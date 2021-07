Vicky Marcos, la 'celestina' de Sara Carbonero y Kiki Morente: su papel clave y un 'misterioso' viaje a Oporto

El 7 de julio de 2021 es un día que no olvidarán fácilmente Sara Carbonero (37 años) y Kiki Morente (31). Esa mañana, su incipiente relación sentimental ocupaba la portada de una revista del corazón vía exclusiva. Todos los kioscos de prensa del país vendían el semanario que anunciaba su historia de amor. Sara vuelve a estar ilusionada tras su separación de Iker Casillas (40). El responsable único, Kiki, hijo del malogrado Enrique Morente y hermano de Estrella Morente (40).

Se apuntó, acertadamente, que ambos llevan conociéndose dos meses y que ella, incluso, ya ha acudido a varios conciertos de Morente y ha sido convenientemente presentada en la familia. Una más en la saga Morente. JALEOS, además, pudo conocer hace unos días que Carbonero también introdujo a Kiki en su entorno de amigos. Un selecto grupo, personas fieles y que suman muchos años al lado de la periodista. La más mediática de sus amigas es Isabel Jiménez (39), pero no es la única. Existe otra amiga que ha desempeñado un papel clave, importantísimo en los últimos meses para Sara. Se llama Vicky Marcos y ha hecho las veces de 'celestina', como avanzaba hace unos días La Razón.

Vicky Marcos junto a Sara Carbonero. Redes Sociales

Marcos es amiga de Sara "desde hace una pila de años". Es una de las personas "en las que Sara más confía". Fue ella, Vicky, quien terminó de "estrechar el círculo" con respecto al romance del verano, el de Carbonero y Kiki Morente. Y es que, Marcos, además de ser una de las maquilladoras más reconocidas del país entre las celebridades -ha maquillado a rostros como Penélope Cruz (47), Nieves Álvarez (47), Irina Shayk (35) o Bar Rafaeli (36)-, es pareja sentimental del percusionista Pedro Barbarre, primo a su vez de Kiki Morente. "Ese es el vínculo por el que Sara conocía a Kiki desde hace tanto tiempo, además de por ser admiradora de Estrella Morente. Vicky le ha hablado mucho de él", se confía al otro lado del teléfono. Explica una persona cercana a la familia Morente que Vicky ha sido "determinante" para este paso al frente, y que la familia, en general, "no puede estar más contenta. Nunca se hubieran imaginado a Kiki como está". Cuenta esta misma fuente que "nunca" había presentado Kiki en familia a una mujer con tanta rapidez como con Sara. "Parece otro y no esconde lo contento que está. Lo único que le abruma un poco es la prensa y demás, eso no va con él", se hace constar a este medio.

No quiere salir en la foto, como se suele decir. Evita las cámaras, y en viajes y reuniones con Sara y amigos, "él prefiere no tomarse la foto que luego puede acabar en manos equivocadas". En esa línea, se secretea que muchos de los viajes que Sara Carbonero ha realizado en los últimos meses se ha procurado muy mucho que se entiendan como escapadas entre amigas. Como la última, cuando Sara estuvo en Oporto. Se ha publicado que allí se reunió con grandes amigas como Ana Carolina Teixeira y Filipa Cardoso, pero algunos medios han apuntado que Kiki Morente también se encontraba con ella.

Sara Carbonero en una imagen reciente por las calles de Madrid. Gtres

Eso sí, ni rastro fotográfico de él. Este periódico ha intentado confirmar la noticia a través de tres fuentes distintas, pero ninguna aclara si Kiki viajó o no con Carbonero. "Ellos han hecho sus escapadas y sus viajes de fin de semana, como el de Cádiz, pero se cuidan mucho de no decirlo a demasiada gente", se desliza. Otra persona hace constar que, probablemente, no se quiera dar a conocer este viaje concreto a Oporto por la connotación que tiene, no el viaje en sí, sino el destino. Allí vivió Carbonero sus últimos años con Iker Casillas. "Si antes Sara ya era muy suya para según qué temas de prensa y vida privada, ahora lo es mucho más. Está soportando una presión grande, no están siendo meses fáciles para ella. Demasiada presión", se apostilla.

Desde que vio la luz esta historia de amor el silencio ha sido la máxima de los protagonistas. Hasta este pasado miércoles, cuando Kiki Morente, a través de la revista Semana, deslizó lo que sigue: "Sara y yo tenemos una bonita amistad y nos dejamos llevar". Una frase que ha hecho las veces de confirmación oficial: están juntos y se están conociendo. Según ha podido conocer este medio a través de una fuente cercana a Carbonero, ambos están disfrutando de lo que sienten "sin prisas ni etiquetas".

El cantaor Kiki Morente en una imagen de sus redes sociales.

Viven el día a día, y desliza esta persona con la que se contacta que la forma de ser y de pensar y vivir de Morente ha significado "aire fresco" para la periodista en este tiempo tan complicado que le ha tocado afrontar tras su ruptura de Casillas. Se cayeron bien nada más verse y él la invitó a un concierto suyo. La música y el arte hicieron el resto. Precisamente porque no le ponen nombre a lo que viven se informa que están actuando "con tanta normalidad" para su entorno. Sara ya conoce a la familia de Kiki más en la intimidad.

Sara y Kiki están ilusionados y miran al futuro sin grandes expectativas pero con planes a corto plazo. De entrada, este medio puede confirmar que van a pasar parte del verano juntos -el periodo que Iker Casillas tenga a los hijos en común-. Se prevé que hagan "una escapadita". En los últimos días, se ha hablado mucho de cuándo y dónde la flamante pareja oficializará su historia. Fuentes cercanas a Sara se tomaron a risa este extremo con este periódico: "Quien la conozca sabe que eso no lo hará o al menos no lo planificará. Si surge, surgirá, pero no la veréis posando en un photocall con Kiki. No es su estilo". En ese sentido, ambos se compenetran muy bien: son grandes amantes de la privacidad e intimidad y no comercializarán con su historia.

