tu hermano. Él sabe que yo lo echo muchísimo de menos, es un tema que me duele mucho. Me encantaría que todo volviese a ser como antes. No está en mi mano, yo ya lo he intentado por todos los medios. Cuando salga de aquí a lo mejor es el momento de hacerle una llamada y pedirle perdón por las cosas que le hayan molestado. Por mi parte creo que podemos reconciliarnos porque la vida es una y nunca se sabe lo que puede pasar", ha añadido la concursante de Supervivientes.

[Más información: Avilés, la cobaya de Supervivientes: ¡Vasile lo utiliza para hundir el estreno de Pasapalabra!]