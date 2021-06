Amado, un año después de la muerte de Pau Donés: la vida del hombre que prefiere que no le mencionen a su hijo

Me gustaría contar / De cuatro cosas que me gustan / Que me dé el sol en la cara /Que el viento me dé en la cara / Que la muerte ya vendrá / Mama / ayer pregunté a mi papa / cuando llegué a la casa /¿y la mama dónde está? / Mama / cuando llegué a mi casa / y me contestó mi papa / que la mama ya no está.

20 años han pasado desde que Pau Donés escribiera estos versos que ahora duelen en el recuerdo de un hombre que prefiere que no le mencionen a su hijo. Un hombre que no sólo tuvo que explicar a sus cuatro niños menores de edad que su madre había decidido quitarse la vida, dejándolos huérfanos, sino que hace tan sólo un año tuvo que encajar el fallecimiento de su vástago, su gran orgullo, a causa de un cáncer que le diagnosticaron en 2015.

En una casa situada en Montanuy, un pequeño y hermoso municipio de La Ribagorza, en la provincia de Huesca, en Aragón, hace su vida -o al menos lo intenta con la positividad que siempre le ha caracterizado- Amado Donés, el padre de Pau Donés, que sabe que el reloj juega en su contra en todos los sentidos. Tiene 86 años y el próximo miércoles, día 9 de junio, se cumple un año sin "su Pau".

Amado Donés junto a su hijo, Pau Donés, en la gala Català de l'any en el año 2016. EL ESPAÑOL

"Él ha pasado este año, pues, bueno... lo encuentra a faltar. Era su Pau. Nosotros no le damos ninguna conversación de lo que ha pasado porque eso es indiscutible, es un tema muy doloroso y aunque él sufrió un ictus, él tiene conocimiento. Tiene su cabeza perfectamente. Lo de su hijo es un dolor muy fuerte. Dios nos libre. No obstante, él se lo veía venir. Pero no se hace conversación de eso. Mejor no", detalla a EL ESPAÑOL un familiar de los Donés, que forma parte de los 54 habitantes de Montanuy y que tiene trato diario con el progenitor del que fuera líder de Jarabe de Palo.

"Ayer mismo estuve con él. Yo lo veo bien, está animado, con su silla de ruedas... Lo acompaña su mujer, Gerlinde, y hace muy buena conversación, pero claro, no anda porque después del ictus hay un lado de su cuerpo que se le ha quedado, pues...", apunta este mismo familiar.

Tras el infarto cerebral, Amado se realizó todo tipo de pruebas, controles, acudió durante mucho tiempo a rehabilitación, gimnasia y a los más prestigiosos especialistas. No hay esperanza de que vuelva a andar, por el latigazo de la enfermedad cerebrovascular y por su avanzada edad. "Conocimiento lo tiene todo. Él te pregunta por todo. '¿Qué tal?' '¿Cómo vamos?' 'Ánimo, pa' delante'. Fíjate, es él quien anima a los demás...", concluye esta persona.

Pau Donés junto a su hermano Marc.

Amado Donés nació en Montanuy, el pueblo que hoy lo acoge, su patria chica, donde quiere pasar el resto de sus días, en la década de los años 30. Cuando conoció a su primera mujer, Nuria Cirera, se mudaron a Barcelona y allí trabajó durante décadas en una sucursal bancaria.

Fruto de su matrimonio nacieron Pau, Marc, Bernat e Isabel Donés. En octubre de 1982, el sino le asestaría un revés inesperado: su mujer decidía quitarse la vida. "De la noche a la mañana pasé de ser hijo a ser madre porque mi padre trabajaba", desvelaba el autor de La Flaca en su biografía, 50 palos… y sigo soñando, quien confesó, además, ser él quien crio a sus tres hermanos.

Los hermanos Donés Cirera se encuentran hoy más unidos que nunca, pendientes de la salud de su padre y del bienestar de su sobrina, Sara Donés, única hija de Pau. "Sus hijos sí que vienen a verlo. Están muy pendientes de él. El otro día mismo estuvieron dos hijos suyos, el Marc y el Bernat. Ahora con más tranquilidad, claro, porque a Amado ya le han puesto las dos dosis de la vacuna", detalla otro vecino de Montanuy con el que ha contactado este diario.

Tras lograr la ansiada jubilación, llegaba el momento de descansar y Amado lo tenía claro: era el momento de cerrar su etapa en Barcelona y volver al pueblecito del Pirineo de Huesca donde siempre fue feliz y donde sus cuatro hijos pasaron cada minuto de sus vacaciones.

Pau Donés y Jordi Évole, en el Valle de Arán.

Pese a las adversidades y a las zancadillas de su destino, Amado ha vuelto a amar. Tal y como ha podido confirmar este periódico, Donés sonríe desde hace casi una década al lado Gerlinde, una mujer de nacionalidad alemana, unos veinte años más joven que él y con la que se casó hace "cinco o seis años".

Mientras que él tiene a una cuidadora interna que vela por su bienestar y su salud, su esposa imparte clases de fitness y entrenamiento personal por los municipios colindantes de la comarca de La Ribagorza.

"Antes también entrenaba a mujeres de aquí de Montanuy, pero como ahora somos tan pocas...", declara una vecina, que sólo tiene buenas palabras para la mujer de Amado Donés. "Ellos están muy unidos, lo pasea por las calles del pueblo con su silla de ruedas. Él lleva una silla de estas que son manuales y la maneja perfectamente, ¿eh? Él se vale por sí solo, pero Gerlinde lo lleva", concluye.

Dos homenajes y uno en camino

Por el aniversario de la muerte de Pau Donés hay varios proyectos en el horno en forma de homenaje. El recuerdo del artista es imborrable, su legado es imperecedero y las personas que lo admiraban van a hacer que en los próximos días el nombre de Pau, y sobre todo su música, vuelva a sonar con fuerza.

El martes 8 de junio se presentará en la Oficina Principal de Correos (Paseo del Prado, 1) 'La camiseta de Pau' una iniciativa que pretende convertir una filosofía de vida en una herramienta de sensibilización e investigación contra el cáncer. Durante el acto, en el que estarán presente sus hermanos, Marc y Bernat, se presentará un vídeo en el que participan destacadas personalidades de la cultura y el deporte.

El próximo 24 de julio, precisamente en Montanuy, se llevará a cabo un concierto homenaje a Pau Donés que arrancará con la emisión del documental Eso que tú me das, la última entrevista del artista, emitida en los cines de toda España y cuya recaudación se destinó a la investigación en la lucha contra el cáncer. El concierto será más que especial porque la música correrá a cargo de sus compañeros de Jarabe de Palo y amigos Álex Tena -batería-, Jimmy Jenks Jiménez -saxo-, Jaime de Burgos -teclado-, Jordi Vericat -bajo- y David Muñoz -guitarra-.

Jarabe de Palo durante un concierto en Barcelona en diciembre de 2019. Gtres

Habrá músicos como Adriá Salas (La Pegatina), Marinah (Ojos de brujo), La Mari (Chambao), la cantautora Travis Birds, el artista aragonés Pecker y la compositora zaragozana Elem, que se sumarán a este sentido homenaje. Interpretarán lo más significativo de la discografía de Jarabe de Palo y repasarán algunos temas de su último disco Tragas o escupes, publicado en la primavera de 2020, todavía con la voz y las guitarras de Pau Donés.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Esther Cereza, la alcaldesa de Montanuy, quien ha desvelado que el Ayuntamiento y la familia han acordado no hacer ningún homenaje en estos días. Sí que hay sobre la mesa un plan para realizar, seguramente el próximo otoño, el tributo que su vecino más ilustre merece.

En todos estos emotivos recuerdos al rockero malogrado, al menos los que van a tener lugar en Montanuy, se cuenta con la presencia de Amado. Su círculo más íntimo no ha podido confirmar a este medio su asistencia: "Empieza todo muy tarde, él es mayor y a menos que lo lleven en coche y lo sienten en un sitio especial y sin agobios, será difícil".

