Iker Casillas, duro enfrentamiento con una reportera en su pueblo: el vídeo del tenso momento

Este sábado el programa de Telecinco Socialité ha mostrado unas imágenes en las que Iker Casillas (40 años) se encara con una reportera en su pueblo natal, Navalacruz. El equipo del programa presentado por María Patiño (49) se ha desplazado durante dos días a la localidad para hablar con el exportero y sus vecinos. Sin embargo, se han encontrado con un escenario que no esperaban, tal y como ha explicado la reportera que ha vivido los hechos.

Este pasado viernes, a la salida de una comida familiar, Iker Casillas se percata de la presencia de las cámaras. Una situación que, según el relato que se ha hecho este sábado, no le hace ninguna gracia y le incomoda bastante. Se "pone tenso" e incómodo. Mira desafiante a la cámara, se quita la mascarilla y se dirige a los reporteros. "¿Me estáis tomando el pelo?", "Dejadme tranquilo", "Que me grabes me toca tres cojones".

En un tono amenazante, el futbolista reprocha a la reportera sus insistentes preguntas: "¿Tienes la cámara encendida?", "Me has hecho siete preguntas seguidas y me mosquea bastante, no soy tonto, no me fío". En cierto momento, Iker se enfrenta al cámara del programa preguntándole por su edad: "¿Tú cuántos años tienes? Porque yo tengo cuarenta. Te saco un poco". Y asegura, mirando a los reporteros: "No tengo ganas ni de enfadarme un poco". La situación se calma, Iker Casillas se va y lo peor, tal y como se ha contado en Socialité, llega este sábado en directo. Nuevo encuentro con Casillas.

En esta ocasión, son sus amigos y vecinos los que, a modo, se entiende, de protección, se enfadan ante el seguimiento de la prensa, e intentan boicotear el directo que se realiza desde la plaza de la localidad. La reportera ha denunciado este sábado que tanto ella como su cámara han sido increpados y agredidos por los presentes, incluso habiendo sido agredidos con una bandeja de bar.

El momento más comentado ha sido cuando el propio Iker ha iniciado un directo a través de su cuenta de Instagram, retransmitiendo toda la escena de sus vecinos en contra de los reporteros. Gerard Piqué (34), compañero de profesión, ha participado en el directo asegurando que estaba disfrutando mucho con la situación. Finalmente, el propio Casillas ha opinado en su red social Twitter sobre este aciago encuentro. Lo ha hecho empleando el sentido del humor.

Un poco más y me vuelvo loco!! Saco cuchillos!! Bazucas!! Tanques!! Cazas!! Misiles!! En fin… #FelizFinDeSemana a todos!! Incluido a vosotros @socialitet5 !! Me gusta vuestro programa… https://t.co/cIGrywYfaM — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 31, 2021

Iker, relax en Riviera Maya

Hace unas semanas, el que fuera portero del Real Madrid emprendió un espectacular viaje al otro lado del Atlántico. En concreto, a la Riviera Maya, uno de los enclaves más turísticos e impresionantes de México. Casillas se hospedó en TRS Yucatán Hotels, un exclusivo alojamiento cinco estrellas, a 30 minutos de Playa del Carmen, que forma parte del Palladium Hotel Group. Se trata de un complejo sofisticado, de lujo e ideal para escapadas en pareja o con amigos, ya que es adults only, una pista que confirma que el exdeportista se encuentra sin la compañía de sus hijos.

Según explica el hotel en su página web, Iker Casillas se relajó en un sitio de "lujo y un refugio tranquilo", que se describe como una "opción ideal para parejas y adultos que buscan disfrutar de la privacidad y de un trato personalizado". El alojamiento pone a disposición de sus huéspedes una amplia gama de servicios y actividades ilimitadas y de la más alta calidad. Por ello, ha sido catalogado como "excelente" por la mayoría de sus clientes y está incluido en el top 10 de los hoteles de Playa del Carmen.

Sara e Iker, nuevas vidas

A principios del mes de abril Iker y Sara firmaron el divorcio de mutuo acuerdo, por el que ella se quedará con la custodia de los dos hijos e Iker tendrá que hacer frente a todos los gastos derivados de la educación de los mismos. Unos términos para los que ninguno de los dos ha puesto el menor impedimento. Con las circunstancias más claras y tras hacer pública su separación, Sara se mudó a la misma zona donde vivió los primeros meses de su relación con Iker hace ya 10 años cuando la joven vivía en Boadilla del Monte.

En cambio, el exfutbolista se ha comprado otra vivienda en la misma urbanización de La Finca, pero en la zona más nueva y lujosa. De hecho, tras la separación, se filtró que Casillas se había instalado en un exclusivo ático de más de 300 metros cuadrados, con cuatro dormitorios y cuatro baños, y con piscina y jacuzzi privados situados en una amplia terraza, que podría costar alrededor de 1.700.000 euros y que desde principios de abril ya figura a su nombre. El mostoleño ha decidido instalarse muy cerca de Sara para recoger muy temprano a sus hijos cada mañana para llevarlos al colegio.

Por su parte, el portero también posee otro piso, de nuevo de 300 metros cuadrados, situado en la calle Pintor Rosales, muy cercano a la zona de Moncloa, del centro de Madrid. Una casa que actualmente se encuentra en obras y que adquirió en 2020 cuando aún se desconocían los problemas de la ya expareja.

