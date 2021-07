Marc, hermano de Pau Donés, un año después de la muerte del artista: "Estamos en el proceso de digestión"

La familia de Pau Donés continúa con la iniciativa solidaria que comenzó el cantante antes de su fallecimiento hace poco más de un año a causa el cáncer contra el que luchó hasta el último momento de su vida. Así, han entregado un cheque valorado en 350.000 al equipo de Vall D'Hebron Instituti de Oncología de Barcelona. Tan solo un mes después de la comercialización de la camiseta con el mensaje Vivir es urgente - que se convirtió en un lema para el vocalista de Jarabe de Palo - la familia de Donés ha querido dar su aporte a la investigación en cáncer que promueve la asociación 'CRIS contra el cáncer' en el hospital donde Pau fue tratado de cáncer de colon.

Marc Donés, en representación de la familia, reconoció que su hermano sigue muy presente en sus vidas debido al gran legado que dejó en todos los que le conocieron y lucharon junto a él en la recta final de su vida.

Marc Donés en la presentación de la camiseta 'Vivir es urgente'.

Un día muy importante, 350.000 euros recaudados.

Estamos un poco sorprendidos de que la cosa haya ido tan bien, muy agradecidos a la gente que ha colaborado y ha comprado y contentos de poder hacer esta donación que esperamos que pueda llegar a volverse a repetir.

Por qué le dirías a la gente que hay que comprar la camiseta.

No hay que decirle a nadie eso, simplemente si empatizas con el mensaje, ya es un acto que la gente le sale de ellos. No me gusta obligar, creo que es al contrario, la respuesta ha sido muy en el sentido de que la gente se ha identificado, ha empatizado y esto también es lo que nos hace estar contentos de haber tenido esta idea.

El lema de la camiseta 'Vivir es urgente'. No hay mejor frase que defina a Pau Donés.

Sí, no creo que se pueda definir a una persona con una frase, pero es una frase que él decía mucho en los últimos años por la situación en la que estaba y que explica y define cosas. Hay que disfrutar la vida y aprovechar el momento.

Pau estaría feliz por ver que se seguirá investigando..

Él empezó con la iniciativa contra el cáncer, hizo dos conciertos en los que donó la recaudación, pero esto es una idea que nos propusieron a nosotros, utilizar este mensaje y poder seguir esta iniciativa suya que esperamos que después de esta idea salgan otras y poder seguir. Respecto a cómo se sentía él, supongo que estará contento donde esté, sobre todo de ver la respuesta que ha habido que hay mucho cariño. Estamos encantados.

Él siempre hablaba del cangrejo y de cómo acabar con él, en eso estamos.

Al menos intentarlo, intentar que la gente cada vez tenga menos sufrimiento, que la medicina tenga más recursos para investigar y obviamente si se puede eliminar del todo, perfecto. Ahora es más un tema poco a poco ir mejorando.

Pau Donés junto a su padre, Amado, en una imagen de archivo. Gtres

Ha hecho un año del fallecimiento de Pau, cómo estáis la familia.

Estamos tranquilos, pero ha sido un año en el que no hemos parado de tener presente por varios motivos. El primero el éxito del libro, el documental de Jordi Évole, ahora la camiseta... estamos en el proceso de digestión, no hemos tenido mucho tiempo de silencio, espero que ahora lo podamos tener un poquito más.

Habrá una mezcla de sentimientos, agradecimiento de ver a su público ahí y a la vez desbordados.

Estamos sorprendidos y encantados, vaya, pero el cariño que nos han demostrado ha sido una cosa que nos ha dejado perplejos. Obviamente estamos súper orgullosos.

En una de sus últimas entrevistas Pau comentó que su hija Sara quería estudiar medicina. ¿Está en ello?

Está en ello, aún no he empezado universidad, pero está en ello.

Es un regalo también.

Es su decisión, es una decisión que hace años que tiene y como es igual de testaruda que su padre creo que lo conseguirá, será una muy buena doctora.

No habéis parado este año, tenéis más proyectos.

Básicamente en algún momento habrá que hacer un disco homenaje y un concierto homenaje, pero de momento descansar un poco de la parte esta tan visible de los medios de comunicación.

