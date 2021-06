Un año sin Pau Donés: así es la vida de su hija Sara, alejada de los medios y cumpliendo su promesa

Un año, 365 días sin Pau Donés se cumplen este miércoles 9 de junio de 2021. El mundo de la música, la cultura, el arte y el entretenimiento lloró su fallecimiento a los 53 años, víctima del cáncer de colon. Batalló denodadamente Donés contra esa enfermedad que padeció desde 2015. Hubo estadios de todo tipo en el proceso, pero en julio de 2018, cuando el cáncer volvió a golpearle duro, Pau lo dejó todo y se fue a California con su hija Sara. Reconoció que se había perdido su infancia como consecuencia de su trabajo, y que no estaba dispuesto a hacer lo mismo con su adolescencia.

Desterró al cantante y dio protagonismo al padre. El tiempo apremiaba. "Me perdí la infancia de mi hija. El año que nació estuve solo dos meses en casa. Me fui de gira ocho o nueve meses seguidos. Intenté dar mucha calidad al tiempo que le he dispensado, pero ha sido muy poco", reconoció en una entrevista. Quiso enmendar su error, apuró la vida, se la bebió a sorbos los últimos años, sin soltar la mano de su hija. A modo de homenaje, y contra todo pronóstico dado el recelo y la timidez de ella, la incluyó en el videoclip de su última canción, la más especial de todas, Eso que tú me das.

Sara Donés durante el último videoclip de su padre, 'Eso que tú me das'.

Pero no pudo ser, pese a todo: Sara se quedó huérfana de padre a los 16 años. Este miércoles se cumple un año de aquel rasgón en la vida de la joven. Pocos datos han trascendido de Sara en este tiempo, más allá de las declaraciones públicas de su padre. ¿Cómo es la vida en la actualidad de la joven? ¿Cómo ha vivido este trágico año? JALEOS ha intentado averiguarlo, no sin esfuerzo, a través del entorno de su padre. Antes de nada, subraya la fuente que la joven pretende seguir siendo "una persona anónima", no le gusta el mundo de la prensa ni aparecer en los papeles. "Es su decisión y hay que respetarla", se insiste. Seguirá, pues, en ese segundo plano. Tan solo se desliza que está llevando a cabo "una vida normal dentro de lo que cabe". Y se apostilla: "Figúrate, todo lo que una pérdida así te permite".

Se desea puntualizar que la familia de Donés es una piña y que Sara está muy arropada por los suyos. En concreto, los hermanos del cantante, Isabel, Bernat y Marc, están al quite con su sobrina, como publicó hace unos días este periódico. Todo está, en conclusión, "como le habría gustado a él". El cantante siempre dijo que su familia era su mejor legado. Cuando viajaron a California aquel difícil 2018 no solo se dedicaron todo el tiempo del mundo padre e hija, haciendo surf o tocando la guitarra o el piano. También Sara le prometió que estudiaría Medicina, como se llegó a publicar.

Pau Donés en el estudio de grabación junto a su hija Sara cuando era un bebé. Redes Sociales

Según la información que maneja este medio, esa intención se está cumpliendo. No en vano, el vínculo entre padre e hija era especial, traspasaba más allá de lo convencional. Pau Donés sentía una especial debilidad por Sara. El nacimiento de su hija marcó su sino, tal y como él desveló en vida. "Me volví cariñoso, amoroso, incluso pegajoso. Gracias a ella soy más fuerte, más persona, más feliz", confesó el propio cantante. Con la positividad y la espontaneidad que le caracterizaba, Pau Donés educó a Sara entre instrumentos, estudios de grabación y pasión por la literatura, la poesía y la música.

Pau Donés exhibiendo los tatuajes con las palabras 'Amor' y 'Sara' . Gtres

"Es una chica con una gran sensibilidad", se hace constar. Cuenta a este periódico quien bien lo sabe, y siempre con la discreción y el cariño a la familia por bandera, que Sara encaró la enfermedad "con una gran entereza. Digna hija de su padre. Si tuvo miedo, que lo tendría, lo supo aplacar con ese arrojo. Habló de la palabra cáncer desde el primer momento". Fue su padre quien la sentó y le contó cuál era su realidad. "Me voy, no me quiero perder la adolescencia de mi hija", anunció Pau aquel 2018 ante su público. Una frase lapidaria con la que dejaba patente que, de alguna manera, pese a su optimista forma de encajar el cáncer, su final ya estaba escrito. Pau Donés llevaba tatuadas las palabras 'Amor' y 'Sara' en mayúsculas en los nudillos de sus manos.

El 23 de mayo de 2020, Pau Donés lanzó su proyecto más especial. Bajo el título Eso que tú me das, el artista publicaba un tema alegre, de agradecimiento y en el que por primera vez se podía ver a bailando a su hija, Sara. La familia Donés al completo es tan discreta, y la joven ha querido pasar siempre tan desapercibida, que por ello se muestra en el clip más tierno de Jarabe de Palo con un antifaz de encaje en color negro.

'La camiseta de Pau', iniciativa contra el cáncer

Con motivo del aniversario de la muerte del cantante, este pasado martes 8 de junio se ha presentado oficialmente La camiseta de Pau, una iniciativa que no solo da continuidad al compromiso de apoyo a la investigación oncológica que el cantante inició en 2018 con Jarabe contra el cáncer, sino que pretende convertirse en un gran homenaje a Pau Donés y a su manera auténtica de ver la vida. Tal y como se ha explicado en el acto, con la compra de esta camiseta se colabora con la fundación CRIS contra el cáncer, que destinará los fondos a la investigación de esta enfermedad en el Instituto Oncológico de la Vall d’Hebrón, donde Pau fue tratado de su cáncer de colon.

Esta iniciativa surgió a raíz del éxito del documental Eso que tú me das. Entonces, se propuso a la familia Donés recuperar una camiseta diseñada por el propio Pau, en un concierto benéfico celebrado en la Plaza del Zócalo de Ciudad de México -octubre de 2017-, dos años después de anunciar que tenía cáncer. Su hermano, Marc Donés, autor de las portadas, los videoclips y el logo de Jarabe de Palo, se encargó de recrearla. El cantante había escrito en esa camiseta Vivir es urgente, tres palabras que convirtió en un mantra durante sus últimos años: "Como si de una buena canción se tratara, Pau había sido capaz de concentrar en una sencilla frase todo su legado".

La vida de Amado, el padre de Pau

El pasado fin de semana JALEOS de EL ESPAÑOL informó en exclusiva cómo es el día a día del padre del artista, Amado Donés. Un familiar de los Donés sostuvo en estas líneas lo que sigue: "Él ha pasado este año, pues, bueno... lo encuentra a faltar. Era su Pau. Nosotros no le damos ninguna conversación de lo que ha pasado porque eso es indiscutible, es un tema muy doloroso y aunque él sufrió un ictus, él tiene conocimiento. Tiene su cabeza perfectamente. Lo de su hijo es un dolor muy fuerte. Dios nos libre. No obstante, él se lo veía venir. Pero no se hace conversación de eso. Mejor no".

Amado Donés junto a su hijo, Pau Donés, en la gala Català de l'any en el año 2016. EL ESPAÑOL

Gracias a esta otra fuente se pudo conocer que Amado no está solo, tiene a su lado a una pareja: "Está animado, con su silla de ruedas... Lo acompaña su mujer, Gerlinde, y hace muy buena conversación, pero claro, no anda porque después del ictus hay un lado de su cuerpo que se le ha quedado, pues...". Hace más de una década que Amado y Gerlinde, de nacionalidad alemana, se conocen. Mientras que él tiene a una cuidadora interna que vela por su bienestar y su salud, su esposa imparte clases de fitness y entrenamiento personal por los municipios colindantes de la comarca de La Ribagorza.

