María Patiño desvela el duro momento que vivió al quedarse embarazada: "Me puse a llorar"

María Patiño (49 año) se ha caracterizado por mantener su vida privada en la más profunda intimidad. Son pocos los momentos que se muestra junto a su pareja, el actor venezolano Ricardo Rodríguez, y prácticamente no hace alusión a su único hijo, Julio, de 21 años. Por ello, la noche des este viernes sorprendió a la audiencia de Telecinco al desvelar el duro momento que vivió cuando se enteró que iba a ser madre. Entonces, la presentadora de Socialité comenzaba a hacerse un hueco en la prensa del corazón y entre sus planes no estaba un embarazo.

"Con lo joven que yo era, empezando a trabajar en este mundo... Lo viví con mucho temor. Me puse a llorar y me abracé al ginecólogo. Le dije no es el momento. Y me dijo: 'No existe nunca el momento ideal para ser madre'", explicó en Viernes Deluxe la periodista, quien entonces contó con el apoyo de sus padres en la crianza de su hijo. Una etapa en la que fue criticada por algunas personas que consideraban que había antepuesto su profesión a la maternidad.

María Patiño en 'Viernes Deluxe'. Instagram

Tras dar a luz a Julio, María Patiño se trasladó a Madrid para continuar con su carrera y dejó a su hijo al cuidado de sus progenitores, quienes vivían en Sevilla. Sin embargo, siempre se mantuvo cerca de él. Cada fin de semana, la colaboradora de Sálvame cogía un AVE y se reunía con su pequeño, quien a día de hoy es un estudiante universitario.

Si bien es cierto que la presentadora tuvo que renunciar a vivir algunas de las etapas más importantes en la vida de su hijo, no se arrepiente de haber continuado con su embarazo. Ella, según pudo saber JALEOS en su momento, "se considera madre por encima de periodista", trabajo que, tal y como ha demostrado durante todos estos años, vive, ama y defiende con fuerza. A pesar de mantenerlo en discreción, son numerosas las ocasiones en las que la presentadora ha confesado sentirse "una madre orgullosa".

Portada de la revista 'Semana' en la que se mostró e Julio, hijo de María Patiño.

Pese a ser una persona anónima, Julio fue 'presentado' públicamente en la revista Semana, cuando en el verano de 2018 salieron a la luz unas fotos tomadas en Biarritz, al sur de Francia, en un viaje que realizaron madre e hijo junto al marido de la periodista, Ricardo Rodríguez. Todo ello con motivo del cumpleaños de la periodista.

Desde entonces, y dado su afán por ocultar su faceta más íntima, María Patiño ha intentado proteger al joven y a todo lo que rodea su vida. De hecho, pocos son los datos que se conocen de él, más allá del físico, y de que el vínculo que le une a su madre es mucho más fuerte desde que este se trasladó a vivir con ella a la capital, a raíz de la muerte de la madre y el padre de la periodista, quienes fallecieron en febrero 2014 y en enero de 2017, respectivamente. Según pudo conocer este periódico hace unos años, a través de fuentes cercanas, el joven mantiene una estrecha relación con el actor venezolano, con quien ha tratado desde que era muy pequeño.

[Más información: El triunfo de María Patiño con sus 'looks': desvelamos quién es la famosa mujer detrás de sus estilismos]