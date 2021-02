La entrevista testamento de Pau Donés: sus 15 frases más inspiradoras

Apenas 15 días antes de morir, Pau Donés quiso dejar sus reflexiones vitales y sus declaraciones más rotundas grabadas ante el mundo. Y este domingo esas sabias palabras de un luchador han salido a la luz gracias al documental Eso que tú me das que ha emitido laSexta. Todo sucedió en la casa del Valle de Arán del cantante y ante un Jordi Évole (46) emocionado, pues les unía una íntima amistad desde hace años.

El cantante se mostraba inquieto antes de empezar a grabar y con ganas de contar con claridad su filosofía de vida en este encuentro con su amigo, una especie de testamento que abrió en vida para que todos los que sufran y tengan miedo sepan valorar lo bueno de vivir.

Pau Donés y Jordi Évole, en el Valle de Arán.

A continuación, detallamos las 15 frases que más han conmocionado a la audiencia y que conforman un auténtico legado de lucha del cantante.

1. Desde el primer día que me dijeron que estaba enfermo me dijeron que me iba a morir. Pero a mí lo que me interesa es lo otro, la vida.

2. Mi madre se suicidó. Ella me dijo un día: igual te tienes que quedar tú al frente de la familia. Éramos cuatro hijos. Fue un palo tremendo. Pero me dio una fortaleza de la hostia. Era depresiva crónica. Igual es por eso que no quiero acelerar el proceso. Yo, vida, vida.

3. Mi hija me ha enseñado a querer y a demostrar cómo querer. Me ha enseñado a decir 'Te quiero' y a decirlo con el corazón y mirando a los ojos.

4. No vivo con miedo porque eso es terrible. El miedo te corta la libertad para ser tu mismo y yo soy poco miedoso. Desde el momento que aceptas que la muerte es algo que va contigo y que no es algo que es malo, sino que es algo que es parte de la vida, creo que eres más libre y vives mucho más tranquilo.

5. En estos días me pego unas lloreras de la hostia. Llorar es una demostración de valentía, de que no tienes vergüenza de mostrarte como eres. Tengo ganas de reír, de llorar… pero sobre todo de vivir ahora en este momento.

El cantante quiso compartir su filosofía de vida.

6. En general, no nos odiemos, porque el odio no lleva a ninguna parte. No conduce a nada, al revés, a la mala leche y a las peleas, a las malas cosas.

7. Este es el aspecto que tengo ahora que estoy enfermo de cáncer. Ver a alguien que se va a morir da un poco de respeto, pero hay que normalizarlo.

9. Cuando sabes que el tiempo es corto, lo gozas. Pero es una felicidad cabrona. Pienso, hostias, si en vez de irme el mes que viene me fuera el año que viene... ¿por qué no me puedo quedar un poco más a disfrutarlo? Eso me da tristeza.

10. Estoy enfadado con el cáncer porque no me quiero ir, ahora no me viene bien irme. Preferiría vivir un poquito más, la verdad, pero es lo que hay y estoy bien conmigo mismo, en paz.

11. No quiero acelerar el proceso. Yo, vida, vida. Vale la pena estar aquí.

“Gracias a todo el mundo. Mi vida ha sido un auténtico privilegio”.

12. La vida son cuatro días y tres ya han pasado. Hostias, no estemos aquí de mala leche, estemos aquí de buen humor, querámonos.

13. Acabo de sacar un disco pero tengo cáncer, me estoy muriendo. Lo que quería es acabar mis días, que no sé cuántos serán, teniendo una conversación con alguien.

14. Cuando la gente tiene miedo a la vida, a las cosas, a moverse, a decidir y a querer y a que le quieran es terrible.

15. Esta entrevista va a salir cuando yo ya no esté y es curioso. Yo no voy a estar, pero la habremos hecho con un tío que, en este momento, está, y diciendo lo que piensa y siendo lo que es.

